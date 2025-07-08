От морковного чая до удмуртской свадьбы: чем удивил фестиваль семей в Казани

Фестиваль родословных «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» завершился сегодня в Казани. Как семьи рассказывали о своих традициях, какие фирменные блюда приготовили и почему важно изучать свою историю - в репортаже «Татар-информа».





Стартовало мероприятие с вручения ключей от микроавтобусов шести многодетным семьям

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Многодетным семьям вручили ключи от микроавтобусов

Фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» в Татарстане проводится уже в седьмой раз. За семь лет участие в фестивале приняли более 14,5 тыс. человек из 1,3 тыс. семей. Среди участников – семьи, прожившие в браке более 40 лет, многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие более 10 детей.

В этом году финалистами фестиваля стали шесть семей из Казани, Рыбно-Слободского, Актанышского, Мамадышского, Кайбицкого и Сармановского районов. Родословные некоторых из них насчитывают 20 поколений, другие ведут свою историю с XII века.

Финал фестиваля прошел сегодня в новом здании театра имени Камала. Стартовало мероприятие с вручения ключей от микроавтобусов.

«Принял решение, что на День семьи, любви и верности 6 многодетным семьям из районов республики будут переданы комфортабельные микроавтобусы. Сегодня вручили ключи. В каждой из этих семей воспитывется 10 и более детей! Это огромная ответственность и каждодневный труд. Поддержка таких семей – одна из наших приоритетных задач!», – написал Раис РТ Рустам Минниханов в телеграм-канале.

Подарок передал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Вы – счастливые люди. Наша республика пополняется молодежью, которая принимает эстафету и становится на большой жизненный путь. Все возможности в Татарстане созданы. Мы гордимся своим регионом. Общественность очень признательна за то, что вы стали многодетными семьями. Хочу пожелать здоровья, хорошего воспитания детям. А вы продолжайте оставаться ориентиром для всех молодых семей», – обратился к многодетным семьям спикер парламента.

Подарок семьям передал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшин тепло пообщался с каждой семьей и восхитился количеством детей, пришедших на церемонию вручения ключей – их было кратно больше, чем взрослых.

«Это очень важный подарок для нас. Если раньше, чтобы куда-то поехать, нужно было делать несколько рейсов, то теперь мы можем путешествовать все вместе более комфортно. Планируем посетить красоты нашей республики», – отметил один из глав семейств, получивших ключи.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фирменный морковный чай и платья позапрошлого века

В финал прошли шесть семей из разных районов республики. В холле театра каждая из них создала собственную выставку, посвященную своим традициям и фирменным блюдам. Там же представили генеалогические древа.

«У нас большая дружная семья. С нами приехала даже наша бабушка, которой 98 лет. На ней сегодня наше семейное платье, которому 135 лет. Мы передаем его из поколения в поколение. Если считать всех родственников, то в нашей семье около 200 человек. Мы привезли свой фирменный морковный чай и балиш по фирменному рецепту, секрет в том, что мы добавляем туда конину», – поделился с «Татар-информом» участник фестиваля Ирек Бикметов из Рыбно-Слободского района.

Семья Бикметовых Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Особенно выделялась на выставке семья Никитиных из Мамадышского района. Они приехали рассказать о своих удмуртских традициях и привезли с собой национальные одежды.

«Мы бережем традиционные платья наших предков. Им уже более 200 лет. На фестиваль у нас приехали 26 человек. Для меня семья – это все: прежде всего – большая любовь», – рассказал агенству глава семьи Сергей Никитин.

Семья Никитиных Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В качестве семейного блюда они привезли кашу с гусем. Традиционно, среди удмуртов, она готовится с добавлением разных видов крупы, но у Никитиных используется только перловка.

Генеалогическое древо до XII века и гусь, вяленый на солнце

Историей своей семьи поделился Ильнар Салихов из Актанышского района. Он давно увлекся составлением своего генеалогического древа и дошел в своих исследованиях до XII века.

Семья Газизжановых-Салиховых Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы привезли на фестиваль почти тысячелетнюю историю своей семьи. Я уже 27 поколение. Наши предки были искусными стеклорезами и плотниками. Сохранились древние религиозные книги и четки, личные вещи, медали. Когда я был маленький, дедушка мне много рассказывал о наших предках, но я не придавал значения. Он предложил мне записать все, пока помнит. Потом я увлекся этой историей. У нас были много вещей, это все – история нашей семьи», – заявил он в беседе с агентством.

Ильнар Салихов рассказал и о своем самом любимом семейном блюде. Это вяленый гусь, который нужно много часов готовить именно на солнце в жаркий день. Они его привезли на фестиваль и корреспонденту «Татар-информа» даже удалось попробовать это угощение.

«Семья – это когда мы все вместе и родные рядом. Я даже считаю все свое село своей семьей, мы живем очень дружно», – заключил собеседник агентства.

«Рад, что в семьях так бережно относятся к родному языку и хранят традиции»

Кульминацией финала фестиваля стало выступление каждой из шести семей-финалистов на главной сцене театра имени Камала. Они представили 10-минутные визитки – рассказали об истории и традициях своей семьи. Можно было увидеть элементы удмуртской свадьбы, сражения на мечах и познакомится с особенностями национальных праздников.

Победителем стала династия Ахатовых-Вахитовых, которая представила большой вокально-танцевальный номер с участием разных поколений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победителем стала династия Ахатовых-Вахитовых, которая представила большой вокально-танцевальный номер с участием разных поколений. Их наградил Фарид Мухаметшин.

«Рад, что в семьях республики очень бережно относятся к родному языку и хранят традиции. Мы с вами – счастливые люди. В Татарстане созданы все условия для того, чтобы представители всех народов, проживающих в республике, могли общаться на родном языке», – отметил спикер парламента.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Межнациональный мир и согласие – основа поступательного развития республики, не случайно Президент России Владимир Путин назвал Татарстан опорным регионом страны, подчеркнул он.

«Сегодня мы увидели, что наш многонациональный народ и работает хорошо, и на сцене себя показать может. Но главное, что мы сегодня увидели, – это большое единение семей, которые через общение и песни сохраняют и передают из поколения в поколение наше культурное богатство», – заключил Мухаметшин.