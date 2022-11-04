«Молодые крылья» народов мира: как новое поколение объединяется через фольклор

В Татарстане открыты порядка 30 молодежных национальных объединений. Что сближает молодежь разных народов и культур, как диаспоры развивают этнические виды бизнеса и как «новый взгляд» меняет отношение к фольклору – в материале «Татар-информа».

Молодежные национально-культурные объединения вместе отмечают праздники, изучают обычаи через искусство Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Каждый должен знать свои истоки, откуда он произошел»

Молодежные культурные объединения разных народов мира в Татарстане вместе отмечают национальные праздники, занимаются благотворительностью и изучают обычаи через искусство. Например, национальное объединение армян отмечают праздники Терендез, Вардавар и Затик, рассказал «Татар-информу» заместитель председателя РОО «Национально-культурная автономия армян РТ» Шираз Манвелян.

«У нас проводятся собрания, работает воскресная школа, где дети изучают родной язык. Также проводим мероприятия, где молодые люди изучают свою родную культуру и танцы. Все собираются, поддерживают друг друга. Каждый должен знать свои истоки, откуда он произошел. Эти вопросы изучают даже те армяне, которые родились уже здесь, в Татарстане», – заявил собеседник.

Он подчеркнул, что Национально-культурная автономия популяризирует не только свою культуру, но и взаимодействует с другими национальностями, благодаря чему молодые люди знакомятся с обычаями и традициями разных народов.

Работает воскресная школа, где дети изучают родной язык Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, проходят концерты, где национальные общины представляют искусство своего народа. Получается микс разных культур, где каждый знакомится с обычаями других национально-культурных объединений.

«Мы занимаемся и благотворительностью. Выезжаем в районы, помогаем малоимущим семьям, вручаем им продуктовые наборы и так далее. Причем мы помогаем не только армянам, но и всем нуждающимся», – заключил Манвелян.

Национально-культурная автономия популяризирует не только свою культуру, но и взаимодействует с другими национальностями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Встречи молодежи с бабушками и дедушками, которые живут в деревнях

В Татарстане существует молодежный коллектив «Од Ойме» («Молодая душа» в переводе с мордовского, – прим Т-и), который исполняет национальные песни на родном языке, рассказала руководитель молодежного крыла Мордвы в Татарстане Мария Стуклова.

«Многие ребята, которые приезжают в Татарстан из Мордовии, приезжают учиться, в частности в консерватории. Они состоят в ансамбле «Од Ойме», которые исполняют аутентичный фольклор. Они специально ездят в экспедиции для поиска новых национальных мотивов», – сообщила собеседница агентства.

Мария Стуклова: «Мы организуем встречи молодежи с носителями культуры. Это традиции и истоки, которые передаются из поколения в поколение» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Она подчеркнула, что среди молодежи утрачивается интерес к родному мордовскому языку. При этом необходимо сохранять свою культуру. Для этого проводятся фестивали национальной культуры, восстанавливается костюмный комплекс, добавила Стуклова.

«Мы организуем встречи молодежи с носителями культуры, то есть бабушками и дедушками, которые живут в деревнях. Это традиции и истоки, которые передаются из поколения в поколение. Нужно помнить о своих корнях, в них заложена память, которую нельзя потерять», – поделилась Стуклова.

В Татарстане отмечаются и национальные мордовские праздники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ребята – активисты молодежного объединения сами производят национальные украшения и одежду. Они ищут пути адаптации их к современному стилю.

В Татарстане отмечаются и национальные мордовские праздники. В частности, «Валда Шинясь», где происходят моления. На поляне собираются жители деревни, они варят «кашу дождя», зажигают ритуальную свечу в деревянной подставке. Кроме того, проводится традиционный деревенский праздник медведя «Балтай».

Тимур Кадыров считает, что музыкальные исполнители не только популяризируют родной язык и музыку, но и объединяют молодежь разных национальностей через свое искусство Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарский Джастин Тимберлейк» и чувашский джаз

Для того чтобы сделать национальную культуру актуальной и востребованной у молодежи, нужно преобразовать ее в интересный конкурентоспособный продукт. Так, к примеру, в Татарстане есть группы, исполняющие фольклорные песни на современный лад. Они востребованы в молодежной среде, считает председатель Молодежной ассамблеи народов РТ Тимур Кадыров.

«Мы ежегодно проводим фестиваль этномузыки, куда приглашаем молодежные коллективы, которые исполняют песни в современном формате на своих родных языках. Мы пришли к тому, что на сегодняшний день в Татарстане порядка двадцати таких коллективов. Среди них группа Zakaria, которая поет на языках народов Поволжья в современной обработке. Они специально ездили в экспедиции, записывали фольклор, из него создавали новый продукт. Среди татар популярен Ильгиз Шайхразиев, которого называют татарским Джастином Тимберлейком», – пояснил он.



Кадыров подчеркнул, что на таких музыкальных исполнителей большой спрос. Это говорит о том, что молодежь слушает такие песни. Просто для того, чтобы увлечь фольклором и родным языком молодых людей, нужно привести их в современный востребованный формат.

«У нас есть этноджаз на чувашском языке, группа “Хмельная Ворга”, которая поет скандинавские напевы. Они выступают на фестивалях по всей России. Если давать молодежи то, что им интересно, но соблюдать концепцию сохранению культуры, то это работает», – добавил Кадыров.



Он пояснил, что такие музыкальные исполнители не только популяризируют родной язык и музыку, но и объединяют молодежь разных национальностей через свое искусство.

«Национальный колорит может стать конкурентным преимуществом для бизнеса»

В последние годы в Татарстане появилось много стартапов, которые связаны с национальной культурой народов мира. Это производство одежды с орнаментом, музыкальные инструменты и многое другое. Помимо успешного бизнеса это еще и становится своеобразным объединяющим фактором для молодых людей через материальные вещи. Для поддержки таких предпринимателей в Татарстане проходит «ЭтноСтартапФорум», где молодые люди могут получить средства на реализацию своего проекта, заявил Кадыров.

Для поддержки предпринимателей в Татарстане проходит «ЭтноСтартапФорум» Фото: minmol.tatarstan.ru

«Мы долго думали, как сделать наши проекты в этнокультурном направлении интересными для молодежи. Были приглашены эксперты, которые объяснили, почему наши существующие форматы не работают с молодежью. Большое количество молодежи пытается запустить свой бизнес. Мы выбрали это направление с точки зрения сохранения национальной культуры. Собрали молодежь с идеями стартапов с этническими компонентами. Мы объясняем, что если они будут делать свой бизнес с национальным компонентом, это даст конкурентное преимущество на рынке», – сказал собеседник агентства.

Тогда свой стартап представил руководитель молодежного крыла греков в Татарстане. Его идеей было создание типографии для нанесения на одежду логотипов и принтов. У него уже к тому моменту был бренд Greek Style. Он производит одежду с национальными греческими орнаментами, героями греческой мифологии.

«Это у него пошло как бизнес. Он начал объединять греческую молодежь. Он производит современную одежду: толстовки, свитшоты и так далее. На сегодняшний день он расширился, продает по России франшизы. Таким образом происходит популяризация своей культуры», – отметил Кадыров.

Появилось много стартапов, которые связаны с национальной культурой народов мира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другой пример успешного этнобизнеса – это группа ребят, которые начали производить кубызы (национальный башкирский музыкальный инструмент, – прим. Т-и). Сейчас они вышли на оборот в 2 млн рублей в месяц. При этом к ним приходят заказы со всего мира.

Таких примеров только в Татарстане очень много. Мир меняется, и нужно меняться вместе с ним. Чтобы заинтересовать молодежь этнокультурой, надо подать ее в новом формате, пояснил собеседник.

Через такие проекты молодежь разных стран знакомится, находит единомышленников и изучает культуру разных народов, заключил Кадыров.