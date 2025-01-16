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«От огня на машинах плавился металл»: обстановка в Лос-Анджелесе, где продолжаются пожары
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В Лос-Анджелесе до сих пор продолжаются пожары. Как сообщает РИА Новости, подъезды к некоторым районам перекрыты.
Около очагов пожаров стоит запах гари, многие дома превратились в руины и не подлежат восстановлению.
Пожары были настолько сильные, что на машинах плавился металл.
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