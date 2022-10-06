От Мусаева до Юрана: пять российских тренеров, способных заменить Слуцкого в «Рубине»

После отката «Рубина» на шестое место в Первой лиге и вылета из Кубка России в тренерском гении Леонида Слуцкого усомнились даже самые ярые его поклонники. Но кто выведет Казань в РПЛ, если не он? Список из пяти российских специалистов, способных безболезненно заменить Слуцкого в «Рубине» и вывести клуб в Премьер-лигу, – в материале «ТИ-Спорт».

В тренерском гении Леонида Слуцкого усомнились даже самые ярые его поклонники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стоит отметить, что в списке будут представлены исключительно реальные варианты. Поэтому вряд ли вы здесь увидите аргументы за возвращение в Казань Курбана Бердыева или же Рината Билялетдинова. Почти все представленные специалисты являются относительно молодыми по меркам тренерского цеха, пользуются спросом на российском футбольном рынке и, что немаловажно, имеют опыт удачной работы в Первой лиге.

С другой стороны, если и смоделировать потенциальное увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина», то еще далеко не факт, что после его ухода клуб здесь и сейчас будет нуждаться в наставнике на перспективу. Нужно понимать, что в первую очередь Казани будет необходим кризисный менеджер – специалист, способный в кратчайшие сроки вернуть Премьер-лигу в столицу Татарстана.

Андрей Талалаев / без клуба / последнее место работы – «Ахмат»

В последнее время в инфополе эмоциональный Андрей Талалаев больше запоминался скандалами Фото: fc-akhmat.ru

Месяц назад в Российской Премьер-лиге случилась седьмая отставка этого сезона. Руководство «Ахмата» прямо по ходу матча приняло решение уволить с должности главного тренера Андрея Талалаева, а официально об этом стало известно сразу после домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» (1:3). Но, несмотря на тренд клубов РПЛ по увольнению наставников, отставка Талалаева заметно выпадает из общего ряда. 50-летний тренер по итогам двух лет работы в Грозном добился не самых плохих результатов (11-е место в сезоне 2020/21, 7-е в 2021/22 и 9-е (на момент увольнения) в 2022/23 году). Он потенциально мог дать команде еще больше, но руководство решило с ним расстаться. В чем дело?

В последнее время в инфополе эмоциональный Талалаев больше запоминался скандалами. То ругался на судью после матча, то менял голкипера по ходу игры и критиковал его на пресс-конференции, то демонстративно мариновал на скамейке запасных лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова. Говорят и о том, что специалист максимально жестко работал с футболистами на тренировках и порой мог себе позволить дерзко высказать свое недовольство руководству. С таким тренером казанским звездам после «санатория Слуцкого» было бы очень несладко.

Что касается игрового стиля, то футбол Талалаева – это всегда агрессия, прессинг, борьба за каждый мяч. Равнодушным с поля при таком эмоциональном тренере не будет уходить никто, это точно. Если говорить о Первой лиге, где как раз много борьбы, то такой подход к игре может принести «Рубину» успех. Другой вопрос – подойдет ли подобный стиль самой команде, где почти нет ни рабочих лошадок, ни цепных псов. Долгое время в казанском клубе игровая модель была заточена под индивидуальное мастерство и игру на чистых мячах. Смогут ли игроки так быстро и радикально перестроиться с одного футбола на другой, большой вопрос.

Небольшим бонусом за кандидатуру Талалаева можно назвать то, что в его тренерском штабе работает экс-капитан «Рубина» и рекордсмен по количеству игр за клуб Сергей Рыжиков. Из «Ахмата» бывший голкипер ушел вместе со специалистом, а в штабе Талалаева Сергей является ассистентом, попутно работающий и с вратарями команды.

Сергей Юран / без клуба / последнее место работы – «Химки»

«Химки» при Сергее Юране демонстрировали отличную игру. Но чуть позже случилось его увольнение, породившее вокруг себя большое количество теорий и загадок Фото: fckhimki.com

Еще один тренер, уволенный на старте этого сезона РПЛ не по футбольным мотивам. Уход Сергея Юрана из «Химок» стал одним из главных новостных поводов лета в российском футболе. Подмосковный клуб при 53-летнем специалисте демонстрировал отличную игру и после его назначения в концовке прошлого сезона отыграл отставание от «Рубина» в 11 очков и непосредственно выбил казанский клуб в Первую лигу. Отличным выдался старт и в этом: 7 очков в четырех матчах и 7-е место в лиге. Но чуть позже случилось увольнение, породившее вокруг себя большое количество теорий и загадок.

Кто-то сообщал о том, что Юран был уволен из-за того, что он не ставил в стартовый состав сына инвестора команды Туфана Садыгова. Другие говорили, что всему виной смена спонсора клуба, а кто-то и вовсе заявлял о мутных историях специалиста с договорными матчами. Доподлинно неизвестно, но это не отменяет того, что с футбольной точки зрения вопросов к наставнику не может быть никаких.

Подошел бы «Рубину» такой тренер? Думается, что да. Но с условным контрактом до конца сезона 2022/23. Юран известен тем, что может психологически перезагружать коллектив и давать результат мгновенно после своего назначения. Однако чем дальше, тем, как правило, становится только хуже. Появляются скандалы, интриги и тому подобное. В долгосрочной перспективе – не самый лучший вариант для казанского клуба.

Кстати, сам специалист на днях сообщил о том, что уже ведет переговоры с одним неназванным клубом, но это точно не «Рубин». «Переговоры с клубом РПЛ продолжаются, ничего не приостанавливалось. Работа может возобновиться после любого тура», – заявил Юран.

Игорь Черевченко / без клуба / последнее место работы – «Химки»

Своего самого громкого успеха Игорь Черевченко добился в Туле: довел «Арсенал» до полуфинала Кубка и занял с ним шестое место в Премьер-лиге Фото: fckhimki.com

Еще один наставник, работавший в прошлом сезоне в «Химках», и вы удивитесь, в его уходе также превалирует нефутбольная составляющая. Подмосковный клуб вообще ведет себя очень странно, меняя тренеров как перчатки: 9 специалистов за последние 4,5 года.

Зато крутых успехов 48-летний специалист добивался ранее. Выигрывал Кубок России, будучи главным тренером «Локомотива», спасал от вылета «Балтику», а через год едва не вывел ее в РПЛ. Но своего самого громкого успеха Черевченко добился в Туле: довел «Арсенал» до полуфинала Кубка и занял с ним шестое место в Премьер-лиге, впервые в истории выведя «оружейников» в Лигу Европы. Да и в «Химках» у спеца все получалось. Порой команда выдавала феноменальные отрезки длиною в половину чемпионата, когда «красно-черных» можно было считать сильнейшими в РПЛ.

В какой-то степени игра Черевченко схожа с тем, что пытается ставить в «Рубине» Слуцкий. Четкая оборонительная система, баланс между агрессивным прессингом и компактным средним блоком. Соответственно, как таковой прессинг не является самоцелью, что прослеживается в Казани и сейчас. Да, при таком раскладе смотреть футбол будет немного скучновато, но зато он принесет гарантированный результат. Кроме того, тренер умело пользуется индивидуально сильными сторонами своих футболистов. В «Химках» это был Мирзов. В «Рубине» это может быть кто угодно. Ярких исполнителей хватает.

При этом Черевченко, в отличие от Талалаева и Юрана, не славится конфликтами и скандалами, а даже наоборот, многие футболисты отзываются о работе с ним в позитивном ключе. В качестве преемника Слуцкого стал бы максимально органичным выбором, а переход команды от одного тренера к другому произошел бы менее болезненно.

Магомед Адиев / сборная Казахстана

Магомед Адиев за несколько месяцев сумел поставить сборной команде Казахстана четкую и узнаваемую структуру Фото: fc-chayka.ru

В апреле 2022 года сборную Казахстана возглавил российский специалист Магомед Адиев, ранее известный по работе в «Ахмате» и «Анжи». После прихода молодого тренера на этот пост казахстанцы засияли: команда победила в четырех из шести матчей Лиги Наций, выиграла свою группу, поднялась в группу B, где играет Россия, и теперь имеет реальный шанс впервые в истории попасть на чемпионат Европы. А ведь зимой эта же команда едва не вылетела в группу D к Андорре, Гибралтару и прочим «футбольным карликам».

Весь этот невероятный прорыв в Казахстане, само собой, связывают с фигурой главного тренера. Адиев за несколько месяцев сумел поставить команде четкую и узнаваемую структуру, что опять-таки очень схоже с игрой Черевченко. «Атака выигрывает матчи, а защита – титулы». Это выражение демонстрирует, как команда Адиева катком прошлась по своей группе, где помимо нее выступали также крепкие словаки, белорусы и азербайджанцы.

«Я буду неискренен, если скажу, что ждал таких результатов. Конечно, это не так. Самый главный успех нашей команды в том, что тренерский штаб нашел ключ к раздевалке. Нам удалось сплотить ребят, объединить идеей», –говорил после турнира специалист.

К слову, фамилия Адиева не раз мелькала этой осенью в СМИ в качестве одного из претендентов на звание нового тренера некоторых российских клубов. В частности, заполучить 45-летнего наставника хотели «Урал» и «Ахмат». Сам Магомед, комментируя эти слухи, осторожно заявлял, что сейчас все его мысли сконцентрированы на работе со сборной. Однако четкого «нет» в его словах так и не прозвучало. Так что не исключено, что россиянин может вернуться в родную страну на работу, предположим, в Казань. Вариант с Черевченко стал бы для «Рубина», конечно, более безопасным и гарантированным, но почему бы и не рискнуть? В компетенциях Адиева, судя по его последним результатам, сомневаться также не приходится.

Мурад Мусаев / «Сабах» (Азербайджан)

Мурад Мусаев прививает своей команде свойственный ему комбинационный «краснодарский» стиль Фото: sabahfc.az

Один из самых молодых и перспективных отечественных тренеров вот уже год работает в чемпионате Азербайджана. В прошлом сезоне Мурад Мусаев спас крепкого середняка «Сабах» от вылета и даже едва не попал в еврокубки, а в нынешнем идет с ним же уже на втором месте в чемпионате, уступая лишь многолетнему гегемону – «Карабаху». Не секрет, что 38-летний россиянин, не раз признававшийся экспертами и болельщиками лучшим тренером месяца в Азербайджане, прививает своей команде свойственный ему комбинационный «краснодарский» стиль.

«Мы всегда хотели, чтобы «Сабах» играл в привлекательный, атакующий футбол. Чтобы появилась идентификация стиля игры, основной команды, а в будущем и младших возрастов. При этом чтобы молодежь развивалась и получала шанс проявить себя. Вот частично критерии, по которым мы искали тренера. Мурад Мусаев полностью подходит под наш профиль», – говорил президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов.

На бумаге кажется, что вариант с Мусаевым, который еще не так давно играл с «Краснодаром» в Лиге чемпионов, для «Рубина» является самым лучшим и интересным, если не учитывать то, что опыта работы в Первой лиге у молодого тренера почти нет. Однако в отличие от вышеперечисленных специалистов в доминирующей позиции находится не казанский клуб, а сам тренер. Если для Талалаева, Юрана, Черевченко и Адиева поработать со столь статусной командой будет классным шансом, то за Мусаева «Рубину» еще придется побороться.

Зимой после ухода из «Краснодара» немца Даниэля Фарке президент клуба Сергей Галицкий осторожно намекал Мусаеву на возможное возвращение, на что Мурад твердо ответил отказом, объяснив это полной погруженностью в том проекте, что он выстраивает в данный момент в Азербайджане. Но не получилось у Галицкого, возможно, получится у Рустема Сайманова. Учитывая состав «Рубина» на уровне Первой лиги, по словам Слуцкого, нацеленный на «доминирование» и владение мячом, Мусаев наверняка смог бы сделать из него конфетку.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru