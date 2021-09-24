От мобильного приложения до центра логистики: какие проекты поддержали на инвестсовете РТ

В ходе прошедшего заседания инвестиционного совета республики были одобрены сразу шесть инвестпроектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы республики. Компании получат поддержку со стороны республики в реализации своих идей, а также грамотное сопровождение проектов от Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ.

Одним из рассмотренных на инвестсовете проектов стало мобильное приложение Round от разработчиков из Казани, которое позволяет школьникам и студентам лучше определиться со своей будущей профессией.

«Мы являемся IT-стартапом и создаем собственное мобильное приложение для подростков, чтобы они смогли найти свои увлечения и через практико-ориентированный подход сформировать требования к своей будущей профессии. Ведь зачастую современная молодежь выбирает учебные заведения по рекомендации родителей, а не по своим способностям. Мы хотим это изменить», — объяснил директор компании-разработчика приложения Марат Исмагилов.

Он поблагодарил руководство Татарстана и Агентство инвестиционного развития республики за оказанное доверие и выразил уверенность в пользе от внедрения приложения.

«Наш проект одобрили и поддержали, его будут продвигать через образовательные учреждения республики», – пояснил Марат Исмагилов.

Другим участником инвестсовета стал президент ГК «Мегастрой» Владимир Малыгин. Он представил проект создания нового логистического распределительного центра в Зеленодольском районе РТ.

«Мы планируем построить распределительный центр на 23 тыс. кв. метров. Это позволит повысить нашу эффективность и возможности для работы с другими регионами. Благодаря одобрению со стороны Президента РТ в рамках инвестсовета, мы рассчитываем на получение льгот при реализации проекта и выделение земли на условиях без выкупа», — рассказал Малыгин.

Также на заседании инвестсовета одобрили проект компании «РариТЭК» по расширению инфраструктуры для газомоторной техники в республике. Речь шла о строительстве новых станций заправки газомоторным топливом и других точек развития отрасли.

«Мы делаем газовые автомобили и создаем под них инфраструктуру: сервисы, автозаправки — чтобы все пользователи газомоторной техники чувствовали себя уверенно и спокойно на наших дорогах», — пояснил исполнительный директор компании «РариТЭК» Рамиль Нурутдинов.

Он добавил, что развитие газомоторной инфраструктуры позволит ускорить перевод автопарка республики с бензина и дизеля на газ — в качестве более экономичной и экологичной альтернативы традиционному топливу.

Другие одобренные проекты на прошедшем инвестсовете были связаны с производством лифтового оборудования, созданием нового индустриального парка, а также организацией производства пластиковых окон.

