От Москвы до Урала: через Татарстан пройдет автопробег мусоровозов

19 сентября в Татарстан прибудет автоколонна экологической акции «Чистая страна 2.0». Автопробег мусоровозов проводится в поддержку национального проекта «Экология» и проедет по основным городам Приволжского федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба Федерального экологического оператора.

Город Набережные Челны также включен в программу федерального автопробега. Основные мероприятия в Автограде пройдут 20 сентября.

Программа включит круглые столы и выставку спецтехники. Челнинцам покажут, как за считанные секунды мусоровоз может превратить крупный габаритный мусор в щепки, а самым юным посетителям выставки разрешат посидеть за рулем этой машины.

Также участники автопробега ознакомятся с системой учета и контроля за обращением с отходами — со всей цепочкой от образования до переработки во вторичную продукцию. Также состоится концерт группы «Братья Гримм».

До 29 сентября автоколонна из мусоровозов преодолеет порядка трех тысяч километров и проедет через 11 субъектов России. Из Набережных Челнов автоколонна отправится в Республики Удмуртия, Башкортостан, затем в города Челябинск и Екатеринбург.

В России с 2019 года реализуется национальный проект «Экология», разработанный на основании так называемого «майского указа» Президента России Владимира Путина. Основными задачами проекта являются формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Также предусмотрено создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.