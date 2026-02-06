От нефтяных технологий до медицины: за какие разработки Минниханов наградил ученых

Государственные награды выдающимся ученым вручил Рустам Минниханов на торжественной церемонии в Казанском Кремле. В числе награжденных – разработчики программных комплексов для нефтяной промышленности, создатели экобиопрепаратов для сельского хозяйства и ученые, ищущие способы лечения болезни Альцгеймера. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





Фото: rais.tatarstan.ru

«Татарстан уверенно удерживает третью позицию в национальном рейтинге НТР»

Государственные награды и премии Республики Татарстан в области науки и техники вручил сегодня в Казанском Кремле Раис РТ Рустам Минниханов. Церемония награждения прошла в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

«Приближается День российской науки. Этот праздник объединяет огромное сообщество научных сотрудников, преподавателей, инженеров и всех, кто посвятил жизнь исследовательской деятельности. В Татарстане, который является одним из ведущих научно-технологических центров страны, этот день имеет особое значение», – сказал на торжественном мероприятии руководитель республики.

Он отметил, что в Татарстане в области науки и техники работают достойные государственные деятели и ученые. В последние годы научно-образовательный комплекс демонстрирует положительную динамику. По ряду важнейших параметров удалось совершить ощутимый рывок.

«Объем финансирования науки за последние пять лет увеличился в три раза. Рекордной отметки достигла численность занятых научными исследованиями и разработками. Очевидно, что эти результаты были достигнуты во многом благодаря поддержке наших инициатив Президентом России Владимиром Путиным, Правительством и Министерством науки и высшего образования страны», – сказал Минниханов.

По его словам, татарстанские университеты и Казанский научный центр Российской академии наук системно расширяют свое присутствие в рамках важнейших стратегических программ развития отечественной системы высшего образования и науки. Среди них национальные проекты «Молодежь и дети», «Эффективная и конкурентная экономика», «Приоритет 2030», федеральный проект «Передовые инженерные школы» и другие.

«Отрадно, что в прошлом году научно-образовательные учреждения Татарстана планомерно включились в реализацию национальных проектов технологического лидерства. Активно вовлекается в научно-технологическое развитие республики и наша промышленность. При поддержке крупного бизнеса в городах Татарстана продолжается процесс расширения и модернизации университетских кампусов мирового уровня», – заметил Минниханов.

В республике уделяют особое внимание поддержке науки и развитию новых механизмов стимулирования исследований. Для этого действуют гранты и стипендии, проводятся конкурсы и вручаются научные премии. Отдельная программа помогает молодым ученым улучшить жилищные условия.

«Закономерно, что Татарстан уверенно удерживает третью позицию в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов страны», – сказал Раис Татарстана.

На торжественной церемонии собрались лучшие представители научной общественности республики, которые внесли значимый вклад в развитие отечественной науки.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за ваш важный и нужный труд. Уверен, внедрение ваших идей и разработок придаст импульс дальнейшему развитию Татарстана и страны в целом», – подчеркнул Минниханов.

Константин Поташев: «Наш цикл работ был посвящен тому, чтобы компьютер в опытных руках современного исследователя-инженера стал эффективной цифровой лабораторией» Фото: rais.tatarstan.ru

«Разрабатываем программные комплексы, которые позволяют в сотни раз быстрее решать практические задачи»

За цикл научных работ «Математические модели и цифровые двойники многофазных течений для повышения эффективности разработки нефтяных месторождений и создания инновационных пористых материалов» государственными премиями награждена группа ученых.

«Наш цикл работ был посвящен тому, чтобы компьютер в опытных руках современного исследователя-инженера стал эффективной цифровой лабораторией, в которой можно быстро и точно проектировать фильтрационные процессы практически всех масштабов: от инновационных фильтров для средств индивидуальной защиты до методов повышения нефтеотдачи пластов гигантских месторождений», – сказал в ответном слове руководитель работы, завкафедрой аэрогидромеханики Института математики и механики им. Лобачевского КФУ Константин Поташев.

По его словам, разработка проведена благодаря профессионализму коллег и способности доводить новые математические идеи до работоспособной технологии.

«Мы разрабатываем программные комплексы, которые позволяют в десятки-сотни раз быстрее решать практические задачи. Эти задачи находятся в области теории фильтрации и охватывают полный спектр… Это средства защиты, инновационные фильтрующие материалы – к примеру, защитные маски, <…> и вплоть до повышения нефтеотдачи гигантских нефтяных месторождений. Для каждого процесса разработали свою модель. В итоге у нас 12 программных комплексов, которые внедрены в производство», – пояснил Поташев в беседе с обозревателем «Татар-информа».

Инновационные разработки внедрены в нефтедобывающей промышленности в шести регионах страны, в том числе и в Татарстане.

«Даже в Казахстане стоит наша программа, по которой моделируется разработка нефтяных месторождений», – заметил Поташев.

Разработка, за которую ученые получили сегодня награды, велась большим коллективом на протяжении 15 лет.

«Коллектив у нас из двух институтов КФУ – Института математики и механики и Института экологии, биотехнологии и природопользования. За каждым из нас стоит еще научная школа: ученики, студенты, аспиранты, общая группа наших соавторов», – отметил Поташев.

Сам он активно занимается научными разработками с 2003 года, после окончания вуза. По словам собеседника, за это время в науке произошел серьезный прорыв.

«В свое время мы немножко скептически относились к искусственному интеллекту. Но, тем не менее, он есть, от него нельзя отворачиваться. Он входит непосредственно в наш обиход. Его нужно воспринимать как очередной инструмент, который упрощает нам работу. Научное сообщество, конечно, активно его использует. Но ни в коем случае искусственный интеллект не должен заменить естественный интеллект», – заметил Поташев.

Римма Ибатуллина: «Мы внедрили инновационно-безопасные технологии в АПК республики для экономической эффективности» Фото: rais.tatarstan.ru

«Внедрили инновационно-безопасные технологии в АПК»

За работу «Интеграция инновационных экологически безопасных биотехнологий в агропромышленный комплекс РТ и их экономическая эффективность» награждены семь человек.

«В составе нашего коллектива объединились усилия самых разных исследователей: микробиологи, биотехнологи, экологи, ученые-агрономы, агрохимики, зоотехники, ветеринары – самые лучшие представители инновационных технологий», – сказала на церемонии награждения руководитель группы, директор ООО «Научно-производственный институт «Биопрепараты» Римма Ибатуллина.

В беседе с обозревателем «Татар-информа» она пояснила, что ученые разрабатывают, производят и внедряют биологические препараты на полях для борьбы с микробиологической деградацией почвы, а также используют в заготовке кормов.

«Кто занимается растениеводством, тот видит, что от химии один негатив, пестицидная нагрузка достаточно высокая. Ведутся химкампании, а мы против этого. <…> Мы внедрили инновационно-безопасные технологии в АПК республики для экономической эффективности», – отметила Ибатуллина.

По ее словам, благодаря таким технологиям снижается пестицидная нагрузка на 30–50%. Для оздоровления почвы используются биодеструкторы, а для роста и развития растений – биостимуляторы.

По данным Ибатуллиной, на совместную разработку ушло около 10 лет. Сама Римма Ибатуллина занимается наукой более 40 лет. Она родом из Мамадышского района, родители работали в лесничестве, поэтому интерес к проблемам экологии и окружающей среды, здоровья людей появился с детства.

«К сожалению, есть онкология у детей, онкология молочных желез у женщин, онкология простаты у мужчин – зашкаливает. <…> Все начинается с земли… Микробиологическая деградация, истощение почвы. Сколько бы мы ни пичкали почву химикатами и удобрениями, почва от этого только еще сильнее беднеет, истощается. Поэтому нужны удобрения, но они должны усваиваться», – отметила Ибатуллина.

Марат Мухамедьяров был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РТ» Фото: rais.tatarstan.ru

«Разрабатываем подходы к лечению заболеваний нервной системы»

Несколько ученых были удостоены почетных званий «Заслуженный деятель науки РТ». В их числе директор Института нейронаук, завкафедрой нормальной физиологии Казанского государственного медицинского университета Марат Мухамедьяров.

«Я занимаюсь изучением механизмов работы мозга и разработкой подходов к лечению заболеваний нервной системы. И для меня эта награда – признание того, что мы занимаемся действительно очень важным для нашей страны делом», – сказал он журналистам.

Ученый исследует нейродегенеративные заболевания – болезни Альцгеймера, Паркинсона, боковой амиотрофический склероз.

«Проблема, конечно же, глобальная. Во всем мире люди болеют, сейчас около 65 млн человек с этими болезнями. И, к сожалению, нет эффективных способов лечения. Мы как раз хорошо продвинулись в этом направлении, в области фундаментальной науки. Мы понимаем, почему эти заболевания развиваются», – пояснил Мухамедьяров.

Он потомственный ученый: прадедушка был народным комиссаром здравоохранения ТАССР, бабушка тоже трудилась в этой сфере, мама работала врачом. В науку 25 лет назад привел интерес к медицине с малых лет и огромное желание помогать людям.

«Несмотря на развитие науки, которое есть, многие болезни остаются, к сожалению, неизлечимыми. Это болезни, при которых гибнут нейроны, – болезнь Альцгеймера и другие. Проблема очень большая, пациентов с каждым годом становится только больше. Мы нацелены на разработку подходов к лечению таких болезней», – заключил ученый.

Также в этот день была награждена группа ученых за работу «Разработка и внедрение технологий очистки попутно добываемой воды с целью выработки пара для добычи сверхвязкой нефти». Орденом «Дуслык» отмечен главный научный сотрудник Института прикладной семиотики Академии наук РТ Джавдет Сулейманов.