От наркомании и смерти родителей спас ребенок: истории зависимых, которые смогли бросить

Влюбленные, которые употребляли тяжелые наркотики и случайно узнали, что у них будет ребенок. Парень, который десять раз безуспешно пытался «слезть» с наркотиков, но не сдался. В Неделю профилактики употребления наркотиков истории наркозависимых, которые вернулись к нормальной жизни, «Татар-информу» рассказал психолог РКНД РТ Адель Абдрахманов.





Дома девушка вела себя неадекватно, и ее родственники вызвали врачей. Выяснилось, что девушка приняла наркотики, ее положили в больницу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это были два смертника, но в итоге произошло чудо»

Девушку привезли в Республиканский клинический наркодиспансер на скорой помощи. Дома она вела себя неадекватно, и ее родственники вызвали врачей. Выяснилось, что девушка приняла наркотики, ее положили в больницу.

С этого момента началась длинная история выздоровления, причем не только ее, но и ее молодого человека. К слову, у нее было состояние полного отрицания происходящего – она была уверена, что не является наркоманкой.

В больнице выяснилось, что начинала девушка с употребления мефедрона.

«При длительном употреблении мефедрона мозг настолько сильно повреждается, что у человека ничего внутри не остается. Он вроде физически выглядит более или менее. Но мышление у него очень сильно искаженное. Ему все равно. Чаще всего у таких зависимых работает принцип: „Сколько суждено – столько проживу, зато с кайфом“», – объяснил медицинский психолог Республиканского наркодиспансера Адель Абдрахманов.

После того как девушка познакомилась с парнем и они вступили в отношения, он подсадил ее на тяжелый внутривенный наркотик. По словам психолога, этот наркотик в тысячу раз сильнее, чем героин, один укол дает эффект на пять дней. Он очень быстро убивает человека.

В наркодиспансере случилось то, чего никто не ожидал. Выяснилось, что девушка беременна, а отец ее ребенка тот, с кем она вместе принимала наркотики. Ей не было еще и 25 лет, а парню было почти 30.

Адель Абдрахманов: «При длительном употреблении мефедрона мозг настолько сильно повреждается, что у человека ничего внутри не остается» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Психологи организовали им семейную сессию, во время которой рассказали о том, что девушка в положении. На тот момент они оба были уже очень худыми, расторможенными, сидеть на одном месте не могли – уже невооруженным глазом было видно, что они зависимы, причем тяжело.

«В разговоре они согласились на дальнейшее лечение, чтобы сохранить ребенка и строить отношения», – отметил психолог.

Этот молодой человек, как выяснилось в беседах с психологом, очень хотел стать отцом, но все никак не получалось. У него даже были сомнения, что малыш не от него, но в этом его быстро разубедили. И так у него появилась мотивация к выздоровлению.

Реабилитацию они проходили в разных местах, чтобы было эффективнее. Все прошло без срывов.

В итоге они расписались, у них родился совершенно здоровый ребенок. Психолог подчеркнул, что это большая удача, учитывая состояние здоровья женщины в начале беременности. Он объяснил это тем, что, по всей видимости, яйцеклетка, которая оплодотворилась, была не повреждена. И сейчас малыш развивается без особенностей наравне со сверстниками.

«По сути это были два смертника, но в итоге произошло чудо. Мало кто верил в ребят. Но их спас их же ребенок», – рассказал Адель Абдрахманов.

Сейчас оба бывших пациента успешно работают, воспитывают ребенка, нередко навещают своих врачей и психологов в наркодиспансере. А главное – больше наркотики не употребляют.

Парень начал употреблять наркотики в старшем подростковом возрасте. У него было очень много условных сроков за кражи Фото: © «Татар-информ»

«Он вставал на все грабли, совершил все возможные в период реабилитации ошибки»

Парень начал употреблять наркотики в старшем подростковом возрасте. У него было очень много условных сроков за кражи. Он рассказывал медикам, что даже воровал на заказ, настолько в этом деле преисполнился. А заработанное тратил на дозу.

Начиная с совершеннолетия он пытался прекратить употреблять наркотики десять раз. Попадал в РКНД – то по решению суда, то приводили родные, то приходил сам. И только с одиннадцатой попытки у него получилось. На все это у него ушло три года.

По словам Аделя Абдрахманова, этот пациент смог собрать все «классические» срывы. Одно из главных правил – полностью отказаться от общения с теми, с кем употреблял. Но после лечения парень снова вернулся в ту же компанию – рядом с одним из подъездов у наркоманов было место сборищ, пройти мимо он не смог.

«Тут он шел с тренировки: голодный, усталый, злой, одинокий. И он встретил ребят, которые разливали пиво, забивали наркотик в сигарету. И он совершил вторую ошибку: он должен был сказать, что не может с ними остаться, что он „под делом“ – за ним следят, и быстро уйти. А он встал с ними, начал отвечать на вопросы: „Где был? Полгода тебя не видели“. Парень начал рассказывать, что можно бросить наркотики, есть места, где тебе помогут. А они с большим интересом его слушали. И тут его спросили: „Будешь?“ Он автоматически пьет пиво, делает затяжку и в эту секунду понимает, что он сделал. Следующим его вопросом было: „Где можно достать еще наркотик?’’», – рассказал психолог.

Еще одна ошибка этого пациента – он начал отношения с девушкой в период реабилитации. Девушка тоже была наркозависимой, в какой-то момент она ушла из реабилитации, он – за ней. Потом вместе сорвались.

После того как попытки бросить не увенчались успехом, после очередного этапа реабилитации его начали больше контролировать дома, проверять зрачки и покраснения глаз. Тогда он назло вернулся к наркотикам. Еще один раз его обманули с зарплатой, и опять это привело к срыву.

«Я удивлялся. Человек вставал на все грабли. Причем мы к такому готовим, все это обсуждаем, рассказываем, формируем модель поведения в воображении. Он знал, что ему делать, но ни разу не сделал так, как нужно было. Всегда приходил ко мне и говорил, что он учится только на своих ошибках», – отметил психолог.

Но в итоге он сделал все, чтобы победить зависимость. Уехал в другой город, нашел работу, два года не вступал в отношения. И как только все рекомендации врачей выполнил, у него все получилось.

«Он был упрямый вначале, а мы тихонечко его привели к упорству. Ему объяснили, что упрямый от упорного отличается только тем, что упрямый идет к своей цели, но не слышит других людей. Упорный тоже идет к своей цели, но прислушивается, как сохранить здоровье, как поступить по-другому. Он из упрямого превратился в упорного, просто начал слышать, и все хорошо пошло», – отметил специалист наркодиспансера.

На сегодня этот молодой человек уже пять лет как не притрагивается к наркотикам.

Главная задача медицинского психолога – мотивировать пациента на всех этапах лечения, которых три. Первый – детокс, когда организм «чистят» от наркотика Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я, как продавец, продаю пациентам их же жизни»

Главная задача медицинского психолога – мотивировать пациента на всех этапах лечения, которых три. Первый – детокс, когда организм «чистят» от наркотика. Нередко после этого этапа тяга усиливается, и если человек не дает себе ответа на вопрос, зачем он бросает, он срывается. Следующий этап – реабилитация, она проходит бесплатно, по ОМС. И на последнем, третьем этапе лечения зависимых направляют в амбулаторно-реабилитационное отделение, там помогают найти работу, снова влиться в общество.

Адель Абдрахманов подчеркнул, что только после прохождения всех трех этапов шанс больше никогда не возвращаться к наркотикам сильно возрастает.

«Я иногда себя чувствую менеджером магазина бытовой техники, я пациентам продаю их же жизнь. Рассказываю, что бесплатно он получит навыки, знания по психологии, будет понимать многое не только о заболевании, но и о себе, о людях, о том, как выстраивать взаимоотношения, как работать со своим внутренним состоянием», – объяснил он.

Психолог отметил, что употребление наркотиков, как и другие зависимости: курение, пристрастие к выпивке, – это, по словам психолога, тот же суицид, другими словами – длительное саморазрушающее поведение.

Во время употребления наркотиков созидающего поведения у зависимых становится все меньше, на его место приходит саморазрушение. Задача реабилитации – сделать так, чтобы эти два поведения оказались хотя бы наравне. По опыту специалиста, очень редко созиданию удается перевесить саморазрушение.

«В 70% случаев наши пациенты начинают с так называемых легких наркотиков, а потом переходят на „тяжелые“. По опыту, в анамнезе парней чаще всего бывает, что отец в семье пьет и они себе обещают, что, как батя, бухать не будут. В итоге начинают принимать наркотики, ведь они благороднее, новее», – поделился специалист РКНД.

Нередко начинают с травы, позже переходят на растительные наркотики, которые дают еще больше эффекта, потом идет разная синтетика, увеличиваются дозы, меняются препараты. И в итоге наркоман становится «всеядным», случается полинаркомания. Психолог объяснил, что на каждый вид веществ существуют свои лекарства. Поэтому лечить полинаркоманию в разы сложнее – непонятно, к какому виду наркотика подступиться сначала.

Существует мнение, что бывших наркоманов не бывает. Оно правдиво только отчасти. Адель Абдрахманов подчеркнул, что в наркологии есть два понятия – воздержание и выздоровление.

«Человек может воздерживаться неделю, месяц, год. Но он держится на силе воли, а у силы воли есть свойство заканчиваться. Ее тратят на нелюбимую работу, терпят другие вещи. Звезды сходятся, и они срываются, ведь у человека не поменялось отношение к наркотикам. А выздоравливает человек всю жизнь, иногда даже возвращается к воздержанию, а потом опять идет к выздоровлению. Выздоровление – это изменение своего мышления, поведения в самодисциплине и ответственности за свою жизнь. Когда эти качества в человеке взращиваются, ему наркотики становятся не нужны, он в ладу с самим собой – его здоровая часть дружит с его больной», – подытожил медицинский психолог.