От набережной Табеева до Больничного городка: что благоустроят в Челнах, Альметьевске и Нижнекамске

В Татарстане в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства определены ключевые проекты для крупнейших городов республики. Жители Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска выбирают территории, которые преобразятся в приоритетном порядке в 2027 году, сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова.

В Автограде жители могут выбирать между шестью объектами. Главным проектом остается набережная имени Табеева, где планируется провести пятую очередь благоустройства.

«Мы планомерно работаем над этой зоной, начиная с парка „Прибрежный“. Пятая очередь должна стать финальным аккордом, который свяжет реализованные участки в единую систему. В 2026 году на территории четвертой очереди появится масштабный павильон для проведения городских праздников и юбилеев, а голоса жителей в этом году помогут донасытить транзитную зону новыми функциональными площадками в 2027-м», – подчеркнула Нагуманова.

В Альметьевске на голосование вынесены семь территорий. В их числе – социально значимый проект по реорганизации территории больничного городка на проспекте Строителей. Это объект регионального масштаба, который ежедневно посещают более 2 тыс. человек со всего юго-востока республики.

«Главная цель проекта – разрешить затяжной конфликт между пешеходами, личным транспортом и машинами экстренных служб», – пояснила спикер.

Ежедневно на территорию заезжает более 300 машин, создавая препятствия для скорых и матерей с колясками. Для решения проблемы предлагается вынести парковку за пределы городка. Внутри оставят места только для спецтранспорта, сотрудников и маломобильных пациентов (к примеру, посетителей онкодиспансера).

Для Нижнекамска отобраны шесть территорий, в числе которых – вторая очередь парка Сююмбике.

«Парк Сююмбике – это важнейшая транзитная артерия. Через него жители частного сектора ежедневно добираются до центра города пешком. Наша задача – превратить этот путь из простого маршрута в комфортное общественное пространство», – отметила Наиля Нагуманова.

Развитие парка проводится комбинированным методом: за счет муниципальных средств строят тротуары и велодорожки, а федеральный проект позволит создать крупные рекреационные зоны.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, станут приоритетными для благоустройства в 2027 году. Помимо работы с волонтерами, татарстанцы могут проголосовать самостоятельно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru или через приложение «Госуслуги Решаем вместе». Благоустройство территорий соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».