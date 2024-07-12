«От медиацентра до мастерских»: что будет в Молодежном центре Татарстана в Казани

Казанский ДК химиков превратится в Молодежный центр Татарстана. Сейчас там идет капремонт. Его проводят благодаря победам во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» в 2023 и 2024 годах.

Мэр Казани Ильсур Метшин, который увидел концепцию, поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за решение сделать молодежный центр. Теперь он (центр) объединит лучшие силы Казани и Татарстана, а молодые татарстанцы обретут дом в намоленном месте, сказал градоначальник.

Он напомнил, что ДК химиков имеет историю длиной в 55 лет. Причем на протяжении 35 лет Метшин лично видел, как «живет» этот дом культуры.

«Я приходил сюда студентом участвовать в «Студвесне», будучи молодыми казанцами мы приезжали в торговый центр. Потом сюда вернулись места для молодежи и культурной жизни жителей близлежащих районов», – цитирует Метшина пресс-служба мэрии столицы РТ.

Согласно представленной концепции, во дворе главного входа будет историческая площадь. Ранее там была парковка, но после завершения работ казанцы смогут ставить свои машины вдоль парковой зоны на муниципальном паркинге.

Первый этаж центра молодежи отдадут под холл, концертный зал на 520 мест с зоной для людей с ограниченными возможностями. Также там организуют творческую и гончарную мастерские. Войти в эти пространства люди смогут с торцевой части здания, где хотят обустроить внутренний дворик. Метшин, в свою очередь, обратил внимание на то, что там должно быть еще и современное оборудование.

Центр предусматривает развитие креативных индустрий в молодежной среде. Поэтому планируется функционирование арт-резиденции RE’ACTOR, инкубатора социальных проектов, который будет реализован совместно с АНО «Татарстан – территория возможностей», а также информационно-ресурсного центра волонтеров.

Еще в молодежном центре появится хореографический и многофункциональный мультимедийный залы, медиацентр, переговорные зоны, кабинеты для сотрудников.

Что касается интерьера, то по дизайну в нем используют мрамор (60%), дерево (30%) и стеклоблоки (10%).

Метшин подчеркнул, что вся территория центра должна дышать молодежной атмосферой, креативом и желанием приходить сюда.

Отметим, что за наполнение пространства отвечает профессиональная и креативная команда Молодежного центра республики при поддержке министерства по делам молодежи РТ.

Добавим, что вместе с Метшиным здание осмотрели глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, руководитель дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова и другие.

фото: пресс-служба мэрии Казани