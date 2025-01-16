«От огня на машинах плавился металл»: обстановка в Лос-Анджелесе, где продолжаются пожары

В Лос-Анджелесе до сих пор продолжаются пожары. Как сообщает РИА Новости, подъезды к некоторым районам перекрыты.

Около очагов пожаров стоит запах гари, многие дома превратились в руины и не подлежат восстановлению.

Пожары были настолько сильные, что на машинах плавился металл.