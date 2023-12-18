От операционной системы до цифрового улья: Ростелеком представил айти-новинки 2024 года

Первая, но уже ежегодная

В Москве Ростелеком провел первую ИТ-конференцию, причем организаторы уже прозвали событие ежегодным.

Впервые компания собрала друзей и партнеров, чтобы рассказать, с какими новейшими технологиями компания войдет в 2024 год.

«Мы рассчитываем, что наша встреча будет ежегодной. Она будет не только местом, где мы будем рассказывать о решениях Ростелекома, продуктах, платформах. Это будет место встречи, место дискуссии, обмена мнениями. За последние годы Ростелеком прошел большой путь трансформации из традиционного телекомоператора в современную цифровую компанию, которая предлагает свои услуги и продукты и государству, и бизнесу, и людям», – отметил, открывая мероприятие, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Началась презентация с грандиозного светового шоу, причем и музыка, и картинка были сделаны искусственным интеллектом. Однако старший вице-президент по ИТ Ростелекома Кирилл Меньшов подчеркнул, что ИИ хорошо работает только в умелых руках человека.

Меньшов отметил, что компания продолжает развиваться. И сейчас вовсю работает над технологиями и продуктами, которые заменят тех, кто ушел из России.

«Мы взяли на себя обязательства и подписали с Правительством страны соглашение о создании 20 цифровых продуктов для России, которые требуют импортозамещения. Мы уже создали больше 200 продуктов. Мало кто может с нами соперничать в этой части, и мы продолжим это делать», – подчеркнул Кирилл Меньшов.

«Надежность, безопасность, контроль и управление»: как работает Аврора 5?

Первым продуктом, который представил Ростелеком, стала обновленная мобильная операционная система Аврора 5. Ее разрабатывали два года. Ростелеком называет ее прорывом в корпоративной мобильности. Она стала удобнее, красивее и функциональнее.

В большинстве своем это разработка для корпоративных клиентов, а также для государственного сегмента.

Стоит вспомнить, что, например, Всероссийскую перепись населения проводили на планшетах, которые работали на Авроре. 360 тысяч переписчиков использовали ее, чтобы пересчитать жителей России.

«Аврора сейчас не только операционная система для мобильных устройств, это самая производительная платформа управления мобильными устройствами. Эта лучшая в классе мобильная безопасность, неоднократно подтвержденная сертификациями ФСТЭК, ФСБ, исследованиями профильными организациями и компаниями», – отметил генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.

Кроме того, это открытый инструментарий разработки, который позволяет переносить проекты, которые были написаны для других операционок, в Аврору в один клик.

«Аврора пятой версии – это де-факто стандарт доверенного мобильного рабочего места полевого сотрудника, где обеспечивается удобная работа нескольких приложений в достаточно ограниченном списке задач. Во главу угла поставлены надежность, безопасность, контроль и управление всем парком мобильных устройств», – заметил Эйгес.

В обновлении полностью переработали интерфейс, чтобы сделать его удобным для пользователей: он сможет запускать различные приложения, быстро переключаться между задачами. К тому же разработчики позаботились, чтобы переход с любой другой операционной системы на Аврору был максимально комфортным, поэтому теперь она узнаваема для любого нынешнего пользователя смартфона на Андроиде. Была переработана и механика жестов.

«Теперь даже если вы ни разу в жизни не брали в руки устройство на Авроре, вам будет привычно. Это было для нас очень важно. Но поскольку мы никогда не идем по пути копирования, мы идем своим путем, жесты у нас свои», – добавил гендиректор «Открытой мобильной платформы».

Директор по развитию цифровых технологий Ростелекома Леонид Новожилов продолжил рассказ о разработках компании. По его словам, разработчики приложений и устройств на мобильной операционной системе Аврора объединились в AURORA FOUNDATION.

«AURORA FOUNDATION – это сообщество, которое является следующим закономерным этапом развития экосистемы Аврора. Целями создания этого сообщества на первом этапе являются: первое – установка постоянного теплого контакта и диалога между производителями операционной системы, вендарами устройств и, собственно, самим сообществом разработчиков. Вторая цель – мы хотим, чтобы AURORA FOUNDATION стала точкой консолидации и взаимодействия сообщества разработчиков и транслирования своих ценностей и запросов в сторону остального рынка, государства», – отметил Новожилов.

Есть третья цель – стать ключевым контрибьютором создания российских мобильных сервисов в противовес западному Google Mobile Services.

В Ростелекоме верят, что такая кросс-платформенная разработка снизит порог входа разработчиков других экосистем, а также снизит их стоимость на рынке.

Долгосрочная цель, по словам директора по развитию цифровых технологий Ростелекома, в том, чтобы вместе развивать национальную мобильную среду в интересах всей страны. Благодаря сообществу получится увеличить число российских мобильных сервисов, которые будут работать с Авророй и другими российскими операционными системами. Увеличится и число разработчиков, которые будут работать в интересах отечественных ОС.

Как искусственный интеллект будет следить за пчелами?

Помимо новых IT-платформ в Ростелекоме представили отраслевые решения для медиа и телевидения, промышленности, сферы продаж. Одна из самых интересных сфер с точки зрения экологии – это сельское хозяйство.

Искусственный интеллект теперь может предотвратить хищения готовой продукции и несанкционированное использование техники прямо на необъятных российских полях.

Старший вице-президент по работе с корпоративными и государственными сегментами Валерий Ермаков представил Систему контроля движения урожая. Вся производственная цепочка всех видов зерна: сбор, доставка, транспортировка готовой продукции – может быть отслежена. В этом помогает промышленный вайфай и специальные датчики, которые установлены на всем транспорте, а также идентификация каждого участника процесса: механизатора, водителя, комбайнера. Эта система уже работает в пяти регионах страны, успели собрать пять урожаев, удалось на 10% увеличить сбор урожая, на 20% подняли эффективность.

Еще одно интересное решение – это ферма без человека. Нейросетевая видеоаналитика позволяет «без рук» взвешивать животное и следить за его состоянием бесконтактным способом.

«Мы видим состояние животного, его вес, какие проблемы возникают, как происходит кормление. Ферма становится полностью дистанционной, управляемой без человека. Благодаря тому, что мы видим вес, на 5% сокращается количество дней, которые нужны для откорма животного, при этом происходит сокращение на 8% количества использованного комбикорма», – уточнил Ермаков.

А процессом можно управлять в режиме реального времени. Реагировать на любое изменение состояния животного, вовремя лечить и исключать из стада.

Ну а самым главным решением старший вице-президент компании назвал заботу о пчелах. Ведь именно от них зависит множество экологических вопросов. Например, без них исчезнут с прилавков фрукты, овощи и ягоды, начнутся серьезные перебои с молочными продуктами и даже одежда станет исключительно синтетической.

«Из-за экологических проблем популяция пчел начинает во всем мире сокращаться, и если посмотреть тренды по миру, ежегодный уровень смертности пчел достигает 20%. И если не предпринимать никаких мер, то к 2035 году пчелы могут исчезнуть», – рассказал Валерий Ермаков.

В России 3,5 млн пчелосемей, это в 2,5 раза ниже необходимого уровня.

И Ростелеком придумал, как эту проблему можно решить. Ермаков представил цифровой улей.

«Это система, которая построена на датчиках и системе искусственного интеллекта, которые позволяют контролировать микроклимат внутри улья – это сохраняет здоровье и работоспособность пчелосемей. А любая стрессовая ситуация приводит к тому, что пчелы роятся – готовятся покинуть улей», – отметил он.

Измеряется и вес улья, и шум внутри улья, который может говорить о появлении внутри вредных насекомых, грызунов или даже медведя.

Всю информацию о пасеке можно получать онлайн в режиме реального времени, пчеловоды смогут быстро отреагировать на любое изменение и предотвращать роение. Благодаря этому существует гарантия, что на столе будет настоящий мед.

Настоящее раздолье для разработки в «Лукоморье»

Еще одна новая ИТ-платформа «Лукоморье» – это целая экосистема инструментов управления разработкой программного обеспечения. Вице-президент по развитию информационных систем Ростелекома Дарий Халитов признался, что «Лукоморье» – это сказка, которую воплотили в реальность. Получилось сконструировать платформу, которая позволяет обеспечить полный жизненный цикл разработки ПО.

Вице-президент по развитию информационных систем Ростелекома Дарий Халитов перечислил преимущества платформы. Тут и четкая кастомизация, и миграция с любой системы.

«Главными персонажами “Лукоморья” являются Яга и Кощей, которые заменили более недоступные решения Jira и Confluence. Яга – это инструмент управления задачами и проектами, а также информационными статьями, то есть система, в которой работают команды, но с другой стороны, это единое окно и шина, связывающая все элементы и инструменты, используемые командой в производственном процессе разработки программного обеспечения», – объяснил Халитов.

При этом в «Лукоморье» придерживаются «ягацентричности» – все инструменты адаптируются и кастомизируются под модель работы конкретной команды.

А Кощей – это аналог Confluence, по сути, модуль управления статьями и артефактами. Подсистема в рамках Яги, предназначенная для обмена информацией внутри команд проекта.

Внутри системы есть Ярмарка – магазин для обмена разработанными плагинами для платформы «Лукоморье» на бесплатной основе или с возможностью монетизации.

В этой экосистеме нашлось место и искусственному интеллекту: Сирин (волшебная птица) – это среда исполнения ИИ. А Феникс позволит безопасно использовать решения на базе открытого исходного кода. В прошлом году через него прогнали более 700 тысяч артефактов, из которых 40 тысяч были с уязвимостями.

«Одно из ключевых преимуществ всей экосистемы в том, что мы используем единую модель данных, единое хранилище моделей. С одной стороны, это позволяет иметь сквозную отчетность, различные метрики, дашборды на уровне всех элементов, которые будут в экосистеме “Лукоморье”. С другой стороны, это позволяет иметь возможность в единой среде дообучать различные нейросети, которые мы планируем использовать “под капотом” этой платформы», – заметил вице-президент компании.

Работу платформа начнет уже в январе.

«Облако стало ближе»

В 2022 году в каждом слое ИТ-инфраструктуры облака преобладали зарубежные решения, но уже сейчас предприняты колоссальные шаги в сторону полного импортозамещения. Директор по продуктам «Ростелеком-ЦОД» Александр Обухов представил публичное облако 2.0.

«На сегодняшний день наше облако – это свыше 150 тысяч виртуальных машин, около 3 тысяч крупных корпоративных и государственных заказчиков. По нашей оценке, каждый второй житель нашей страны так или иначе соприкасается с нашим облаком, используя информационные системы, размещенные в нем», – заметил он.

Разработчики осознали, что недостаточно хорошо были проработаны мелочи. Например, в новой версии особое внимание уделили личному кабинету, автоматизации заказов и развертыванию услуг, технической поддержке.

Обухов подчеркнул, что клиентам сейчас особо важны вопросы импортозамещения и информационной безопасности.

«Анализируя все это, мы перезапустили наше облако и сделали его ближе к клиенту любого масштаба», – отметил он.

В этом году была разработана собственная облачная модульная ИТ-инфраструктура, где для своих клиентов была полностью решена проблема импорта.

«Преобразовываем информацию в знания вместе»

Для того чтобы быть эффективными, в Ростелекоме уделят большое внимание работе с большими данными. Это делается для того, чтобы партнеры и клиенты могли быть более успешными, именно поэтому компания создала дата-кластер, услуги которого уже сегодня готова предоставлять всем компаниям.

«Ни для кого не секрет, что данные стали настоящим сокровищем. А технологии работы с данными позволяют нам преобразовывать информацию в знания, которые в дальнейшем приводят любую компанию к успеху», – отметил директор по ИИ и управлению данными Ростелекома Сергей Носов.

В кластер входит три компании. Одна создает решения для работы с большими данными, вторая обеспечивает обезличивание и защиту персональных данных, третья правильно интерпретирует все необходимые данные.

«За последний год мы сделали три основные доработки. Первое – мы запустили продукт кластер-менеджер, который позволяет все наши компоненты по одному клику разворачивать на любой платформе. Второе – мы доработали наш инструмент управления данными, который позволяет решать и задачи классического управления каталогом данных, и выступать инструментом профилирования, и инструментом контроля качества данных. И третье – мы интегрировались в Публичное облако 2.0, и теперь все эти продукты доступны в облаке Ростелекома», – перечислил Носов.

Теперь в работу могут интегрироваться любые источники информации – видео- и аудиоформаты, информация из СМИ и социальных сетей, причем почти на любом языке мира.

«Мы любой контент в оперативном и качественном режиме делаем доступным на русском языке», – добавил директор по ИИ и управлению данными.

Используя кластер, предприниматели смогут отличить ширпотреб от реальных технологических революций благодаря детальному анализу самой разной информации из научных статей о патентах, о сделках, которые происходят в данный момент. А дальше клиенты будут инвестировать исключительно в то, что реально работает и что уже находится в фокусе внимания конкурентов.

Еще одна важная компания «Базис» – это один из ведущих российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры.

«Мы номер один на рынке по объему обслуживаемых мощностей. Мы номер один на рынке по объектам критической инфраструктуры. Мы стандарт в Государственной единой облачной платформе (ГЕОП), 95% ГЕОПа работает на наших решениях, а еще полтора года назад было всего 5%», – отметил вице-президент по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре Ростелекома, генеральный директор компании «Базис» Давид Мартиросов.

Более 120 государственных информационных систем работают на решениях «Базиса».

Для тех, кто просто хочет импортозаместить виртуализацию, «Базис» создал новый продукт, по сути это классика виртуализации, которая доступнее, проще в администрировании и обладает всеми необходимыми функциями.

Еще один новый продукт «Базиса» сделан после обращений клиентов, что необходимы личные кабинеты, виртуальные ЦОДы, биллинги и управление дополнительными услугами.

«Не только своими продуктами надо выделяться, но и технологиями. Поэтому мы сделали “Базис рекорд”. Это гипервизор первого типа, по сути, это мотор системы виртуализации. Обратите внимание, что и по процессору, и по памяти у нас паритет. А вот по сети мы на 30% быстрее», – отметил Мартиросов.

Старший вице-президент по ИТ Ростелекома Кирилл Меньшов пригласил всех присутствующих на конференцию, рассказывающую о новых достижениях, с которыми компания войдет в 2025 год.

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Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»