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От малышей до пенсионеров: в Актаныше прошел велопробег ко Дню пионерии
В Актаныше состоялся велопробег, посвященный Дню пионерии. В День образования Всесоюзной пионерской организации при поддержке Управления ГИБДД Актанышского района, «Движения первых», Форпоста и «Юнармии» в районе прошел традиционный велопробег.
В событии приняли участие жители района всех возрастов — от младшеклассников до пенсионеров. Они посетили достопримечательности района, возложили цветы к памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Пожилые люди вспоминали свои пионерские и комсомольские годы, поделились светлыми воспоминаниями.
Руководитель районного «Движения первых» Айгиз Магданов объяснил, что красный галстук означает единство трех поколений: один угол красного галстука символизирует октябренка, другой — пионера, а середина галстука — комсомольца. Историк Рустам Мусин напомнил о дате посвящения в ряды пионеров — 22 апреля. В этот день родился создатель первого в мировой истории социалистического государства Владимир Ленин.
В велосипедном параде приняли участие 56 человек. Самой старшей участнице велопарада Халиде Хаернасовой — 66 лет, а самой юной велосипедистке Дилии Фахруллиной только что исполнилось 4 года, им обеим вручили набор для ремонта велосипедов.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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