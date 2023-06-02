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Происшествия 2 июня 2023 17:47

Снаряды попали в жилые дома в Шебекино, загорелись квартиры

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ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пожарные расчеты всё потушили. В Новой Таволжанке повреждено 7 частных домовладений, 2 хозпостройки и один автомобиль. Подомовой обход продолжается», – отметил он.

Губернатор также сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.

#Белгородская область
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