От открытия до статуса объекта ЮНЕСКО: обсерватория КФУ отмечает 125-летие

21 сентября исполняется 125 лет со дня открытия Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта (АОЭ) Казанского федерального университета, сообщили в пресс-службе КФУ.

На протяжении всей истории АОЭ оставалась одним из крупнейших научно-исследовательских центров, известным в России и за рубежом. Результаты, полученные в обсерватории, вошли в учебники и монографии по астрономическим дисциплинам. Она выступала учебно-научной базой для практики студентов астрономических кафедр России, а также крупным просветительским и культурным центром.

Как передает пресс-служба, строительство загородной обсерватории в 20 километрах от Казани в 1899–1901 годах стало одним из ключевых событий в развитии Казанской астрономической школы и заслугой Дмитрия Ивановича Дубяго, астронома и ректора Казанского императорского университета. Инструменты, библиотеку и средства на новую обсерваторию передал в дар университету астроном и общественный деятель Василий Павлович Энгельгардт (1828–1915). Торжественное открытие состоялось 21 сентября 1901 года.

После смерти Дубяго руководство обсерваторией приняли его ученики и ближайшие помощники – Владимир Баранов и Михаил Грачев. С 1925 года АОЭ возглавил Авенир Яковкин, ставший пионером астрофизических исследований в Казанском университете. В 1931 году обсерваторию возглавил Дмитрий Мартынов, совмещавший пост директора с заведованием кафедрой астрофизики, а в 1951–1954 годах занимавший должность ректора Казанского университета.

После отъезда Мартынова в Москву директором АОЭ был назначен Александр Дмитриевич Дубяго, профессор кафедры астрономии КГУ, основатель Казанской кометной школы. С 1958 года более 18 лет обсерваторией руководил профессор Анатолий Алексеевич Нефедьев (1910–1976). В эти годы активно работали все отделы: астрофизический, астрометрический, лунный, а также метеорный, организованный в 1957 году под руководством профессора Константина Костылева.

Затем обсерваторию возглавил профессор Олег Белькович, предложивший новый подход к обработке радиолокационных наблюдений метеоров. В 1991 году руководителем АОЭ стал профессор Наиль Сахибуллин, приложивший усилия для ввода в строй полутораметрового телескопа. В начале 2008 года директором обсерватории стал доктор физико-математических наук, профессор Юрий Нефедьев.

По его словам, на протяжении всей истории АОЭ являлась одним из крупнейших научно-исследовательских центров, широко известным в России и за рубежом. Заслуги казанских астрономов признаны мировой научной общественностью: именами 11 астрономов названы кратеры на Луне, а также астероиды и кометы. Научная деятельность обсерватории охватывала практически все основные направления исследований в области астрономии, за 125 лет издано более 3500 статей и монографий, созданы новые теории и методы обработки наблюдений.

В 2009 году в Казани прошла международная конференция «Астрономия и всемирное наследие: через время и континенты», признанная UNESCO основным мероприятием Года астрономии. Она положила начало работе по включению астрономических обсерваторий КФУ в охраняемый список UNESCO. В 2023 году АОЭ была включена в этот список.

В настоящее время АОЭ возглавляет Владислав Ильин. По его словам, 21 сентября 125 лет со дня открытия отмечает звездный объект ЮНЕСКО – единственная в мире действующая университетская обсерватория с планетарием, ставшая любимым местом жителей республики и ее гостей. Он выразил благодарность ветеранам и заслуженным сотрудникам, закладывавшим фундамент сегодняшнего успеха, а также Минтимеру Шаймиеву и фонду «Возрождение» за поддержку.