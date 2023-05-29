От отставки Слуцкого до выхода в РПЛ: яркие моменты золотого года «Рубина» в Первой лиге

С таким составом «Рубин» не имел права на провал

Фото: rubin-kazan.ru

Межсезонье. Звездный состав, обещания вернуться

Прошлогодний вылет «Рубина» из Премьер-лиги воспринимался болельщиками по-разному. Одни желали немедленных мер и отставки всего руководящего состава, другие просили уволить лишь тренера, третьи считали, что все пропало. В российском футболе нередки случаи, когда команды, вылетающие из РПЛ, по инерции не просто падают на самое дно, но и вовсе прекращают свое существование. Так что на происходящее в «Рубине» все смотрели с большой опаской.

Рустем Сайманов буквально спустя неделю после окончания сезона заявил, что Леонид Слуцкий останется в «Рубине», а также пообещал сделать все возможное, чтобы команда вернулась обратно в РПЛ Фото: rubin-kazan.ru

Тем удивительнее, что даже несмотря на понижение в классе, никаких мер совершено не было. Теперь уже экс-гендиректор клуба Рустем Сайманов буквально спустя неделю после окончания сезона заявил, что Леонид Слуцкий останется в «Рубине», а также пообещал сделать все возможное, чтобы команда вернулась обратно в РПЛ. Обещания начали сбываться сиюминутно.

В Первой лиге были рады такому пополнению. Кому в Ульяновске или Астрахани не хотелось бы сходить на матч со столь именитым соперником? Но после того как «Рубин» начал пылесосить всех местных «звезд», всеобщая эйфория превратилась в негодование. Казанский клуб в шутку стали называть «галактикос», местным «Зенитом» или «денежным мешком».

Всего за пару летних месяцев казанцы с рекордным для ФНЛ бюджетом усилились 13 новыми игроками. Один из самых ярких тому примеров – герой концовки сезона Джоэль Фамейе Фото: rubin-kazan.ru

Всего за пару летних месяцев казанцы с рекордным для ФНЛ бюджетом усилились 13 новыми игроками, подписывая преимущественно свободных агентов. Один из самых ярких тому примеров – герой концовки сезона Джоэль Фамейе. Ганцу предлагали неплохие деньги в Премьер-лиге, но Казань спокойно перебивала финансовые предложения середняков РПЛ.

Кроме того, «Рубин» сумел подписать опытных Алана Дзагоева, Олега Иванова, Александра Мартыновича и, что немаловажно, сумел сохранить имеющиеся активы в лице Ильи Самошникова и Виталия Лисаковича, на которых был спрос в Премьер-лиге.

Лето. Яркая Первая лига, удовлетворительный старт

С таким составом «Рубин» не имел права на провал. Да, со спортивной точки зрения начало чемпионата выдалось для команды очень тяжелым. Но, справедливости ради, все это компенсировалось эффектом новизны.

Календарь Первой лиги был спроектирован таким образом, что уже в августе казанские болельщики получили в свое распоряжение два суператмосферных и многочисленных выезда в Нижнекамск и Ульяновск, а под самый занавес лета один из лучших матчей сезона, «Рубин» – «КАМАЗ».

Встреча с 28-го августа так и осталась самой посещаемой игрой «Ак Барс Арены» в сезоне 2022/23. Дерби Казани и Набережных Челнов, приуроченное ко Дню Татарстана, посетило 18 350 зрителей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К слову, встреча с 28-го августа так и осталась самой посещаемой игрой «Ак Барс Арены» в сезоне 2022/23. Дерби Казани и Набережных Челнов, приуроченное ко Дню Татарстана, посетило 18 350 зрителей.

Да и к сентябрю «Рубин» потихоньку начал выправлять свое положение в таблице. К 10-му туру команда Леонида Слуцкого шла уже второй, минимально отставая от «Алании». Ситуация налаживалась.

Осень. Война с болельщиками, отставка Слуцкого

И когда уже казалось, что все проблемы позади, «Рубин» угодил в психологическую яму. Первой осечкой стало поражение от «Шинника» (0:1), затем то же самое дома от «Арсенала» (1:2) и – как вишенка на торте – вылет из Кубка России от «Волги» (1:2). Слуцкий потерял контроль над командой.

Именно после Ульяновска случилась знаменитая петиция от фанатов на имя Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием уволить главного тренера «Рубина». Леонид Викторович, в свою очередь, попытался все это перевести в шутку, чем еще больше разозлил болельщиков.

Леонид Слуцкий: «Баннеры с призывом меня уволить? Мне нечего сказать. Я недаром столько лет наращивал вес. Поэтому я спокойно любое давление выдерживаю» Фото: rubin-kazan.ru

«Баннеры с призывом меня уволить? Мне нечего сказать. Я недаром столько лет наращивал вес. Поэтому я спокойно любое давление выдерживаю (смеется)», – говорил Слуцкий после вылета из Кубка России.

Все это начинало походить на войну с болельщиками и СМИ. Давления специалист не выдержал. Ситуация становилась все хуже, и спустя пару дней после нулевой ничьи с «Енисеем» специалист, обещавший вернуть «Рубин» в элиту, ожидаемо «подал в отставку». Если называть вещи своими именами, был уволен. Вместе с Рустемом Саймановым, который защищал своего протеже до последнего.

Зима. Период Уткульбаева, смена руководства

Место Слуцкого на посту главного тренера еще более неожиданно занял Юрий Уткульбаев. Далеко не последний человек для казанского футбола, но очень немедийный и незнакомый для многих специалист. Изначально Уткульбаева ставили в качестве заплатки на два матча до зимнего перерыва. К удивлению, с ними он справился: две игры – две победы.

Параллельно с этим в «Рубине» назрели кардинальные перестановки – клуб вернулся в руки Татарстана. А потому и фигура «своего» для болельщиков Уткульбаева была чуть ли не идеальной. К тому же тренер давал результат: 6 побед в 8 матчах на зимних сборах. Что может пойти не так?

Место Слуцкого на посту главного тренера еще более неожиданно занял Юрий Уткульбаев Фото: rubin-kazan.ru

Не так все пошло с первых двух туров весны, когда команда с большим трудом обыграла аутсайдеров, «Волгу» и «Кубань». А затем случились четыре роковые ничьи кряду. Игра «Рубина» и без того вызывала большие вопросы, а тут еще и пропал главный козырь Уткульбаевского футбола – результат.

Новое руководство учло прошлогоднюю ошибку Сайманова и решило убрать главного тренера на заре больших проблем в концовке сезона. Эта отставка до сих пор вызывает массу вопросов – все-таки Юрий Анварович за свой период не потерпел ни одного поражения. Но история показала, что руководство оказалось куда более дальновидным.

Весна. Назначение Рахимова, возвращение в РПЛ

В отличие от романа Хьюберта Селби весна в «Рубин» все же пришла. И одним из ее породителей стал Рашид Рахимов. Назначение 58-летнего специалиста стало еще более неожиданным, чем назначение Уткульбаева. Тренер с неудачным опытом в «Уфе» и двумя последними годами работы на центральном телевидении. Как он спасет «Рубин»?

Назначение 58-летнего Рашида Рахимова стало еще более неожиданным, чем назначение Уткульбаева Фото: rubin-kazan.ru

Все гениальное просто. Рахимов с ходу раскритиковал игроков за их плохую физическую форму, но предоставил им больше свободы на футбольном поле. Также новый главный тренер видоизменил игру, оставив состав почти неизменным. Результат не заставил себя ждать. Семь побед, в которые уместились «лучшая игра в сезоне» против Ярославля, возвращение в РПЛ в Калининграде и «золотой матч» в Казани.

Уже никто не вспомнит нулевую ничью в Астрахани, которая случилась менее двух месяцев назад, потому что это уже в прошлом. Впереди у «Рубина» межсезонье и новый календарный цикл. Теперь уже в Российской Премьер-Лиге.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru