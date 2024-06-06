«От первого лица»: в Казани в День эколога открылась зеленая фотовыставка

Экологическая фотовыставка «От первого лица» открылась в День эколога в Казани на площадке парка Горького. Как отметила куратор выставки Александра Санькова, в экспозицию вошли 40 фотоисторий, каждая из которых рассказана от имени живых или неодушевленных героев. Лейтмотивом выставки стало многолетнее добрососедство природы, города и промышленности.

Поддержанный компанией СИБУР проект в этом году открылся в нескольких регионах страны. В Казани старт выставки стал частью Недели экологии «Казаньоргсинтеза».

«Город, природа, завод, экология, бережное отношение к планете. Нам хотелось рассказать об этих важных понятиях ярким, образным языком. Поэтому мы наделили героев фотографий голосами и назвали выставку „От первого лица“. Представили, что могли бы рассказать нам звери и птицы, если бы у них была возможность говорить, и какие истории поведали бы нам заводские объекты», — отметила Санькова.

Она также добавила, что благодаря фотоистории и аудиогиду, сопровождающему каждый кадр, любой гость экспозиции сможет взглянуть на привычные для всех вещи с совершенной другой стороны.

В свою очередь руководитель по экологии «Казаньоргсинтеза» Александр Жалюк сказал, что зеленая фотовыставка посвящена Казани, уникальной экосистеме и непосредственно «Казаньоргсинтезу», являющемуся неотделимой частью города. «Сегодняшняя выставка — еще один шаг в направлении открытости, прозрачности предприятия. На выставке вы увидите уникальные фотографии нашего завода. За каждой из них стоит программа, проект или экологическая инициатива предприятия, работников завода или местных жителей», — сказал он.

Он добавил, что фотовыставка посвящена экологичности производства, научным технологиям и разработкам.

Параллельно с Казанью аналогичная выставка открылась еще и в Нижнекамске, а до этого экспозиция была представлена в Тобольске. При этом в каждом из трех городов свои истории рассказывают разные герои и фотографы, которых вместе с тем объединяет одна тема — соседство города и природы.

«Сегодня она (выставка — прим. Т-и) не только в Казани, но еще и в Нижнекамске и Тобольске. Татарстан — один из нефтехимических лидеров, и это накладывает ответственность в вопросах экологической безопасности, и мы рады, что предприятие очень трепетно относится к вопросам охраны окружающей среды», — подчеркнула заместитель министра экологии Татарстана Ольга Манидичева на церемонии открытия экспозиции.

По ее словам, выставка представляет собой микс промышленности и новых технологий «Казаньоргсинтеза», а с другой стороны плакатов расположены тезисы, посвященные экологии и охране окружающей среды.

В церемонии открытия выставки также принял участие заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, который отметил, что необходимо большое внимание уделять вопросам экологии, чему и способствует данная экспозиция.

«Буквально через несколько дней Казань примет Игры БРИКС, и более 60 тыс. участников познакомятся поближе с городом, с культурой, а также с вкладом наших предприятий в экологию. Хочется верить, что проект в будущем получит продолжение», — заявил замминистра.

Помимо открытия выставки в парке также организовали несколько активностей для детей: мастер-класс по фотографии и экоквиз. Здесь ребятам рассказали о необходимости беречь природу и на примере показали, какую пользу приносят простые на первый взгляд вещи, например, вовремя выключенный кран с водой или сданная на переработку пластиковая бутылка. Выставка будет проходить в парке Горького до 9 августа.

В Казани фотовыставка открылась в рамках Недели экологии «Казаньоргсинтеза». Эконеделя — это череда тематических событий, первым из которых стала высадка деревьев и кустарников на территории детского сада №395 1 июня. А 6 июня в честь Дня эколога на предприятии пройдет тематический вечер с открытой дискуссией, вечерней экскурсией по производству и презентацией уникальной библиотеки городских запахов.