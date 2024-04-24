От паводковых вод в Татарстане освободились дорога и мост

В Татарстане от воды освободились ранее затопленные паводком мост и дорога, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Река Большой Черемшан освободила низководный мост у поселка Урняк. Казанка отступила от грунтовой дороги у поселка Качелино в Арском районе.

Прогнозируется дальнейший рост уровня воды на реке Вятка и дальнейшее понижение уровня Куйбышевского водохранилища.