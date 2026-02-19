«От повара зависит состояние бойца»: в РТ прошел кулинарный конкурс среди росгвардейцев

В казанском полку Росгвардии сегодня прошел ежегодный конкурс «Лучший специалист продовольственной службы». Состязание было приурочено к 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка. В дальнейшем, победители представят воинскую часть на окружном этапе соревнований.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Это повышение квалификации поваров, которые работают не только в тылу, но и на передовой. На передовой очень важна работа поваров – их работа влияет на то, как себя чувствуют бойцы, как быстро они восстанавливаются. Что генерал, что полковник, что рядовой, все питаются, как говорят, из одного котла. В этом большой плюс. Мы можем видеть чем питаются бойцы, насколько качественно готовят», – рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Татарстан Ильнар Шакиров.

Критерии оценки блюд очень разнообразные: запах, внешний вид, вкус, сложность приготовления, качество приготовления, красота оформления. В этом году особый акцент сделали на хлебе. Для него даже вывели специальные критерии оценки: качество корки и качество мякиша.

Во главе каждой команды стоял военнослужащий по контракту. Под их началом трудились солдаты-срочники, многие из которых – повара по образованию.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я здесь оказался после призыва, прохожу в Казани срочную службу. Мне повезло, на гражданке я отучился и работал поваром. В армии мне удалось продолжить занятия любимым делом. Казань – красивый город, мне здесь очень нравится. Сам я из города Бор, Нижегородской области», – рассказал солдат срочной службы Станислав Малышев.

В основном на столах красовались традиционные татарские блюда, например разного вида чак-чак. Разбавляли национальный колорит блины с разными добавками, хворост и трубочки с кремом. Члены жюри прохаживались вдоль столов, дегустировали и делали записи. Оценка затянулась.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Спустя время, потраченное на бурное обсуждение, победители были выбраны. Их наградили кубками, подарочными конвертами, брелоками, а также кухонными ножами.