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От паводковых вод в Татарстане освободились дорога и мост
В Татарстане от воды освободились ранее затопленные паводком мост и дорога, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Река Большой Черемшан освободила низководный мост у поселка Урняк. Казанка отступила от грунтовой дороги у поселка Качелино в Арском районе.
Прогнозируется дальнейший рост уровня воды на реке Вятка и дальнейшее понижение уровня Куйбышевского водохранилища.
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