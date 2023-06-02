Снаряды попали в жилые дома в Шебекино, загорелись квартиры

ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пожарные расчеты всё потушили. В Новой Таволжанке повреждено 7 частных домовладений, 2 хозпостройки и один автомобиль. Подомовой обход продолжается», – отметил он.

Губернатор также сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.