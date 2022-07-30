От обстрела ВСУ в Брянской области повреждены электроподстанция и частные дома

Сегодня утром в Брянской области зафиксировали очередной артиллерийский обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа.

«В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений. На месте работают оперативные службы», - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Напомним, в Брянской области и в других приграничных регионах России уже неоднократно продлевали «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы из-за обстрелов ВСУ. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым.

Атакам приграничные регионы подвергаются регулярно с начала проведения военной специальной операции, о начале которой Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.