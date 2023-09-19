От обычных граждан до мировой политики: блогер Хазиев оценил масштаб послания Раиса РТ

Послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ охватило широкий круг вопросов — от проблем обычных граждан до мировой политики. Об этом, оценивая масштаб обращения руководителя республики, заявил блогер и журналист Расим Хазиев.

«Послание Раиса Татарстана Госсовету республики наглядно показало, что Рустам Минниханов может дойти как до обычного гражданина, так и подняться до уровня мировой политики, представляя геополитические интересы России», — написал он в своем телеграм-канале

В пример Расим Хазиев привел тот факт, что руководитель республики поименно назвал тех, кто оказывает поддержку защитникам СВО, например Таисию Балаеву из Бугульмы, которая купила и передала военнослужащим машину УАЗ.

«Вообще, тема специальной военной операции во время послания звучала много и громко, а значит, и в дальнейшем поддержка наших бойцов, жителей подшефных городов будет во всеобщем внимании», — подчеркнул журналист.

Он напомнил, что Рустам Минниханов поблагодарил тех руководителей и глав районов, которые лично ездят в зону СВО. Однако, по мнению Хазиева, это вовсе не означает, что теперь всем «хуҗаларга надо немедленно сесть в машину и поехать на фронт и на камеру красиво передать гуманитарный груз бойцам».

«Нет, здесь скорее речь о том, что каждый должен понимать об архиважности поддержки бойцов и их семей. Тема СВО — это индикатор эффективной работы руководителей всех уровней, потому что решается судьба страны», — заметил Хазиев.

Также, по словам журналиста, Раис республики напомнил о роли Татарстана в сегодняшнем развитии России в целом. Именно в Казани исламские страны и Китай, которые являются нашими главными партнерами в борьбе с так называемым коллективным Западом, получают «путевой билет» в русский мир.

«Рустам Минниханов открыто сказал, что Татарстан является опорой государства, и как бы между строк намекает коллегам, мол, республике отведена особая роль в этот непростой период жизни, где от вас требуется полная отдача без всякого сомнения. А еще Раис Татарстана отметил, что, несмотря ни на что, экономика республики дает рост, а Казань в полном объеме выполняет гособоронзаказ», — добавил блогер.

В финале своего поста Расим Хазиев подвел итоги выступления руководителя республики.

«Условия непростые, но мы развиваемся, причем являемся опорным регионом России. Поддержка защитников СВО продолжится, Казань достойно выполнит свою роль, тем более в следующем году у нас пройдет саммит БРИКС, куда соберутся лидеры 20 стран. Ну, и простых татарстанцев никто не забудет», — заключил он.