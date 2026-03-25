От «Онегина» с Дюжевым до уличных спектаклей: гид по театральной неделе в Нижнекамске

С 27 марта по 3 апреля в Нижнекамске пройдет «Неделя театра нефтегазохимических городов России» проекта СИБУРа «Формула хороших дел». У нижнекамцев и гостей города будет уникальная возможность увидеть 12 постановок театров из Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Твери и городов Татарстана, включая премьерные и уличные спектакли.





Акт I: звездное открытие и первые сюрпризы

Торжественное открытие фестиваля состоится в Международный день театра – 27 марта. Зрителей ждет особенный подарок – моноспектакль «Евгений Онегин» в исполнении заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева.

Особенность фестиваля – разнообразие форматов. Искусство выйдет за пределы театральной сцены: в программу включен уличный спектакль. 28 марта альметьевский театр «Легкие крылья» представит на площади Дома народного творчества интерактивный проект «Тролльбург» – пять кукольных историй в волшебном городке троллей.

«Это экспериментальная постановка, которая пока не имеет аналогов среди уличных театров в России. Мы представим зрителям небольшой городок в виде арок, населенный троллями. Из одной арки зритель будет попадать в другую, а герои спектакля – тролли – представят свою «труллевину» – мини-театрики. Будем очень рады видеть на нашем спектакле маленьких театралов и их родителей», – сказала директор «Легких крыльев» Гульназ Ханнанова.

Нижнекамские театры тоже готовят сюрпризы. Татарский драматический театр имени Туфана Миннуллина 28 марта порадует премьерной драмой «Көз», а Театр юного зрителя – комедией «Сирена и Виктория».

Важной частью фестиваля станет инклюзивное искусство. 29 марта студия «Э-моция» из Казани покажет спектакль «НормальНО», доказывая, что талант не знает границ.

Акт II: с гастролями в Татарстане

Региональные гости фестиваля – театры из Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Твери. Тверской театр кукол 29 марта впервые покажет на сцене Дома народного творчества спектакль «Маленькие большие женщины».

«Маленькие большие женщины» – это воспоминания из детства тех, кто принял участие в создании спектакля, то есть воспоминания непосредственно актрис Театра кукол. История «Маленьких больших женщин» о том, как формируется личность в отдельности, а значит, и наше общество в целом. О том, как важно помнить, что для ребенка каждая деталь, каждое слово и каждый поступок имеют большое значение», – отметил режиссер-постановщик Виталий Салтыков.

Воронежский академический театр драмы имени Кольцова, один из старейших в стране, 31 марта представит криминальную комедию «Наши жены». Екатеринбургский малый драматический театр «ТЕАТРОН» 1 апреля порадует зрителей постановкой «Хочу купить вашего мужа».

Акт III: татарский колорит

30 марта казанский Молодежный театр на Булаке приглашает на трагикомедию Эрика Эмманюэля Шмитта «Мсье Ибрагим» (на русском языке). Зрителей ждет удивительная история взросления несчастного мальчика-подростка, брошенного родителями.

Легендарный театр татарской эстрады «Мунча ташы» из Нижнекамска 1 апреля, День смеха и свой день рождения, по традиции встретит на главной театральной сцене родного города. Артисты «Мунча ташы» порадуют зрителей ироничным взглядом на наши будни – юмористическим спектаклем «Тормыш түгел әкият».

Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина 2 апреля представит мелодраму Халисы Мударисовой «Бәхет хакы». Главный герой спектакля – композитор и основатель музыкального театра Зариф начинает задумываться о прожитой жизни, лишь потеряв любовь, семью, детей и здоровье. Однако в конце пути судьба дает ему еще один шанс.

Театральная неделя завершится 3 апреля комедией легендарного Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала «Көзге кайтаваз».

«Главный герой нашей комедии – профессор, который больше всего на свете любил жену, был предан татарской филологии. Но однажды в его дверь постучалась настоящая трагедия. Эта трагедия вдребезги разбила образ идеального человека, идеального мужа и отца в глазах семьи и общества. И все эти события, словно в насмешку над мрачным грехом, происходят как раз перед его юбилеем. Но комедия есть комедия: как правило, в ней сокрыто много истин. Герои стремятся к совершенству через театральную иронию, смелые перемены и противоречия», – анонсировал автор постановки Рустем Галиуллин.

Театральная лихорадка

Для многих нижнекамцев уже стало доброй традицией ранней весной отправляться в театр.

– Огромное спасибо компании СИБУР за то, что поддержали этот проект. Мы очень ждем очередную «Неделю театра». Для нашего города это хорошая возможность побывать на разных постановках, а для малых театров – возможность выйти за пределы своих городов. За неделю стараюсь посетить несколько спектаклей, беру с собой подруг, близких. В этом году обязательно пойдем на «Евгения Онегина» и «Хочу купить вашего мужа». Еще очень хочу попасть на постановку театра имени Галиаскара Камала. Всегда знаю, что обязательно встречу на спектакле кого-то из коллег – театралов в Нижнекамске много, – призналась учитель географии школы №29 Разиля Хайрутдинова.

Большой поклонницей проекта стала и председатель Нижнекамской городской организации Общероссийского Профсоюза работников культуры Марина Миннегалиева.

– По образованию я режиссер театрализованных представлений, много лет занималась режиссурой, театр очень люблю. К сожалению, театры из других городов своими постановками нас не часто балуют. «Неделя театра» стала для нас огромным культурными событием. Особенно радует, что проект помогает прививать любовь к театру нашему молодому поколению. В этом году обязательно схожу на «Евгения Онегина» в исполнении Дюжева – этот спектакль когда-то произвел огромное впечатление на моего сына, побываю на премьере нашего ТЮЗа – спектакле «Сирена и Виктория», – поделилась Марина Миннегалиева.

Фотографии с официальных сайтов театров