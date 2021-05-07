От Пересильд до Летучей: Читатели предлагают Яхиной актрис для экранизации нового романа

Читатели нового романа Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» уже обсуждают возможность экранизации и предлагают писательнице актрис на роль комиссара Белой. Об этом она рассказала на презентации книги в Нацбиблиотеке РТ.

«Пишут читатели и рассказывают о предполагаемой экранизации, делятся мнениями. Все фантазируют о том, кто мог бы сыграть комиссара Белую, не Деева или других героев», — сказала Яхина.

По комиссару Белой у автора есть уже целый список «претенденток»: от Юлии Пересильд, сыгравшей Анфису Козыреву в новой экранизации «Угрюм-реки», Ксении Раппопорт, Дарьи Мороз, Светланы Ходченковой до Елены Летучей.

«Об этом [выборе актрис] будет думать режиссер, если экранизация состоится», — отметила она.

Однако экранизация романа, по словам Яхиной, может стать дорогой в плане бюджета. «Эшелон на Самарканд» содержит исторический сюжет, каноны которого необходимо соблюдать. Также здесь множество локаций — от Свияжска до Аральского моря и более 500 детей в эшелоне.

«Что касается экранизации, то пока мне не о чем сказать, потому что говорить стоит уже о заключенном договоре», — добавила писательница.