От пенсий до маткапитала: какие выплаты выросли в Татарстане в 2025–2026 годах

Более миллиона услуг в год, флагманская клиентская служба в Казани, индексация пенсий и пособий, расширение поддержки семей, ветеранов и участников СВО – итоги работы в 2025 году и планы на 2026-й обсудили сегодня на коллегии Отделения Социального фонда РФ по РТ в Казани.





Фото: © «Татар-информ»

Ежегодно Отделение Социального фонда РФ по РТ оказывает более 1 млн государственных услуг жителям Татарстана, при этом 93% из них предоставляются в электронном формате. Об этом сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Это наглядное подтверждение востребованности цифровых сервисов и доверия граждан к электронным форматам взаимодействия. Эта цифра – 1 млн услуг – реальный вклад в экологию, сравнимый с сохранением целого городского парка. В настоящее время жителям республики оказывается 34 сервиса, 176 подуслуг, которые объединены в 43 государственные услуги», – рассказал он.

Для назначения мер поддержки используется единая цифровая платформа, позволяющая Социальному фонду самостоятельно запрашивать и проверять необходимые сведения по межведомственным каналам, подчеркнул Вафин.

В проактивном режиме назначаются все виды пенсий по инвалидности, большинство пособий работающим гражданам, ежемесячные денежные выплаты и значительная часть детских пособий. Все информационные сервисы доступны через личный кабинет на портале государственных услуг.

Эдуард Вафин: «В 2026 году Татарстан станет первым регионом России, который откроет флагманскую клиентскую службу Социального фонда. Она заработает в Вахитовском районе Казани» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Флагманская клиентская служба откроется в Вахитовском районе Казани

В 2026 году Татарстан станет первым регионом России, который откроет флагманскую клиентскую службу Социального фонда. Она заработает в Вахитовском районе Казани.

«Это не просто новый офис, это экспериментальная площадка будущего. Здесь будут обкатываться самые передовые цифровые технологии в сфере клиентского обслуживания, здесь мы будем совершенствовать каждый механизм приема граждан. Все лучшие решения затем будут тиражироваться по другим клиентским службам республики и других регионов. Флагманом станет клиентская служба Вахитовского района Казани», – сообщил Эдуард Вафин.

Современное пространство в фирменном стиле с удобной навигацией по принципу одного окна будет вести прием по записи и в порядке живой очереди. Для удобства клиентов график работы расширен за счет суббот, когда специалисты будут помогать людям осваивать электронные услуги в специальной цифровой зоне.

«На базе этой флагманской службы мы создадим специальный пункт для людей с инвалидностью. Он будет оснащен современным оборудованием, интерактивной зоной для демонстрации технических средств реабилитации. Мы охватим весь спектр мер социальной поддержки, обеспечение, индивидуальный подход к каждому», – добавил Вафин.

В 2025 году все пенсии 1,1 млн жителей Татарстана выплачивались своевременно и в полном объеме Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Страховые пенсии увеличены на 9,5%, а социальные – на 14,5%

В 2025 году все пенсии 1,1 млн жителей Татарстана выплачивались своевременно и в полном объеме. Пенсии ежегодно индексируются с учетом уровня инфляции и роста прожиточного минимума пенсионеров.

«В результате индексации на 9,5% средний размер страховой пенсии в 2025 году достиг 24,6 тыс. рублей. Возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, а также сохранено ежегодное августовское повышение выплат. В 2025 году пенсии по гособеспечению, включая социальные, были проиндексированы на 14,75%. Повышение затронуло более 85 тыс. человек», – рассказал Эдуард Вафин.

В состав пенсий включена надбавка по уходу за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет. Выплата устанавливается автоматически и ежегодно индексируется.

«В 2026 году работа по повышению уровня пенсионного обеспечения будет продолжена. С 1 января страховые пенсии проиндексированы на 7,6%. Будущие пенсии работающих граждан также индексируются через повышение стоимости пенсионного коэффициента и фиксированные выплаты», – отметил Вафин.

По его словам, социальные пенсии будут повышены с 1 апреля тем же темпом, как вырастет прожиточный минимум пенсионеров.

К празднованию 80-летия Великой Победы в 2025 году Соцфонд республики перечислил ветеранам Великой Отечественной войны выплату в размере 80 тыс. рублей. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индексация набора соцуслуг и выплаты ветеранам

Помимо индексации пенсии, многие татарстанцы получат повышенные выплаты, пособия и компенсации с февраля на уровень фактической инфляции, заметил Вафин. К примеру, повысится размер ежемесячных денежных выплат, которые получают инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, СССР и Труда.

По итогам 2025 года отделение выплатило ежемесячную денежную выплату 347,5 тыс. татарстанцам на общую сумму 14,1 млрд рублей.

«Вместе с ежемесячной денежной выплатой будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг. Общий объем расходов на пенсионные социальные выплаты по итогам 2025 года составил 422,5 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом крупного, экономически развитого региона», – сказал управляющий ОСФР по РТ.

Также по 55 тыс. рублей было выплачено труженикам тыла. Юбилейная выплата была добавлена к ранее установленной праздничной выплате в размере 10 тыс. рублей.

В 2025 году пособие по беременности и родам получили более 24 тыс. женщин из Татарстана Фото: © Александр Кряжев / «Татар-информ»

Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличена до 1,3 млн рублей

В 2025 году пособие по беременности и родам получили более 24 тыс. женщин из Татарстана, на эти цели направлено 5,1 млрд рублей.

«Существенно увеличены выплаты студентам и аспирантам, готовящимся стать мамами. Если раньше они получали пособие по беременности и родам в размере средней стипендии, то теперь сумма устанавливается на уровне регионального прожиточного минимума», – рассказал Эдуард Вафин.

После рождения ребенка единовременное пособие в прошлом году в размере 26,9 тыс. рублей получили 26,4 тыс. родителей. Более 54 тыс. семей получили ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В прошлом году оно составляло от 10,1 до 49,1 тыс. рублей для трудоустроенных родителей.

«В наступившем году максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 1 млн 324 тыс. рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан – до 83 тыс. рублей в месяц», – отметил Вафин.

С начала действия программы маткапитала в Татарстане средствами господдержки распорядились 439 тыс. семей Фото: © «Татар-информ»

Выплата на второго ребенка по программе маткапитала выросла до 963 тыс. рублей

С начала действия программы маткапитала в Татарстане средствами господдержки распорядились 439 тыс. семей. Всего в республике в проактивном порядке выдано 136,3 тыс. сертификатов.

«В 2026 году материнский капитал будет проиндексирован: выплата на первого ребенка составит почти 729 тыс. рублей, на второго – 963 тыс. рублей», – напомнил управляющий ОСФР по РТ.

В прошлом году за Татарстаном окончательно закрепили функцию по назначению и выплате средств маткапитала жителям Дагестана. За два года принято примерно 60 тыс. заявлений и осуществлены выплаты на сумму свыше 15 млрд рублей, пояснил руководитель Соцфонда по Татарстану.

В прошлом году была введена так называемая налоговая семейная выплата. Право на нее получат семьи с двумя и более детьми Фото: © «Татар-информ»

Налоговая семейная выплата и поддержка многодетных матерей

В прошлом году была введена так называемая налоговая семейная выплата. Право на нее получат семьи с двумя и более детьми, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе.

«В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью. Для этого нужно будет подать заявление с 1 июня по 1 октября. Сделать это можно электронно через портал госуслуг либо лично, придя в Отделение Соцфонда или МФЦ», – пояснил Эдуард Вафин.

При расчете среднедушевых доходов в составе семьи будут учтены дети в возрасте до 18 или до 23 лет, если они учатся очно.

«Семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других льгот у семей также сохраняется», – заметил Вафин.

Кроме того, в новом году вступили в силу изменения и в части пенсионного обеспечения многодетных матерей. Уход за всеми детьми теперь будет учитываться в стаж без ограничений. Если мама будет ухаживать за каждым ребенком до полутора лет, то получит пенсионные коэффициенты. Новые правила распространяются на всех многодетных мам, в том числе уже получающих пенсионные выплаты.

«И еще одна мера касается приравнивания статуса матери-героини по льготам к Герою Труда. Это звание устанавливается Указом Президента России женщинам, которые вырастили десять и более детей. Такие мамы будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 76 тыс. рублей или натуральные льготы. Выплаты будут ежегодно индексироваться с 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии», – сообщил Вафин.

Удобный сервис онлайн-бронирования для реабилитационных центров разработало Отделение СФР по РТ. К нему подключились 12 регионов России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Разработан сервис онлайн-бронирования реабилитационных центров для участников СВО

Удобный сервис онлайн-бронирования для реабилитационных центров разработало Отделение СФР по РТ. К нему подключились 12 регионов России.

«В прошлом году ОСФР по РТ выступило основным и единственным разработчиком в пилотном проекте по запуску системы онлайн-бронирования для реабилитационных центров. Мы доработали программное обеспечение «Запись на прием» под задачи планирования и учета заездов в центры реабилитации», – рассказал Эдуард Вафин.

Теперь сотрудники отделений Соцфонда в любой момент могут автоматически сформировать матрицу заездов, увидеть все занятые и свободные места, а также самостоятельно и оперативно бронировать дополнительные заезды.

«Процесс организации заездов оптимизирован, что в целом повышает качество услуг СФР для наших защитников», – подчеркнул Вафин.

Лейла Фазлеева заострила внимание на работе по созданию в Татарстане центров общения для людей старшего возраста. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поддержка участников СВО и работа центров общения пожилых – в приоритете

Итоги встречи подвела заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Социальный фонд России – один из наиболее значимых социальных институтов страны, сказала она.

Фазлеева заострила внимание на работе по созданию в Татарстане центров общения для людей старшего возраста. Следует привлекать на их мероприятия большее количество людей, которые бы «смогли прийти, пообщаться, найти друг друга», считает она.

Еще один вопрос, на котором остановилась заместитель Премьер-министра РТ, касается действующих мер поддержки участников СВО и широкого информирования о них.

«С первого дня демобилизации и до получения удостоверения ветерана я думаю, что 90% из них (участников СВО) не знакомы с тем, какие же меры есть у ветеранов боевых действий. И наша задача – как можно больше об этом говорить», – сказала Фазлеева.

На особом контроле находится вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации, заметила она. Фазлеева поручила незамедлительно реагировать на все возникающие вопросы.

«Прошу Отделение СФР по РТ совместно с министерствами и ведомствами, участвующими в реализации рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, продолжить разъяснительную работу по распространению практики получения технических средств реабилитации посредством электронного сертификата», – подчеркнула она.

Кроме того, важно, чтобы все нуждающиеся семьи с детьми получали положенные им меры социальной поддержки. С учетом того, что ежемесячное пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка назначается при соблюдении критериев нуждаемости, важное значение имеет полнота и актуальность сведений, которые поступают в Социальный фонд, отметила Фазлеева.