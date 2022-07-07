От приставки до гонки дронов: в Кабмине РТ оценили готовность Казани к «Играм Будущего»

Широкомасштабные «Игры будущего», тестовые соревнования которых пройдут в Казани в сентябре, стали главной темой сегодняшней пресс-конференции в Кабинете министров РТ.

На вопросы журналистов ответили первый заместитель генерального директора АНО Агентства развития компьютерного спорта РФ Игорь Столяров и министр цифрового развития, государственного управления, информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин.

В рамках инспекционного визита организаторы «Игр Будущего» осмотрели объекты «Казань Экспо», «Баскет-холл», «Дворец спорта», «Татнефть Арена», «Пирамида», «Ак Барс Арена» и Деревню Универсиады. Своими первыми впечатлениями с журналистами поделился Столяров, давший высокую оценку казанской инфраструктуре.

«Инспекция еще идет, продолжится завтра, тогда и будут сделаны выводы по продолжению работ по подготовке Игр в Казани. До них осталось меньше двух лет, до тестовых соревнований — меньше трех месяцев. И это очень большая ответственность. А первые впечатления сложились еще на стадии выбора города-организатора. Казань не просто так получила право провести первые в истории международные игры. Так что первые впечатления были замечательными. Жить же будем очень интенсивной и серьезной работой, которая нам предстоит».

Говоря конкретно о казанских объектах, Столяров не скрывал своего удовлетворения.

«Мы еще не решили, на скольких — одном или более объектах мы будем проводить игры. Никакой новой стройки нам не потребуется. И это прекрасно. Инфраструктура в Казани замечательная, никакой глобальной перестройки точно не потребуется. А дальше будем решать в рабочем порядке».

Столяров также раскрыл выбор первых четырех дисциплин на тестовых соревнованиях.

«Мы оставляем за собой право, что-то включать, что-то выключать. Пока не закончатся корректировки имеющегося продукта, всего на играх будет 16 дисциплин, на тестовых соревнованиях мы проверим 4. Затем протестируем все остальные».

О конкретных дисциплинах тестовых соревнований нам рассказал Айрат Хайруллин.

«Игры будущего» несут в себе новый, уникальный формат. Уверен, что помимо прямых участников и зрителей онлайн, посетят наши игры миллионы людей, благодаря разным технологичным платформам, позволяющим присоединиться к нашим соревнованиям из любой точки мира.

А первыми четырьмя тестируемыми дисциплинами 21-24 сентября станут хорошо известные. Это футбольное двоеборье – EA FIFA на компьютерной приставке + мини-футбол в зале с учетом набранных очков. Баскетбол – EA NBA + баскетбол 3х3. Затем гонка дронов – симулятор DCL The Game + пилотированию дрона и Beat Saber (виртуальная сабля)– VR ритмичной игре».

Хайруллин также оценил перспективы цифровых игр в целом.

«В сентябре в Казани пройдёт цифровая неделя Kazan Digital Week и соревнования на кубок президента Республики по киберспорту «Киберпарк». Поэтому начало осени будет технологичным во всех смыслах. Будущее – за инновациями, и мы рады, что находимся в числе передовых регионов. Уверены, что синергия спорта и технологий в рамках турнира принесёт свои плоды не только в виде интересного, востребованного, современного шоу. Технологические решения, разработанные и реализованные совместно с «Играми будущего», будут востребованы в смежных областях, что позволит улучшить качество жизни жителей республики».

Столяров напомнил, что игры будут международными и рассказал из каких стран ожидаются участники.

«На тестовых мероприятиях у нас нет задачи делать международную историю. Тем не менее, на играх 2024 года мы ждем представителей не менее 16 стран. Это клубный турнир, каждый клуб, тем не менее, представляет какой-то национальный регион с соответствующей символикой страны базирования. Будут прямые заявки клубов, будет серия международных фестивалей, через которые мы будем отбирать любительские клубы, из них и будем формировать команды. Уверен, что на тестовых соревнованиях у нас будут участвовать команды из близлежащих стран: Казахстан, Киргизия, Белоруссия, они плотно участвуют с нами во всех турнирах, несмотря на жесткое санкционное давление. Мы не знаем, какая будет ситуация в 2024 году, но хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно открытая архитектура. Это наша принципиальная позиция — мы приглашаем всех. Нет никаких ограничений. Наши игроки не подчеркивают свою национальную принадлежность, там другое мышление. Чем мы и пользуемся».

Подводя итоги общения, руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров повторил, что Казань готова к играм.

«Сочетание физического и цифрового – это та реальность, в которой мы давно живём. Даже самые консервативные виды спорта с большой историей используют передовые технологии, чтобы делать их ещё более привлекательными и интересными для зрителя. В то же время соревнования по фиджитал-дисциплинам предъявляют специфические требования к объектам спортивной инфраструктуры, и я рад, что Казань готова их встретить», – заявил он.

Выборы «Игр Будущего» состоялись на XXV Петербургском международном экономическом форуме в июне. Более 40 регионов заинтересовались проектом, половина из них направила заявки на участие в заявочной кампании. В шорт-лист вошли пять городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и федеральная территория «Сириус».