От Нижнего до Перми на новых кораблях: как Казань будет развивать речной флот в Поволжье

«По программе «Великий Волжский путь» на следующий год стоит задача запустить скоростные маршруты до Нижнего Новгорода и до Ульяновска»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Составлено расписание из Казани в Нижний, Чебоксары и Ульяновск

По задумке, в перспективе будут соединены несколько регионов Поволжья – Нижегородская, Ульяновская и Самарская области, Татарстан, Чувашия, Пермский край, Удмуртия и Башкортостан.

«По программе “Великий Волжский путь” на следующий год стоит задача запустить скоростные маршруты до Нижнего Новгорода и до Ульяновска. Дальше выходим в Пермский край и так далее», – рассказал генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин на вебинаре о межрегиональных маршрутах.

На следующий год уже согласовано расписание рейсов из Казани в Ульяновск. Они начнут выполняться с 1 мая. Ходить по этому направлению «Метеоры» будут до 22 сентября. Всего в навигацию планируется совершить 66 круговых рейсов.

По словам Романа Лизалина, предварительно согласовано расписание на 2024 год по маршруту Казань – Чебоксары Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, по словам Лизалина, предварительно согласовано расписание на 2024 год по маршруту Казань – Чебоксары. Ожидается, что будет выполнено не менее 86 круговых рейсов. Причем помимо татарстанских «Метеоров-2020» будут задействованы чебоксарские «Валдаи», так как «потребность в этом направлении очень высокая».

Перспективное направление и Нижний Новгород – Казань. «Уже есть предварительное расписание», – подчеркнул капитан.

Придется подождать и с запуском «Метеоров» до Уфы, поскольку компания пока не располагает необходимым флотом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нас очень ждет Удмуртия, Пермский край тоже заинтересован»

Речные перевозки из Казани в Самару могут открыться только в 2025 году, хотя тоже составлено предварительное расписание. «В перспективе планируем запустить движение до Самары. Но это уже со следующего этапа», – рассказал гендиректор «Флота РТ».

Придется подождать и с запуском «Метеоров» до Уфы, поскольку компания пока не располагает необходимым флотом. «Нас очень ждет Удмуртия, Пермский край тоже заинтересован. Но на сегодня, к сожалению, парк судов не позволяет. У нас сейчас три единицы судов старого поколения, которые работают внутри республики. Они обслуживают социальные направления в том числе, и мы не можем их перенаправить на межрегиональные маршруты», – пояснил Лизалин.

В этом году компания приобрела два новых судна «Метеор-2020» вместимостью 122 человека. Но они, по словам спикера, будут задействованы на чебоксарском и ульяновском направлениях.

«Совершили пробный рейс из Елабуги в Сарапул. Население восприняло его на ура. Все хотят, чтобы этот маршрут был регулярным. И сейчас с федеральными органами прорабатываем вопрос, чтобы его запустить. Видим потенциал и в направлении Набережные Челны – Уфа, Набережные Челны – Пермь», – поделился он.

В этом году компания приобрела два новых судна «Метеор-2020» вместимостью 122 человека Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сформировали список судов, которые должны построить и заместить»

Сейчас идет перевода имущества с баланса «Татфлота» в компанию «Флот РТ». Новая структура принимает в том числе суда, которые нуждаются в серьезном ремонте, сообщил Лизалин.

«Мы для себя сформировали потребности, список судов, которые должны построить и заместить. Да, мы будем поддерживать старые суда, ремонтировать, но у нас все равно стоит задача – парк омолодить. Мы идем по этому пути, но это очень финансово емкий проект и не быстро реализуемый», – заметил он.

Так, на Зеленодольском заводе имени Горького идет закладка четырех новых судов для «Флота РТ». «К 2025 году расширим географию своей работы с новыми судами, которые будут приходить на наш баланс. В то же время прорабатываем вопрос, чтобы ускорить строительство и увеличить парк судами, поэтому и на других предприятиях планируем размещать заказы», – заявил спикер.

Он уточнил, что работа ведется с нижегородским Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева и Костромским судомеханическим заводом. Покупать суда планируется по льготному лизингу. «С четырьмя судами Зеленодольского завода идем по этому пути. Проекты с другими судостроительными компаниями тоже будут идти по этому проекту», – подчеркнул руководитель компании.

Тестовые рейсы в Сарапул и Чебоксары, как отметил Лизалин, «не прошли даром» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хотим заложить мелкосидящие суда»

Тестовые рейсы в Сарапул и Чебоксары, как отметил Лизалин, «не прошли даром». По его словам, от татарстанцев поступили конструктивные предложения по новым метеорам. Все замечания и предложения были переданы специалистам Зеленодольского завода имени Горького, чтобы они их учли при строительстве новых судов.

Кроме того, «Флот РТ» планирует взять на баланс туристическое судно «Павел Миронов», чтобы открыть рейсы в Астрахань, Москву и Пермь.

«Есть еще вопрос кадров, с ними сейчас тяжело. При хорошем финансировании построить новое судно можно за год, а то и за восемь месяцев. А чтобы воспитать хорошего капитана, судоводителя, иногда даже десятилетие нужно. Сегодня молодые люди неохотно идут на такую работу. Этим вопросом мы тоже занимаемся, вводим наставничество внутри своей компании», – рассказал директор.

Он также сообщил, что поступили предложения от туроператоров по перевозкам пассажиров по реке Вятке. Но для этого необходимо провести дноуглубительные работы и, опять же, приобрести подходящие суда.

«Как раз сейчас прорабатываем вопрос, хотим заложить мелкосидящие суда, чтобы можно было еще перемещаться по той части. Раньше у нас было направление Мамадыш – Вятские Поляны и так далее. Вот эти направления также планируем реализовывать», – подчеркнул Лизалин.

«Поступили предложения от туроператоров по перевозкам пассажиров по реке Вятке» Фото: © «Татар-информ»

«И авиация, и водный транспорт требуют субсидий, потому что это достаточно дорого»

Весной следующего года «Флот РТ» планирует запустить онлайн-продажи билетов на речной транспорт через сайт компании и специальное приложение. Уже завершаются технические доработки сайта, сообщил спикер.

«Мы должны эту работу провести до весны, чтобы потребитель смог скачать приложение и купить билет, чтобы как можно меньше было бумажной волокиты», – сказал он.

Лизалин отметил, что прорабатывается также возможность выбора места на метеоре. «Все сейчас идут по пути цифровизации, мы тоже ставим для себя приоритет в этом направлении», – заявил он.

Что касается стоимости билетов на межрегиональные направления, то, по словам руководителя компании, идут согласования о субсидировании маршрутов.

«При хорошем финансировании построить новое судно можно за год, а то и за восемь месяцев. А чтобы воспитать хорошего капитана, судоводителя, иногда даже десятилетие нужно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«И авиация, и водный транспорт требуют субсидий, потому что это достаточно дорого. Себестоимость перевозок бьет по карману потребителя. По Ульяновску было принято решение руководителей двух регионов, что направление будет субсидироваться. Федеральные структуры говорят, что тоже готовы подключиться, лишь бы цена была доступная. Мы пока находимся на стадии согласования. Но точно будем приравнивать к стоимости железнодорожных, автомобильных перевозок, чтобы была конкурентная цена», – заключил он.