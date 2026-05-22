От насмешек до финала: как «Ак Барс» c Гатиятулиным провели самый парадоксальный сезон

«Ак Барс» завершил сезон с серебром. Выдав феноменальное преображение после провального старта, казанцы провели блестящий плей-офф, но в финале против «Локомотива» командный механизм дал сбой и посыпался под системным давлением мастера Хартли. Как Гатиатулин выдал «сезон жизни», но пока не дотянул до старины Боба – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» превзошел ожидания, вытянув сезон с самого провального старта до серебряных медалей

Пожалуй, пришло время встать перед зеркалом и честно признать: да, большинство из нас были не правы. «Ак Барс» завершил этот валидольный и сумасшедший сезон с серебряными медалями, уступив в шестом матче финала Кубка Гагарина невероятному «Локомотиву» Боба Хартли, который выбил по ходу плей-офф двух главных фаворитов этого сезона. Команда превзошла абсолютно всё, даже самые оптимистичные ожидания, превратив откровенный провал всего и вся в уверенный проход в финал и награды по итогам сезона.

А ведь Гатиятулин сделал это после того, как был отправлен в отставку из родного «Трактора», когда челябинская команда под его руководством второй сезон подряд пребывала в глубоком унынии. Он сделал это после того, как в прошлом сезоне его команда в безвольной манере вылетела из Кубка Гагарина от московского «Динамо», умудрившись проиграть четыре матча подряд после того, как вела 2-0 в серии.

В Сети тогда завирусился забавный мем, созданный с помощью нейросетей, где было «оживлено» совместное фото Анвара Гатиятулина и генерального менеджера Марата Валиуллина, танцующих под комичную музыку. Посыл у болельщицкого интернет-сообщества был прост и беспощаден: «С этой парочкой неумех нам точно ничего не светит». В то время как кто-то приглашает Жерара Галлана, Ги Буше и Боба Хартли, у нас по-прежнему остаются «эти двое».

А уже в сентябре, когда у «Ак Барса» буквально всё валилось из рук, а подавляющая часть болельщиков и профильной прессы громко, в один голос требовала немедленной отставки главного тренера, никто даже в самых смелых фантазиях не мог представить, чем в итоге закончится этот парадоксальный сезон. Сезон, который, к слову, начинался с худшего старта в регулярном чемпионате за всю многолетнюю историю выступления татарстанского клуба в КХЛ.

Команда барахталась на дне Восточной конференции, лидеры молчали, а тот самый быстрый мобильный хоккей, для которого Анвара Гатиятулина и приглашали в Казань, давал сбой – не работало ничего. Пришлось отступать назад и действовать от простого к сложному: играть проще, пересматривать роли игроков в команде и предлагать их лидерам.

– К ноябрю мы поняли наш потенциал, стали готовиться к плей-офф. Обозначили наши козыри. Это активная игра четырех троек, активные действия защитников. В концовке больше всех забили в регулярном чемпионате, были непростые соперники в плей-офф. Главным было не то, в какой хоккей мы играем, а то, кто и как распорядится своими отрезками на льду, – отметил наставник «Ак Барса».

После чего заметил, что период начала сезона был морально сложным, но помогла поддержка руководства клуба, которое не стало делать резких движений, а пошло от обратного и поддержало своего наставника.

– И еще раз повторюсь, что мне выразили поддержку наши руководители. Был очень важный звонок Наиля Ульфатовича Маганова в сентябре. Мы сосредоточились на работе и потихоньку смогли найти выход из этой ситуации. Нашли сочетания, ребята услышали, что мы хотим от них видеть. Вошли в сезон не сразу оптимальным составом, и надо было время, чтобы понять и возможности, и сочетания. Плюс многие ради результата наступили на собственное «я», потому что в других командах у кого-то было больше игрового времени. Здесь они приняли роли. К примеру, Дима Яшкин перестроился, может быть, не сразу, но, тем не менее, многие ребята правильно восприняли всё, что происходило, – отметил главный тренер «Ак Барса».

Фото: ak-bars.ru

Оказалась удачной и селекционная работа. Достаточно вспомнить, какой информационный фон стоял вокруг селекции «Ак Барса» еще в июле, августе и первой половине сентября. Тогда только ленивый инсайдер не шутил над трансферной политикой казанцев, называя ее провальной и не соответствующей амбициям топ-клуба. Трансферная тишина почти два месяца нагнетала панические настроения на болельщиков «Ак Барса», пока другие топы лиги агрессивно вели себя на рынке свободных агентов и пачками подписывали готовых звезд калибра Джоша Ливо или Нэйтана Тодда (которого на тот момент крайне эффектно перехватили в московский «Спартак»).

Первое приобретение Григория Денисенко шло со скрипом и тяжелыми переговорами, а с началом сезона форвард ничем не удивлял. Не пошло и у вратаря Михаила Бердина, приобретенного летом.

Однако работа над ошибками в итоге сработала: Александр Хмелевский, перехваченный в октябре у «Салавата Юлаева», стал самым заметным в этой финальной серии, Григорий Денисенко показал самый резкий прогресс по сравнению с регулярным чемпионатом, а Нэйтан Тодд прибил минское «Динамо» и «Металлург».

«Все, что могли, мы сделали». Почему «Ак Барс» повалился в конце серии?

Теперь, когда с признаниями и покаяниями закончили, пора перевернуть эту серебряную медаль и посмотреть на нее с обратной стороны. Нужно признать еще вот что: в двух последних матчах финальной серии «Ак Барс» объективно не сдюжил. Эмоциональный подъем, позволивший казанцам вытащить четвертую игру в Казани и сравнять счет в серии, оказался недостаточным, а в решающих, определяющих встречах команда попросту повалилась.

Игровой механизм, который с таким трудом выстраивался тренерским штабом по ходу всего сезона, не выдержал методичного, системного давления ярославцев. Соперник хладнокровно лишил казанцев пространства, навязав вязкий и прагматичный хоккей, в котором хозяева полностью потеряли свою структуру и инициативу.

Не говоря уже о вчерашнем поединке, когда казанцы отчего-то отыграли совсем не «по-финальному» первые пятьдесят минут игрового времени, а в последнюю десятиминутку «проснулись». Лишь в самой концовке, когда счет обязывал рисковать, хоккеисты включили тот агрессивный, доминирующий и по-спортивному злой хоккей, которого от них ждали весь вечер. Они создали колоссальный трафик на пятачке, заперли гостей в зоне и начали наносить броски из любых позиций, но время было безвозвратно упущено. Почему хоккеисты «Ак Барса» не могли играть так же, как на своем последнем отрезке игры, на протяжении всей встречи? Вопрос без ответа.

Фото: ak-bars.ru

– Найти позитив? Если вы стремитесь занимать вторые-третьи места, то, может быть, это хороший результат, – не отличался расположением к журналистам Кирилл Семенов после игры. – Я сказал, что поставленная цель не достигнута, кубок не выигран. Поэтому говорить о каком-то позитиве на данный момент не приходится. Каждый спортсмен хочет быть победителем. Когда занимаешь второе место – это бьет по самолюбию команды. Нас огорчает результат.

Последний штурм показал, что внутренний ресурс у команды есть, но включиться в этот агрессивный режим раньше казанцам просто не позволили. Михаил Фисенко же заявил, что это был максимум команды в ее нынешнем виде.

– Были близки достаточно к победе. Итоги сезона будет, наверное, подводить руководство. Все, что могли, мы сделали, – подчеркнул нападающий «Ак Барса».

При этом очевидно, что в нынешнем финале сыграла старая истина: вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов так до конца и не справился со своим комплексом перед последним решающим шагом. Да, вчера от Тимура было несколько фантастических спасений, позволившие команде остаться в игре до последней минуты. Однако пропущенный второй гол от Егора Сурина, где голкипер не смог толком разобраться с отскочившей шайбой, или первая шайба в четвертом матче от Александра Полунина, который пробивал с дальнего расстояния, а Тимур не сумел грамотно распорядиться своей ловушкой – срез общей тенденции.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Разумеется, Тимур сыграл в этом плей-офф великолепно. И уж точно выше всех ожиданий, ведь скептическое отношение к вратарской линии «Ак Барса» в розыгрышах Кубка Гагарина копилось не один год, а прошлогодний провал обоих вратарей (выход Амира Мифтахова в последней игре – отдельный разговор) в серии с московским «Динамо» только усилил упаднические настроения. Однако в этом сезоне и Билялов, и Арефьев совершили мощный качественный скачок. К сожалению, этого скачка не хватило для того, чтобы дотянуться до уровня Исаева или Никиты Серебрякова, с которым у Даниила и вышло самое настоящее «финальное» вратарское сражение.

Повторил свое фиаско из серии с «Динамо» и Артем Галимов, который, как и в шестом матче прошлогодней серии, на этот раз откровенно привез третью шайбу в исполнении Максима Шалунова, воспользовавшегося его грубейшей ошибкой в передаче. Нервы у форварда «Ак Барса» в решающих сражениях сдают систематически, а план косплеить Максима Комтуа в серии с прагматичным «Локомотивом» уже не работал.

Хартли преподал урок мастерства в КХЛ: Ги Буше и Гатиятулин остаются наедине с его конспектами. Мэтр завершил карьеру

Впрочем, говорить лишь о проблемах «Ак Барса» как о главной причине второй подряд победы «Локомотива» в Кубке Гагарина, было бы несправедливо. Давайте отдадим должное Бобу Хартли, который вернулся в Россию через четыре года и с ходу завоевал свой второй Кубок Гагарина, став первым иностранным тренером, сумевшим взять этот трофей с двумя разными командами.

Канадский специалист в итоге вчистую переиграл как своего соотечественника в полуфинале, так и в финале своего более молодого российского визави Анвара Гатиятулина, которому еще явно есть чему поучиться у таких мастодонтов тренерского цеха, как старина Боб. Объективно, состав у «Локомотива» по именам и «общей массе» мастерства заметно уступает тому, чем обладает «Ак Барс». То же касается и «Авангарда», серию с которым «Локомотив» Хартли переломил со счета 1-3 и вырвал выход в финал.

Главный вопрос перед началом сезона состоял в том, сможет ли новый наставник найти мотивацию для действующих обладателей трофея. Хартли поступил прагматично: он не стал разрушать работающую чемпионскую систему, доставшуюся от Игоря Никитина. Вместо радикальных реформ он точечно добавил в игру «железнодорожников» свои фирменные детали: жесточайшую игровую дисциплину, внимание к микромоментам и невероятный прессинг, который вынуждает соперника ошибаться. Канадец привил команде североамериканский подход, где на первое место выходят заблокированные броски и четкое выполнение игрового задания.

При этом игра «Локомотива» стала отнюдь не такой «запрограммированной», какой была в прошлых сезонах при Никитине. Это был куда более живой «Локомотив», который и посмотреть было можно без необходимости заводить будильник.

Стоит ли напоминать, что осенью в Ярославле был тонкий момент, когда Хартли был недоволен увольнением помощника Рябыкина и нежеланием президента клуба Юрия Яковлева менять состав под нового наставника. Поговаривали, что канадец уедет домой, как и Бенуа Гру. Однако тот остался, перетерпев эти моменты и согласившись доработать до конца. Доработал до кубка!

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В полуфинале с «Авангардом» победу в серии омичам отдавало подавляющее большинство экспертов, однако ярославцы плотно выстроили оборону в средней зоне, ограничив пространство для лидеров омской атаки, и системно наказывали соперника за позиционные ошибки. Пройдя «Авангард», команда показала, что выстроенная оборона и тактическая выучка могут эффективно работать против индивидуально сильных исполнителей.

Тот же подход принес результат и в финале против казанского «Ак Барса». Команда Анвара Гатиятулина подошла к решающей серии на мощном ходу, без каких-либо проблем разобравшись с записными фаворитами – минским «Динамо» и «Магниткой». Но в пятом и шестом матчах «Локомотив» методично лишал казанцев свободного льда и времени на принятие решений. Атакующие действия «Ак Барса» вязли в плотной защите ярославцев, а опасные моменты у ворот надежно нейтрализовывал голкипер Даниил Исаев.

Главная новость этого финала прозвучала уже после церемонии награждения. На чемпионском льду, усыпанном золотистыми конфетти, Боб Хартли заявил о завершении профессиональной карьеры.

– Еще год? Нет-нет, я закончил. Я слишком стар, слишком стар, – только и сказал старина Боб.

Уходит эпоха, но нам, любителям хоккея, стоит только поблагодарить Боба Хартли, который решил вернуться в КХЛ еще на год, чтобы красиво завершить свою победоносную карьеру. Анвар Гатиятулин и Ги Буше же остаются наедине с уроками от мэтра и надеждой, что в следующем сезоне уж точно все получится.

Радулов сходил за третьим Кубком Гагарина. Стоило ли отказываться от ветерана в Казани?

Довольная беззубая улыбка до ушей Александра Радулова, поднимающего очередной Кубок Гагарина над головой, – это еще один сказочный сюжет сезона в КХЛ. Кажется, точно так же форвард поднимал свой первый трофей в форме «Салавата Юлаева» в лиге в «средние века», но времена меняются, а картинка – нет.

– Парни, я обожаю вас! – орал охмелевшим голосом в победной раздевалке Александр после победного глотка шампанского из Кубка.

Если в прошлом чемпионском плей-офф Александр составлял классную пару с Егором Суриным и вихрем проносился по обороне соперников, то в минувшем плей-офф Радулов брал правильной спортивной злостью, умением вывести соперника из себя и при этом завести партнеров в самые тяжелые отрезки матчей. Канадский специалист доверил опытному нападающему важнейшую роль ментора и главного эмоционального камертона коллектива, и тот систему не подвел. Александр дисциплинированно отрабатывал в обороне, блокировал броски, бился у бортов и выгрызал шайбы на пятаке с той же сумасшедшей энергией, за которую его когда-то и полюбила вся лига.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В финале против бывших одноклубников форвард продемонстрировал запредельный уровень концентрации и самоотдачи. Он задавал рабочий темп, заставляя более молодых партнеров по звену тянуться за собой и ни на секунду не сбавлять обороты. Этот трофей стал логичной и заслуженной наградой за его высочайший профессионализм и безграничную преданность хоккею. Александр Радулов наглядно показал всем, как нужно подчинять свое эго общей командной цели, став незаменимым элементом в этом историческом триумфе ярославского клуба.

И теперь встает один очень важный и неудобный вопрос: а действительно ли нужно было отказываться от опытного нападающего? После «Ак Барса» форвард показал, что способен уживаться с двумя разными тренерами. И в молодой команде он выглядит органично. У «Ак Барса» же в финале такого лидера на льду не нашлось.

В июле ветерану исполнится сорок лет, а энергии, с которой тот праздновал свое очередное чемпионство, позавидовал бы 19-летний Сурин. Откуда Александр черпает свой голод к хоккею и победам – непонятно. Аномалия.