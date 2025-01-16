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Происшествия 16 января 2025 08:08

«От огня на машинах плавился металл»: обстановка в Лос-Анджелесе, где продолжаются пожары

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В Лос-Анджелесе до сих пор продолжаются пожары. Как сообщает РИА Новости, подъезды к некоторым районам перекрыты.

Около очагов пожаров стоит запах гари, многие дома превратились в руины и не подлежат восстановлению.

Пожары были настолько сильные, что на машинах плавился металл.

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