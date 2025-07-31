От первой ЦГФУ до ЭП-600: «Нижнекамскнефтехим» показал ночное производство гостям

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В честь 58-летия «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) на предприятии прошла ночная экскурсия. Более 40 человек — сотрудники, жители и гости города — увидели, как работает гигант нефтехимии при свете тысяч ламп. Это уже пятая подобная акция: раз в год, накануне дня рождения компании, гостям показывают «кухню» производства. Автобусная экскурсия охватила практически весь производственный маршрут.

Стартовал визит на НКНХ на корпоративном экоавтобусе, на которых доставляют сотрудников предприятия на работу и с работы. Переодевшись в спецодежду и пройдя инструктаж по технике безопасности гости отправились на первое производство, с которого началась история предприятия – Центральную газофракционирующую установку (ЦГФУ). Здесь 31 июля 1967 года была получена первая продукция – партии пропана, бутана, изобутана, пентана, изопентана и гексана. Сейчас операторную полностью обновили. Однако покрытие пола осталось не тронутым — каким и было 57 лет назад в дань памяти об историческом событии.

В операторной ЦГФУ гостям рассказали, как сегодня работает круглосуточное производство, обеспечивая заводы НКНХ необходимыми сырьевыми ресурсами для изготовления каучуков, пластиков и других видов продукции. Здесь, на фоне светящейся масштабной колонны ЦГФУ сделали первое памятное фото.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Булат Халиуллин, электромонтер «Нижнекамскнефтехима»: «Работаю на предприятии полгода и очень интересно побывать на других производствах, хотел узнать больше о продуктах, не только об электричестве. А ночью территория выглядит иначе — красочнее».

Следующая остановка - производство полистирола, здесь гости увидели, как рождаются гранулы, из которых затем получаются упаковочные материалы, игрушки, медицинские изделия, офисные принадлежности.

На производстве синтетического каучука СКИ гостям дали потрогать еще теплую каучуковую крошку, а также показали 30-килограммовые брикеты изопрена. Из этого сырья делают массу полезных вещей - от автомобильных шин, уплотнителей, шлангов до медицинских перчаток и подошв для обуви, в которых требуется высокая эластичность и безопасность.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Замечательно! – поделилась впечатлениями Зоя Кузьмина, медсестра заводской поликлиники. – Больше всего запомнилось производство каучука. Теплая крошка такая мягкая и пластичная. К тому же я теперь знаю, из чего делаются наши медицинские шприцы».

«Грандиозно, очень впечатляет, – отметил Николай Горюшкин, гость, он – отец сотрудницы предприятия. – Такие экскурсии очень важны. Люди видят, что производство открыто, безопасно. Видят факел – и знают, что это не страшно, что производство работает стабильно и безопасно».

Финальной точкой экскурсии стало посещение операторной новейшего олефинового комплекса ЭП-600. Здесь будут перерабатывать 1,8 млн тонн прямогонного бензина в год и выпускать 600 тыс. тонн этилена, а также пропилен, бутадиен и бензол. Из которых затем будут получать массу необходимых товаров в сфере строительства, медицины, транспорта, сельского хозяйства и других. Гости увидели современные пульты управления, масштаб и мощь передовых технологий будущего, а также оценили комфорт условий для работы.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Живу в Нижнекамске 60 лет, а на заводе впервые! Особенно впечатлил новый комплекс. Это здорово! Такие экскурсии особенно важны для подрастающего поколения. Они тут живут, они здесь будут работать, и они должны видеть, что работа на заводе – это не только стабильность, но и отличные условия труда», – поделилась Венера Галиева.

Старший гид интерактивной выставки СИБУРа «Дом полимеров» Максим Винокуров рассказал, что экскурсии на реальное производство помогают сделать рассказ о компании для посетителей экспозиции более ярким.

«Завод – как живой организм. Огни преображают все. Это бесценный опыт и для нас, гидов, и для горожан, чтобы развеять мифы и увидеть истинную мощь и красоту предприятия», – отметил он.

Экскурсия также развеяла мифы: гостям объяснили, что факела нужны для стабильной работы предприятия, они обеспечивают безопасность технологического процесса, а градирни необходимы для охлаждения оборудования. А заодно рассказали о модернизации, экологии и социальных проектах компании. Впрочем, главным итогом стали не факты, а эмоции и сотни фотографий на фоне светящихся колонн. Групповое фото на фоне операторной стало финальной точкой незабываемого путешествия.