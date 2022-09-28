От Плющенко до тренера из Казани и вратаря «Рубина»: кто рискует попасть под мобилизацию

Спортсмены, как и обычные граждане, не защищены от призыва в армию. Многие из них прошли службу и даже имеют воинские звания. Повестку уже вручили действующему тренеру сборной России и профессиональной команды из Казани. Кто еще может получить приглашения в военкомат и попасть под мобилизацию – в материале «ТИ-Спорт».

Тренер по хоккею с мячом Иван Максимов в свое время служил в спортивной роте и имеет воинское звание рядового Фото: Вячеслав Айкин, rusbandy.ru

Тренер сборной отбился от военкомата

Тема частичной мобилизации не обошла стороной деятелей спорта. В Татарстане самым громким призывным делом на сегодняшний день в спорте можно назвать получение повестки из военкомата главным тренером молодежной сборной России по хоккею с мячом и казанского «Ак Барс – Динамо» Иваном Максимовым. Соответствующее извещение к 49-летнему специалисту пришло, когда он находился с национальной командой на турнире в Красноярске. Информация появилась в СМИ благодаря Маргарите Симоньян, к которой обратилась жена тренера Ольга Кокорекина.

«Военкомат прислал ему повестку. Я ее обнаружила в почтовом ящике в пятницу позже указанного времени явки. В тот же день к нам домой пришли трое людей. Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно. Иван все это время находился на соревнованиях в Красноярске. Сегодня он прилетел в Москву», – приводит сообщение жены тренера Маргарита Симоньян.

Максимов в свое время служил в спортивной роте и имеет воинское звание рядового. С учетом того, что под нынешнюю частичную мобилизацию попадают рядовые до 35 лет, вручение повестки выглядит странным. Однако тренеру от этого не легче. Военкомат в итоге повестку отменил. Но от новости о приглашении своего сына на встречу с военкомом с инсультом слегла мать Максимова, находящаяся теперь в реанимации в Москве.

В пресс-службе «Ак Барс – Динамо» нашему изданию сообщили, что в среду тренер планировал прилететь в Казань. Сможет ли Максимов добраться до столицы Татарстана, сейчас зависит не только от него.

Диагональный сургутской «Газпром-Югры» Никита Алексеев служил в ВДВ в 2014-м году, пропустив целый сезон Фото: zenit-kazan.com

Кто еще получил повестку и попал под мобилизацию

Случай Максимова далеко не единственный. На данный момент известно еще о двух спортсменах, получивших повестку по частичной мобилизации. Боец ММА, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев сообщил, что уже едет в пункт дислокации в Ульяновск. В свое время боец проходил срочную службу стрелком и остался на контракт в армии. Боевого опыта у Минеева нет, но квиток от военкомата все же получил и готов пойти на фронт.

«Мама плакала. Но слезами делу не поможешь. Моя мать мужчину воспитывала. Я никуда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего», – сказал Минеев.

Его товарищ по боям Мариф Пираев тоже получил повестку. Однако боец успел выехать из страны и пока не собирается возвращаться в Россию. Спортсмен заявил в своем аккаунте в социальных сетях, что находится на сборах в Грузии, где готовится к одному из ближайших бойцовских турниров.

Еще один реальный случай мобилизации – из волейбола. Диагональный сургутской «Газпром-Югры» Никита Алексеев служил в ВДВ в 2014-м году, пропустив целый сезон. С 2017 по 2019 год он выступал за казанский «Зенит», вместе с которым выиграл практически все возможные титулы, в том числе чемпионат страны, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Недавно волейболист получил повестку и должен явиться в военкомат 29 сентября.

«Никита Алексеев получил повестку из военного комиссариата Кунцевского района города Москвы. Он должен явиться туда 29 сентября. Пока не знаем, на призыв или для уточнения данных. Никита два года отслужил в ВДВ», – сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Впрочем, армейская тема в спорте гремела еще летом, когда в армию увезли вратаря сборной России Ивана Федотова. Хоккеист летом планировал улететь в Северную Америку, перейдя в клуб НХЛ «Филадельфия», но в итоге оказался на плацу и давал присягу. В начале сентября в СМИ активно появлялись заметки о возвращении голкипера в КХЛ, однако это все осталось лишь на словах. Сам Федотов продолжает служить в армии.

Из игроков татарстанских клубов больше всего болельщики переживают за вратаря «Рубина» Юрия Дюпина Фото: rubin-kazan.ru

Страх за Дюпина, мечты Слуцкого и тренер «Нефтяника»

Из татарстанских клубов больше всего болельщики переживают за вратаря «Рубина» Юрия Дюпина. Голкипер, который в минувшие выходные провел свой 100-й матч за казанцев, служил в Иркутске в Военно-воздушных силах. При этом футболист признавался, что в военном билете у него проставлена специальность «стрелок». Дюпину сейчас 34 года, и с учетом звания рядового он входит в число годных к мобилизации.

Любопытно, что десять лет назад нынешний тренер «Рубина» Леонид Слуцкий говорил, что не прочь отправить провинившихся игроков в армию, хотя бы на некоторое время.

«Когда я работал в «Олимпии», у тренеров «Ротора» была потрясающая возможность периодически отправлять в армию игроков, которые что-то делали не так. При этом они могли выбирать любой промежуток времени: могли отправить на недельку, могли на две, в зависимости от степени наказания. Если бы у меня был такой рычаг, я бы не возражал», – говорил Слуцкий.

Возвращаясь к теме наставника «Ак Барс – Динамо» Ивана Максимова и его службе в спортроте, чувствовать себя в безопасности не могут и давние друзья Слуцкого – братья Березуцкие. В свое время, перейдя в ЦСКА, Василий и Алексей прослужили в спортивной роте. Точных данных о воинском звании братьев нет, хотя случай с Максимовым показывает, рядовой старше 35 лет – это не повод не приглашать человека в военкомат.

Среди действующих футболистов разговоры велись о 35-летнем Денисе Глушакове. В «Химках» еще в понедельник говорили, что лидер команды не получал повестки, но экс-капитан «Спартака» служил в армии и рискует призваться по мобилизации. Из закончивших футбольную карьеру можно выделить Романа Широкова, Константина Зырянова и Андрея Тихонова.

Не может чувствовать себя спокойно еще один тренер из Татарстана. Рулевой альметьевского «Нефтяника» Эдуард Дмитриев имеет в своей биографии пункт о службе в армии в мотострелковом батальоне танковой дивизии. Между прочим, очень востребованной специальности в рамках нынешней частичной мобилизации.

В звании лейтенанта до Олимпиады-2022 находились лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и Денис Спицов. В феврале их повысили до капитанов Фото: flgr.ru

У кого есть офицерские или иные звания среди российских спортсменов

Кроме рядовых в России огромное число спортсменов, имеющих довольно высокие воинские звания. Например, среди полковников запаса можно выделить бывшего гимнаста Алексея Немова, экс-шпажиста Павла Колобкова и борца Александра Карелина. Правда, у последнего есть депутатская бронь. А вот обладатель восьми олимпийских медалей в прыжках в воду Дмитрий Саутин имеет погоны подполковника.

Есть звание у Евгения Плющенко. Главный конкурент Этери Тутберидзе в российском фигурном катании дослужился до старшего лейтенанта. Много лейтенантов в биатлоне. В их число входят Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. В этом же звании до Олимпиады-2022 находились лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и Денис Спицов. В феврале их повысили до капитана. Еще один их коллега Александр Терентьев – младший сержант.

Звания после Олимпийских игр обновили и гимнасты. Теперь в российской сборной есть прапорщик Никита Нагорный, старший лейтенант Денис Аблязин и младший сержант Артур Далалоян. В легкой атлетике выступает капитан Сергей Шубенков, а в конькобежном спорте есть свой военный капитан – Руслан Захаров.

Фото на анонсе: flgr.ru