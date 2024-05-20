От малышей до пенсионеров: в Актаныше прошел велопробег ко Дню пионерии

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актаныше состоялся велопробег, посвященный Дню пионерии. В День образования Всесоюзной пионерской организации при поддержке Управления ГИБДД Актанышского района, «Движения первых», Форпоста и «Юнармии» в районе прошел традиционный велопробег.

В событии приняли участие жители района всех возрастов — от младшеклассников до пенсионеров. Они посетили достопримечательности района, возложили цветы к памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Пожилые люди вспоминали свои пионерские и комсомольские годы, поделились светлыми воспоминаниями.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Руководитель районного «Движения первых» Айгиз Магданов объяснил, что красный галстук означает единство трех поколений: один угол красного галстука символизирует октябренка, другой — пионера, а середина галстука — комсомольца. Историк Рустам Мусин напомнил о дате посвящения в ряды пионеров — 22 апреля. В этот день родился создатель первого в мировой истории социалистического государства Владимир Ленин.

В велосипедном параде приняли участие 56 человек. Самой старшей участнице велопарада Халиде Хаернасовой — 66 лет, а самой юной велосипедистке Дилии Фахруллиной только что исполнилось 4 года, им обеим вручили набор для ремонта велосипедов.