От Премьер-лиги Сингапура до «пердива» Перу: где сейчас «испанский» «Рубин» Хави Грасии?

Девять лет назад мэр Казани Ильсур Метшин назвал победу «Рубина» в Лиги Европы в 2020 году – стратегической целью клуба. Под нее татарстанской команде выделили астрономические средства. В итоге команда Хави Грасии просуществовала всего сезон. Где сейчас звезды «испанского» «Рубина» - в материале «ТИ-Спорт».





27 мая 2016 года испанский специалист Хави Грасия подписал с «Рубином» контракт на три года

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Реальность больно щелкнула по носу всем мечтателям

27 мая 2016 года испанский специалист Хави Грасия подписал с «Рубином» контракт на три года, вызвав в российском футболе фурор. Тогда этот тренер считался весьма перспективным по меркам европейского футбола. На тот момент он уже успел с успехом поработать со средними испанскими клубами – «Альмерией» и «Малагой».

Так или иначе, Грасия по контракту с «Рубином» должен был зарабатывать по 2,5 млн евро в год. Стоит ли уточнять, что в Казани футбольным тренерам (да любым тренерам) такие суммы никогда не платили. Под Грасию и управленческую команду Ильсура Метшина «ТАИФ» (на тот момент основной спонсор клуба) выделил воистину громадные средства.

Покупки «Рубина» в «испанскую эпоху». Фото: скриншот Transfermarkt.world

Спонсоры и сам Ильсур Метшин ожидали от «Рубина» не только чемпионства в российском чемпионате, но и успешной игры в еврокубков, вплоть до победы в Лиге Европы к 2020 году. Однако реальность больно щелкнула по носу всем мечтателям. В первом же сезоне команда Хави Грасия провалилась, завершив чемпионат лишь на девятом месте. Грасию уволили, а на его место в Казань вернулся Курбан Бердыев. Тоже без особого успеха, но это уже другая история.

После России Грасия получил шанс в Англии и Испании, но карьера пошла под откос

Несмотря на провал в России, Грасия получил шансы показать себя в Европе. Сначала он успешно отработал главным тренером английского «Уотфорда». Специалист умудрился вывести скромный клуб в финал Кубка Англии и дважды финишировать в середине таблицы.

Однако затем последовал неудачный отрезок работы в Испании с уже довольно маститой «Валенсией». Грасия в 2020-м году подписал контракт на два сезона, но был уволен после провального 14-го места «летучих мышей» в таблице испанского чемпионата. Зимой 2021 года тренер отправился «зализывать раны» в Катар, где возглавил команду «Аль-Садд».

Там он проработал еще полгода, потом еще такой же срок сидел без работы, после чего 21 февраля получил назначение в «Лидс», где провел в качестве тренера всего 12 матчей и был уволен. Хави Грасии всего 54 года. Но, как видим, его тренерская карьера закатилась очень быстро. Сейчас он без работы.

Жонатас оставил приятные воспоминания у казанских болельщиков Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Жонатас – яркий луч в мрачном тоннеле «испанского» «Рубина»

Перейдем к футболистам звездного «Рубина». Из многочисленных легионеров меньше всего претензий можно было предъявить бразильскому форварду Жонатасу. Он обошелся казанцам в 7 млн евро, которые «Рубин» заплатил «Реал-Сосьедаду». В Казани нападающий забил 13 мячей в 31-м матче. Татарстанский клуб даже заработал на этом переходе. Из «Рубина» его купил немецкий «Ганновер» за 9 млн евро.

Жонатас оставил приятные воспоминания у казанских болельщиков. Однако после «Рубина» его карьера пошла на спад. В Германии ему помешали закрепиться травмы, на его счету лишь шесть голов в 23-х матчах. В итоге форвард вернулся в Бразилию, где сыграл всего 7 матчей за «Коринтианс». Потом были «Эльче», «Хатта», «Одиша» и вновь возвращение в Бразилию. Сейчас футболисту 35 лет и он «доигрывает» в «Атлетико Минейро».

Алекс Сонг запомнился перманентно лишним весом и неприкрытой ленью на открытых тренировках Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Лень и лишний вес Алекса Сонга

Если Жонатаса хотя бы вспоминали в «испанском» «Рубине» с теплотой, то главными антигероями были испанец Рубен Рочина и камерунец Алекс Сонг. Первого купили в «Рубин» за 10 млн евро, а второй за один сезон в Казани заработал 4 млн евро. И это по ценам 2016-го года. С тех пор футбол значительно подорожал. Но, для понимания, самый высокооплачиваемый футболист нынешнего «Рубина» получает 800 тысяч евро за сезон.

Так или иначе, оба казанский этап своей карьеры провалили. Алекса Сонга казанцы забрали свободным агентом из «Барселоны», где у него закончился контракт. Казанским журналистам он запомнился перманентно лишним весом и неприкрытой ленью на открытых тренировках. Впрочем, и на закрытых от СМИ занятиях камерунец особо не напрягался, о чем автору данного текста в кулуарах рассказывали не единожды.

Рубен Рочина же старался, но складывалось устойчивое впечатление, что он уступает по уровню условному Канунникову. По итогу испанец провел в «Рубине» 27 матчей, в которых забил лишь два гола. На счету Сонга и вовсе один гол в 22 матчах.

Камерунец после «Рубина» «попылил» пару сезонов в швейцарском «Сьоне», а потом осел в государстве Восточной Африке – республике Джибути, где выступал в местной команде «Арта Солар 7». Сейчас он завершил карьеру. Рочина же вернулся в Испанию, где опять выступал за местных середняков – «Леванте», «Гранаду» и «Атлетико Балеарес». Сейчас он без клуба.

Янн Мвила впервые появился в «Рубине» еще при Курбане Бердыеве Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

Мвиллу называли одним из главных талантов французского футбола

Отдельного упоминания заслуживает французский полузащитник Янн Мвила. Впервые он появился в «Рубине» еще при Курбане Бердыеве, сумма трансфера оценивалась в 12 млн евро. Опорник переезжал в Казань в статусе одного из представителей талантливой французской молодежи. Поначалу он оправдывал авансы, но после увольнения Бердыева отказался играть за «Рубин» и выступал на правах аренды в итальянском «Интере».

После назначения Хави Грасии футболист вернулся в Казань, но, как и большинство легионеров, выступил слабо. Позже Мвилла обратился в УЕФА с просьбой разорвать его соглашение с казанским клубом, который в течение нескольких месяцев не выплачивал ему зарплату. Потом футболист, по непроверенным данным, договорился с «Рубином» о расторжении контракта и стал свободным агентом.

Доподлинно неизвестно, заработал ли казанский клуб на переходе Мвиллы в «Сент-Этьен». По данным разных источников, татарстанский клуб получил 9-10 млн евро. Однако на «Трансфермаркт» в графе сумма компенсации лишь грустный знак вопроса. После «Сент-Этьена» француз выступал за «Олимпиакос», «Вест-Бромвич», а в августе прошлого года перешел в «Кан» на правах свободного агента. Янн Мвилла – один из немногих легионеров «испанского» «Рубина», кто еще играет на профессиональном уровне.

Карлос Самбрано перешел в «Рубин» за 3,5 млн евро. В Казани перуанец сумел выиграть борьбу у стареющего Серхио Санчеса за место в «основе» «Рубина» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Короткой строкой

Бельгиец Максим Лестьенн, купленный «Рубином» за 10 млн евро, последние три года играет в Премьер-Лиге Сингапура за команду «Лайон Сити Сейлорс». После «Рубина» он выступал за испанскую «Малагу» и бельгийский «Стандарт».

Еще один крайне не любимый игрок в среде казанских болельщиком испанец Самуэль Гарсия, которого все помнят по псевдониму Саму, уже завершил карьеру. После Казани он играл за «Леванте» и «Малагу».

Напротив, неплохое впечатление о себе оставил австриец Мориц Бауэр. После «Рубина» он даже перешел в английский «Сток Сити» за 6,2 млн евро. Можно сказать, что Казань стала футбольным трамплином для футболиста. Но потом карьера пошла по наклонной. С Туманного Альбиона футболист угодил прямо в Башкирию, где провел пару сезонов в клубе ФК «Уфа». Последним клубом Бауэра стал швейцарский «Серветт». С первого июля 2023 года он без клуба. По сути, Мориц уже завершил карьеру.

Другой молодой защитник Карлос Самбрано перешел в «Рубин» за 3,5 млн евро. В Казани перуанец сумел выиграть борьбу у стареющего Серхио Санчеса за место в «основе» «Рубина». После Казани Самбрано отправился на правах аренды в греческий ПАОК, а потом свободным агентом в киевское «Динамо». Поскитавшись по клубам, Карлос вернулся в Перу, где с 2023 года выступает за клуб местной Первой лиги «Альянс Лима».

Удачной попытку Метшина создать в Казани европейский клуб хоть и не назовешь, но вспоминать «испанский» «Рубин» интересно до сих пор. Тогда клуб из столицы Татарстана обсуждали все федеральные СМИ, пусть и со знаком «минус».

Фото на анонсе: © Максим Богодвид / РИА Новости