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Ру Тат
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Культура
8 октября 2022  08:10
Лиля Шайхутдинова

От прадеда к сыну: L’arte del arco представит виды одного инструмента

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Одним из ключевых событий следующего полугодия для Казанского камерного оркестра La Primavera станет фестиваль L’arte del arco – своеобразный смотр лучших современных исполнителей на струнно-смычковых инструментах. С планами на сезон с «Татар-информом» поделился худрук и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

«В этом году я задумал то, с чем не сталкивался на своей практике. В каждом из концертов будет участвовать старинный барочный инструмент, его современный аналог и народный струнно-смычковый инструмент, такие как эрху, гиджак, кылкобыз… Все они – разные интерпретации одного струнно-смычкового инструмента. У наших слушателей появится возможность проследить их сходства и отличия», – рассказал концепцию проекта Абязов.

Он отметил, что не обойдется и без современных интерпретаций струнно-смычковых – электронных инструментов.

Проект пройдет с 13 по 20 марта сразу в трех городах – Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Предполагается, что солистами выступят музыканты Казахстана, Таджикистана, Словакии, Франции, Китая, а также исполнители из Москвы и Санкт-Петербурга.

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