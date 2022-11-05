От «Местных» до «Шипачевских» и «Квартальновских»: разбираем клановую иерархию «Ак Барса»

На какие кланы делятся игроки «Ак Барса»? Этот вопрос уже как месяц будоражит умы хоккейных болельщиков. И не только в Казани. Мы представляем свою версию классификации команды Олега Знарка. Сколько всего «группировок» в казанском клубе, кто в них состоит и какие интересы преследует – в материале «ТИ-Спорт».

В этом сезоне Вадим Шипачев проявил себя настоящим лидером «Ак Барса», сплотив вокруг себя определенный ряд единомышленников Фото: ak-bars.ru

Начнем с очевидного: динамовский клан «Шипачевские»

Вадим Шипачев – одна из главных звезд, которую подписал «Ак Барс» этим летом. Шипачев переходил в стан казанцев в качестве самого ценного игрока лиги сезона 2021/2022 и лучшего бомбардира КХЛ последних трех лет. Их связка с Кагарлицким была лучшей в «Динамо» за последние годы. Неудивительно, что на Вадима возлагались такие огромные надежды. Однако форвард после 25 игр все еще продолжает приспосабливаться к реалиям казанского хоккея. На данный момент у Вадима всего четыре шайбы. Столько же, сколько у 18-летнего защитника Евсеева.

В этом сезоне Вадим проявил себя настоящим лидером «Ак Барса». Только вот не на льду, а скорее в раздевалке, сплотив вокруг себя определенный ряд единомышленников. Этот «клан» можно называть по-разному: «Шипачевские», «Динамовские» – суть от этого не меняется. Кагарлицкий, Войнов, Тарасов – главные представители данной группировки.

Удивительно, почему Знарок в этом сезоне еще не попробовал хоть раз отдельную пятерку из бывших динамовцев. Шипачев – Кагарлицкий – Галиев в нападении, Войнов и Тарасов в защите. Да, Даниил по амплуа нападающий. Но глядя на его статистику, невольно проникаешься одной мыслью. Полезность Даниила в нападении и в защите примерно одинаковая, то есть никакая. Интересно, а болельщики «Ак Барса» вообще знают, что в их команде играет такой игрок, как Даниил Тарасов?

Кто приносит много очков? Радулов! Кто главный бомбардир в «Ак Барсе»? Радулов! Фото: ak-bars.ru

Радулов как главный антагонист системы Знарка: клан «Радуловские» в «Ак Барсе»

Александр Радулов – самое скандальное лицо в «Ак Барсе» этого сезона. И из состава его Знарок уже единожды вывел, и были постоянные слухи о конфликтах Александра с партнерами (драка с Бурмистровым на тренировке). Поведение Радулова на льду и за его пределами – постоянная почва для размышлений. Однако, несмотря на всю шумиху, Александр является одним из самых эффективных в составе «Ак Барса». На его счету 8 голов и 8 голевых передач. Радулов приносит необходимый результат команде, вспомнить хотя бы его победный буллит в матче с «Салаватом Юлаевым».

Радулов – человек с очень сильным эго. В связи с этим его очень злит, когда ему уделяют недостаточно внимания или похвалы. Главная претензия Александра к тренерскому штабу Знарка, вероятно, состоит в том, что боготворят в команде Шипачева, Кагарлицкого, кого угодно из звезд, но только не его. Радулова по непонятным для него причинам убирают из состава на матч с «Нефтехимиком». Александр, не стесняясь, заявил прессе: «Не было никаких разговоров! Меня просто вывели из состава, и всё!» Хотя на пресс-конференции Знарок говорил, что просто дал Радулову отдохнуть.

Шипачев, Кагарлицкий – все еще главные звезды «Ак Барса» в этом сезоне в системе Знарка. Они не всегда активны на площадке, создают мало моментов. Но все равно главный тренер «Ак Барса» им доверяет. А кто приносит много очков? Радулов! Кто главный бомбардир в «Ак Барсе»? Радулов! Тогда почему же капитан в отсутствие Зарипова – Шипачев?

По этой и ряду других причин, похоже, и образовался клан «Радуловские». Предварительно к нему можно отнести Галимова, Дыняка, Воронкова. То есть ребят, которые по-настоящему выполняют много черновой работы за матч и зачастую остаются незамеченными.

Зарипов, Бурмистров, Лукоянов – главные представители клана «Местные» Фото: © «Татар-информ»

«Местные» – самый авторитетный клан в команде

Довольно очевидная история в «Ак Барсе» происходит прямо сейчас. Звезд казанская команд купила много, всем нужно игровое время. Как показало время, Знарку очень тяжело выстроить грамотно состав из хоккеистов с такими почетными регалиями.

Для Олега Валерьевича оказалась трудной задачка, как гармонично соединить возрастных звезд и талантливую молодежь «Ак Барса». Но это еще полбеды. Есть в «Ак Барсе» дружина под названием «Местные». Зарипов, Лукоянов, Петров, Глухов – главные представители этого клана. Даже при неудачном выступлении в прошлых сезонах с ними стабильно продлевают контракты. Им тоже нужно давать игровое время. На удивление, в этом сезоне довольно неплохую игру демонстрирует звено Лукоянов – Глухов – Бурмистров. Однако, видимо, и в их сочетании Знарок наблюдает недочеты. Поэтому довольно часто оно подвергается ротации.

То, что с ветеранами «Ак Барса» до сих пор каждый сезон продлевают контракты, – показатель уважения к былым заслугам со стороны руководства. Забивают представители клана «Местные» мало, проседают сильно по темпу во второй половине игры. Так почему же с ними не расстаются?

Ветеранов «Ак Барса» любят и помнят болельщики. Чего стоит только постоянный фурор болельщиков, когда показывают во время игры Даниса Зарипова на экранах «Татнефть-Арены». Убеждены, что у Зарипова план на этот сезон – принять участие в четверти играх, не более.

Легенде «Ак Барса» в этом сезоне будет уже 42 года. В прошлом сезоне руководство клубо хотело сделать прощальный подарок Зарипову – победить в Уубке Гагарина, но что-то пошло не так. Неизвестно, останется ли Данис в команде и на следующий сезон. Пользы от него на льду уже не так много, скорее он помогает в раздевалке. Но ведь руководству хочется сделать красивую историю – шестой Кубок Гагарина для Даниса в составе «Ак Барса». Такими темпами Зарипов может надолго задержаться в «Ак Барсе» и хоккее. Попутно возглавляя клан «Местные». Авторитет в команде у Даниса фантастический. Он способен оказывать влияние на руководство клуба почти во всех вопросах.

Вратари Тимур Билялов и Амир Мифтахов перестали производить впечатление надежности Фото: ak-bars.ru

Клан «Квартальновские»: молодежь сливает Знарка?

Удивительным парадоксом стал регресс двух основных вратарей «Ак Барса» в этом сезоне – Тимура Билялова и Амира Мифтахова. Оба вратаря перестали производить впечатление надежности. Мифтахов часто ошибается позиционно в момент броска, играет авантюрно на выходах. Билялов также неоднократно в этом сезоне ошибался в принципиальных для «Ак Барса» играх, вспомнить хотя бы его замену недавнюю в матче с «Нефтехимиком». Тимур пропускает в среднем за игру 2,65 шайбы.

Когда командой руководил Дмитрий Квартальнов, он взрастил для «Ак Барса» многих молодых игроков: Воронкова, Дыняка, Галимова, Мифтахова, Билялова. Удивительно, но пока в сезоне впечатляет своим выступлением только Никита Дыняк, который помимо огромной проделанной работы еще и набирает очки.

В ситуации с Галимовым более подходит слово «невезение». Игрок всегда активен на площадке, но набирает мало очков. У Артема всего две шайбы в этом сезоне. В матче с «Салаватом» он сделал голевую передачу. Воронков пропустил ряд игр из-за травмы, и в сезоне не было еще ни одной игры, где Дмитрий бы продемонстрировал успешное выступление. На данный момент у Воронкова нет голов и всего одна голевая передача.

Таким образом, можно поразмышлять – а нет ли планов у молодых представителей «Ак Барса» вернуть Дмитрия Квартальнова? Регресс всех причастных к этому клану по сравнению с прошлым сезоном очевиден. Поэтому будем еще внимательнее наблюдать за кланом «Квартальновские».

В ситуации с Артемом Галимовым более подходит слово «невезение» – всего две шайбы в этом сезоне Фото: ak-bars.ru

Примечание «для впечатлительных»

Несомненно, вся история с кланами «Ак Барса», выраженная в этой статье, имеет отчасти юмористический характер. Однако надо помнить известное выражение: «В каждой шутке есть только доля шутки».