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Снаряды попали в жилые дома в Шебекино, загорелись квартиры
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ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пожарные расчеты всё потушили. В Новой Таволжанке повреждено 7 частных домовладений, 2 хозпостройки и один автомобиль. Подомовой обход продолжается», – отметил он.
Губернатор также сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.
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