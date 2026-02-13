От «Орлят» до «Юнармии»: в Татарстане воспитывают патриотов со школьной скамьи

Образовательные организации Татарстана особое внимание уделяют патриотическому воспитанию учащихся. В школах проводятся «Разговоры о важном», церемонии поднятия государственных флагов России и Татарстана, звучат государственные гимны.

Об этом сообщила сегодня заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина на заседании комиссии по народной программе «Единой России» в Татарстане. Мероприятие прошло в Казани, его провела председатель комиссии, депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

В прошлом учебном году в 978 общеобразовательных и 88 профессиональных образовательных организациях Татарстана была введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

«На сегодня в процессе воспитания в общеобразовательных организациях Татарстана в рамках реализации федерального проекта "Педагоги-наставники" задействовано более 1 200 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Более 23 000 классных руководителей, заместители директора по воспитательной работе, педагоги-психологи, а также наши партнеры – это школьные родительские комитеты», – рассказала Асадуллина.

Она отметила, что очень важно воспитывать у молодого поколения «уважение к историко-культурному наследию нашей великой страны, чувство сопричастности к судьбе Родины и научить ребят осознанно участвовать в жизни страны. Таковы главные цели проводимой работы по патриотическому воспитанию.

Поэтому уже с первого класса дети вовлечены в программу «Орлята России». Сегодня более 200 тыс. обучающихся начальных классов стали ее активными участниками. В школах проводятся «Разговоры о важном», церемонии поднятия государственных флагов России и Татарстана, звучат государственные гимны, проходят уроки по изучению государственных символов.

«Особую роль в патриотическом воспитании играет Всероссийское движение "Юнармия". Всего у нас 71 000 юнармейцев и 1 250 юнармейских отрядов. В каждом муниципальном районе создан "Дом Юнармии"», – рассказала Асадуллина.

В республике действует 1 703 первичных отделения «Движения Первых», которым оказывается всесторонняя ресурсная и информационная поддержка. Открыто 1 703 первичных отделения «Движения Первых», в котором состоят более 295 тыс. участников.