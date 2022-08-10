От модульных зданий до нефтегазовых труб: ТОСЭРы Татарстана пополнили пять инвестпроектов

Татарстанские территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) получили пять новых многомиллионных проектов. Какие изделия начнут производить в республике, сколько средств вложат инвесторы в развитие предприятий и почему резиденты выбирают Татарстан – в материале «Татар-информа».

Алексей Песошин провел заседание комиссии по рассмотрению заявок на получение статуса резидента ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь» Фото: mert.tatarstan.ru

«Из этих модулей можно собирать целые городки»

Заседания комиссий по рассмотрению заявок на получение статуса резидента ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь» провел сегодня в Доме Правительства РТ Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Одобрение получили пять заявок.

Яркий проект по производству модульных зданий и конструкций в ТОСЭР «Набережные Челны» начнет реализовывать компания «Смартмодуль». Учредитель предприятия Айдар Усманов заявил журналистам, что продукция направлена в основном на крупные строительные компании.

«Модульные здания похожи на контейнеры, которые используются в дачных поселках или на стройке, но эти контейнеры не разборные, а модульные: можно собирать и разбирать более 10 раз и сборка занимает всего около трех часов», – сказал Усманов.

Он добавил, что модульные конструкции универсальны, поэтому из них можно собрать помещение, заточенное под определенные нужды. «Из них можно собрать общежитие, магазин или офисное помещение в любой точке России, можно даже собирать целые городки, в которых будут жить рабочие, если возникнет необходимость», – пояснил он.

Стоимость проекта – 24,5 млн рублей, которые учредитель рассчитывает окупить в течение трех лет. Новое производство обеспечит работой почти 100 человек.

Айдар Усманов: «Из модульных зданий и конструкций можно собрать общежитие, магазин или офисное помещение в любой точке России» Фото: mert.tatarstan.ru

«Я сам из Набережных Челнов и первоначально планировал создать бизнес здесь, поэтому другие города даже не рассматривал. ТОСЭР дает резидентам хорошие льготы, благодаря которым можно сэкономить часть средств и направить их на развитие дела. Также порадовало, что комиссия рассмотрела нашу заявку буквально через месяц после подачи, причем вопросов к нам было минимум», – отметил Усманов.

Предприятие планирует выпускать 1,8 тыс. модулей в год, на проектную мощность планируется выйти в 2026 году.

«В Татарстан пришли из-за выгоды в географическом плане»

Еще одним новым для Татарстана проектом стало производство алюминиевых опор освещения, световых комплексов и светодиодных светильников от компании «Лунга». Технический директор предприятия Константин Наумов отмечает, что ТОСЭР «Набережные Челны» была выбрана после долгого анализа возможных выгод.

«Мы сами из Севастополя, но в Татарстан пришли из-за выгоды в географическом плане. Дело в том, что в Челнах расположен крупнейший производитель алюминиевого проката, который может изготовить комплектующие полностью под наши нужны и разработки. Кроме того, в Челнах находится крупнейший завод по анодированию – нанесение защитно-декоративного слоя на алюминий. Оба этих фактора позволят нам сильно сэкономить на логистике», – пояснил Наумов.

Еще одним новым для Татарстана проектом стало производство алюминиевых опор освещения, световых комплексов и светодиодных светильников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Производство открылось еще 1 июня, и первая партия оборудования уже изготовлена. В первые два месяца лета компания отгрузила почти 200 осветительных комплексов, до конца сентября планирует передать заказчикам еще 665 единиц.

«В Севастополе есть аналогичное производство, которое работает с 2012 года, где мы производим такую же продукцию, но из стали. За счет финансирования того предприятия мы создаем здесь производство», – рассказал технический директор компании.

Производство обеспечивает работой 11 человек, и еще 16 мест будет создано. На сегодняшний день в проект инвестировали около 36 млн рублей, к концу 2023 года вложения увеличатся еще на 27 млн рублей.

«Аналог продукции, которую мы сейчас производим, поставляла европейская компания, но благодаря договоренности с производителем профилей под наши нужды мы можем изготовить более качественный и дешевый аналог», – заключил спикер.

«Благодаря программе “Наш двор” продукция будет востребована»

Компания «Тандем» начнет производить на территории ТОСЭР «Чистополь» бордюрный камень и тротуарную плитку нестандартных размеров. Генеральный директор компании Ильгиз Булатов отмечает, что продукция очень востребована в Татарстане благодаря региональной программе «Наш двор».

«Сейчас мы на стадии закупки оборудования, после чего можно запускать производство, на котором будет работать 10 человек», – поделился Булатов.

Компания «Тандем» начнет производить на территории ТОСЭР «Чистополь» бордюрный камень и тротуарную плитку нестандартных размеров Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Он добавил, что проект финансируется полностью из заемных денег – около 10 млн рублей, которые предоставила чистопольская строительная компания «Грейтстрой». «В марте учредили организацию и, став резидентами ТОСЭР, запускаем производство. Планируем рассчитаться с долгами в течение пяти лет», – сказал спикер.

Булатов подчеркнул, что в организации производства принимали активное участие власти Чистопольского района, благодаря чему заявка на вступление в ряды резидентов ТОСЭР рассматривалась всего полтора месяца.

«Всего в проект планируем вложить свыше 1,7 млрд рублей»

Помимо новых проектов комиссии на вступление в ряды резидентов ТОСЭР рассмотрели заявки на внесение изменений в уже действующие соглашения. Так, генеральный директор Набережночелнинского трубного завода (НЧТЗ) Ринат Минхаеров получил одобрение на расширение производства.

«Проект НЧТЗ производит трубы для нефтегазовой отрасли, но сейчас мы расширили линейку продукции и внесли ее изменения в бизнес-план. Мы делаем полный спектр оборудования для закачивания скважин. То есть теперь мы под каждую скважину завозим полный комплект оборудования», – поделился он.

Набережночелнинский трубный завод получил одобрение на расширение производства Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минхаеров рассказал, что за пять лет число работников предприятия выросло почти в 7 раз. Кроме того, на заводе создали испытательную базу для оборудования.

«Сейчас у нас работает 923 человека. Мы в разы увеличились за последние пять лет. Вместо одной смены у нас функционируют уже четыре», – отметил спикер.

На сегодняшний день вложения в НЧТЗ составляют 460 млн рублей. Всего в проект планируется вложить свыше 1,7 млрд рублей. Работа в основном ведется с нефтедобывающими компаниями России и дружественных стран ближнего зарубежья.

«Льготы, предоставляемые ТОСЭР, позволяют нам использовать сэкономленные средства в дальнейшем развитии и увеличении объемов продукции компании», – заключил гендиректор завода.

«Количество рабочих мест увеличится в три раза, а выпуск продукции – в четыре»

Компания «Энергоинновации» также получила одобрение на расширение производства. Проект предполагает выпуск электрощитового оборудования и различных пластиковых изделий для электротехники.

«Мы резидентами ТОСЭР стали в 2020 году, и сейчас появилась необходимость в внесении изменений в нынешнее соглашение. Мы очень довольны поддержкой: на всех стадиях подачи нам помогали и Министерство экономики, и Минпромторг, а также Министерство финансов и Агентство инвестиционного развития РТ, благодаря чему заявка дошла до комиссии всего за полтора месяца», – заявил директор компании Ильнур Мубаракшин.

Проект компании «Энергоинновации» предполагает выпуск электрощитового оборудования и различных пластиковых изделий для электротехники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инвестировать в производство планируется около 25 млн рублей, что удвоит сумму вложенных в компанию средств. На полную производственную мощность предприятие должно выйти в 2023 году.

«Количество рабочих мест увеличится в три раза – до 70 человек до конца этого года, а выпуск продукции увеличится примерно в четыре раза», – отметил директор «Энергоинновации».

Он добавил, что производителей электрощитового оборудования в Татарстане довольно много, но этот вид деятельности настолько востребован, что каждой компании удается найти свою нишу.

За 10 лет статус резидента ТОСЭР в Татарстане получила 121 компания

Премьер-министр Алексей Песошин напомнил, что за 10 лет в Татарстане статус резидента ТОСЭР получила 121 компания. Инвестиции в новые производства составили 47,5 млрд рублей, из них 38,5 млрд – капитальные вложения. В ТОСЭР было создано 20,6 тыс. новых рабочих мест.

По словам Премьер-министра РТ, сегодня важно усилить работу по привлечению новых резидентов Фото: mert.tatarstan.ru

На сегодня 76 компаний-резидентов уже запустили производство, на различных стадиях подготовки к запуску производства находится 35 компаний, 10 компаний приостановили реализацию проектов.

«Для успешной реализации проектов необходимо своевременно реагировать на проблемы, возникающие с реализацией инвестиционных проектов резидентов. Совместно с отраслевыми министерствами при поддержке Министерства экономики РТ необходимо принимать меры по оказанию дополнительной поддержки таким компаниям», – сказал Алексей Песошин.

По словам Премьер-министра РТ, сегодня важно усилить работу по привлечению новых резидентов.

Для размещения необходимо ориентироваться не только на новые промышленные парки, но и на производственные площади, расположенные на территории города, так как территорией опережающего развития является вся территория моногорода, отметил Алексей Песошин.

Фото на анонсе: mert.tatarstan.ru