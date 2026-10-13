От молодежи до легенд: кого ждать на международном турнире по боксу в Казани

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

На площадке казанского спорткомлекса «Баскет‑холл» 6 ноября пройдет международный турнир по боксу, приуроченный ко Дню Конституции Республики Татарстан. На одном ринге сойдутся легенды и восходящие звезды.

Татарстан на ринге будет представлять Сергей «SSS» Сергеев из Набережных Челнов – двукратный чемпион России, победитель Игр БРИКС, обладатель Кубка России и титула чемпиона Гран‑при Hardcore Boxing. Особую ценность его выступлению придает прошлогодний триумф в Казани: тогда Сергеев завоевал титул чемпиона мира по версии AFL, одолев чемпиона Африки Маоно Али Дауди.

Еще одна яркая татарстанская звезда карда – это Виталий Петряков, боксер из Альметьевска с безупречным рекордом: 18 побед в 18 боях, 12 из которых – досрочно. В его коллекции титулы, которые говорят сами за себя: чемпион мира по версии WBC World Youth, обладатель пояса IBA International, чемпион Евразии. Петряков выступает под знаменем татарстанской промоутерской компании Ratel Pro Fight и готов доказать, что его серия без поражений неслучайность.

Кроме того, свои первые титульные поединки за звание чемпиона мира по версии AFL проведут молодые татарстанские бойцы Тимур Арсланов, Амин Абдуллин и Гелюса Галиева.

«В Татарстане воспитывают своих победителей первенств и чемпионатов России и Европы. Впервые в истории татарстанского бокса сразу три спортсмена из республики проведут свои поединки за титул чемпиона мира по версии AFL. В регионе создаются все условия для воспитания чемпионов. Достижения татарстанских боксеров в олимпийском, профессиональном боксе и кулачных боях тому подтверждение. С каждым годом растет число спортивных залов. Бокс в Татарстане активно развивается и становиться всёеболее доступным и массовым», – поделился с «Татар-информом» оценкой ситуации президент Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

Организаторы обещают участие в предварительном карде экс-чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, обладателя титулов WBC International Silver, WBC Latino, WBO Inter‑Continental и WBC Silver Сергея Липинца. Также возможно участие обладателя титула IBF International Алексея Папина, обладателя титулов WBA International, WBO Global, WBC Asian Continental и WBC Asian казахстанского бойца Айдоса Ербосынулы и звезды лиги Top Dog FC Игоря «Имели» Ионова.

Особый гвоздь программы – командное противостояние по правилам профессионального бокса сборных Татарстана и Узбекистана. Узбекские боксеры, находящиеся на пике формы после Олимпиады в Париже, привезут в Казань мощный состав. Их опыт, скорость и техника станут серьезным испытанием для хозяев ринга.