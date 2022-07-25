От Премьера Израиля потребовали более жесткого диалога с Москвой

Премьер-министр Израиля Яир Лапид дал поручение МИД страны о подготовке ряда политических мер, которые вступят в силу, если еврейское агентство «Сохнут» прекратит работу в России. В то же время на заседании с министрами от него потребовали более жесткого диалога с Москвой, сообщает РИА Новости.

«Законодатели встретились в субботу, чтобы обсудить этот вопрос, во время которого некоторые даже предложили Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении конфликта. Тем не менее другие подчеркивали, что подход должен быть не только „кнутом“, но и „пряником“», — пишет издание Israel Hayom со ссылкой на источники в Правительстве.

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что страна может изменить свою нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине и присоединиться к западным санкциям против РФ. Он подчеркнул, что это будет иметь негативные последствия для российской стороны.

Санкции против РФ начали ужесточать после того, как Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.