От любителей до сенсации в РПЛ: как частная команда «Родина» взрывает лигу

«Родина» сотворила главную сенсацию поочередно разгромив сначала «Рубин», а потом и неожиданно обыграв в Санкт-Петербурге «Зенит». Героем исторической победы стал 20-летний Гарибян, оформивший дубль за шесть минут после выхода на замену. О том, откуда появилась команда-сенсация нового сезона и кто такой Гарибян — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rodina.moscow

Как скромный частный проект вырос в главную сенсацию РПЛ

История московской «Родины» — это довольно редкий для российских широт пример того, как частный футбольный проект планомерно и без лишнего шума добирается до элитного дивизиона. Основанный в 2015 году предпринимателем Сергеем Ломакиным, изначально клуб функционировал скорее как платформа для развития и обкатки молодых футболистов. Владелец, будучи сооснователем крупной розничной сети, не стал сходу вливать миллиарды в громкие трансферы, а сделал ставку на качественную инфраструктуру, скаутскую сеть и создание грамотной академии. Долгое время столичный коллектив оставался в тени, выступая на любительском уровне и нарабатывая внутренние процессы подальше от объективов федеральных телекамер.

Переломный момент наступил, когда руководство решило, что пора окончательно выходить из зоны комфорта и переходить в профессиональные лиги. Получив профессиональный статус в 2019 году, «Родина» начала своё постепенное восхождение в РПЛ. В отличие от многих клубов-однодневок, которые ярко врываются в Первую лигу и так же стремительно исчезают из-за проблем с финансированием, москвичи двигались по дистанции равномерно, без резких движений, рассчитывая силы. Эта прагматичная стратегия доказала свою жизнеспособность в ФНЛ, где команда сначала закрепилась в статусе крепкого середняка, а затем плавно трансформировалась в теневого фаворита турнира.

Прошлый сезон стал для «Родины» по-настоящему историческим. Команда продемонстрировала феноменально стабильный футбол, пройдя весеннюю часть первенства практически без осечек и затяжных спадов. «Родина» далеко не в каждом матче играла в искрометный атакующий футбол, но исправно брала своё за счет самоотдачи и дисциплины — классических качеств, которые обычно свойственны куда более искушенным коллективам. Выиграв важнейшие матчи у прямых конкурентов за повышение в классе, в том числе у воронежского «Факела» (2:0 дома и 3:1 в гостях), «Родина» гарантировала себе первый в своей недолгой истории выход в Российскую Премьер-Лигу.

Большинство экспертов и болельщиков особой уверенности в перспективах «Родины» не испытывали. В реалиях РПЛ, где традиционно правят огромные бюджеты и роли давно расписаны, частные дебютанты редко задерживаются дольше, чем на один сезон. Исключением стал разве что «Акрон», а ранее «Краснодар».

Аналитики предрекали москвичам судьбу абсолютных аутсайдеров, полагая, что нехватка опыта выступлений на высшем уровне и достаточно скромный по меркам элиты ростер неминуемо утянут их обратно в Первую лигу. Однако, как показали уже самые первые кубковые и лиговые матчи нового сезона, у руководства и тренерского штаба дерзкого новичка были совершенно иные планы на этот футбольный год.

«Родина» переписала сценарий российской элиты

Что отличает московскую «Родину» от большинства типичных новичков РПЛ, так это желание сразу залететь с сочной картинкой: маленькая команда должна любыми путями заработать себе болельщиков в перенасыщенной большими клубами Москве. При этом комплектование состава не сказать чтобы скромное. К примеру, в «Родину» решил перебраться Мансилья, которого еще в прошлом сезоне активно хотел «Рубин» и несколько раз пытался забрать у «Оренбурга».

С выходом в РПЛ в «Родине» сразу решили, что об авторитетах надо забыть, и выбрали агрессивный, вертикальный футбол. Вместо привычного для аутсайдеров «автобуса» у своих ворот команда сделала ставку на высокий интенсивный прессинг, смелый розыгрыш через центр и быстрые переходы в атаку. К такой дерзости готовы оказались не все. Настоящей сенсацией сезона стал отрезок, на котором скромный дебютант последовательно уложил на лопатки две титулованные команды — казанский «Рубин» в Кубке России и бессменного гегемона последних лет - петербургский «Зенит».

Да, «Рубин» вышел на игру не в самом оптимальном составе, с Никитой Корецом в воротах и Даниилом Моториным в нападении, но в целом казанцы предложили ростер из игроков основы, так что об итоговом разгроме никто даже помыслить не мог. В конце концов, там были и Шабанхаджай, и Мальдонадо, и Нижегородов, Кабутов, Рожков, Начо и Кузнецов с Юкичем. И всё же это был кубковый матч, где большие команды не выкладываются на все сто, а стараются отделаться малой кровью. Поэтому поначалу на разгром «Рубина» москвичами никто серьезно не отреагировал.

А вот то, что случилось дальше, игнорировать уже не получится даже при всем желании, когда неделю спустя москвичам предстояло выездное испытание с чемпионом — питерским «Зенитом». Первый тайм проходил под контролем петербуржцев. Хозяева, подошедшие к встрече с разницей мячей 8:0 в стартовых турах, забрали инициативу и на 23-й минуте вышли вперед благодаря голу Максима Глушенкова. Однако во второй половине встречи сценарий изменился. Переломным моментом стал выход на замену нападающего москвичей Артура Гарибяна. На 59-й минуте он сравнял счет, а на 65-й оформил дубль и вывел «Родину» вперед. После второго пропущенного мяча хозяева так и не смогли перестроить игру.

Фото: rodina.moscow

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак своего разочарования не скрывал:

«Психологически удачный первый тайм сыграл с нами злую шутку. Одна ошибка — и игра поменялась. Нам нужно было забивать, в этой ситуации мы свалились на простые передачи. Но даже в таких случаях нужно держать структуру. У нас не получилось перевернуть матч и изменить ход игры».

Для «Родины», уступившей в двух первых встречах сезона, эти три очка стали первыми в истории клуба в элитном дивизионе.

«Зенит» после двух лёгких побед в РПЛ дал слабину и не так серьёзно настроился на «Родину». Причём повёл в счёте и подумал, что произойдет так же, как было в первых матчах. «Родина» — молодцы! Показали лидеру нашего чемпионата, что не всё бывает так просто. К каждому матчу надо подходить серьёзно и быть мотивированным. Мастерство футболистов ни о чём не говорит, если у них нет мотивации», — заявил после игры Сергей Кирьяков «Чемпионату».

Кто такой Артур Гарибян — главное открытие «Родины»

Так кто же такой этот Артур Гарибян, похоронивший «Зенит» за шесть минут? До этого матча имя молодого футболиста знали преимущественно специалисты по Первой лиге и болельщики, следящие за молодежными первенствами.

Воспитанник московского футбола прошел стандартную систему подготовки. Проявив себя на юношеском уровне за счет высокой дистанционной скорости и чутья в штрафной площади, Гарибян попал в структуру «Родины». Начинать путь во взрослом футболе ему пришлось через вторую команду — «Родину-2», выступавшую во Второй лиге. Отличная результативность и рабочая дисциплина позволили форварду привлечь внимание тренерского штаба основного состава. В Первой лиге Гарибян чаще выходил на замену, но стабильно добавлял агрессии атаке и забивал важные мячи, помогшие клубу пробиться в элиту.

Путь во взрослом футболе складывался постепенно. Во Второй лиге Б за молодежные команды «Родины» он забил шесть мячей за 1310 минут, а в дивизионе А остался без голов. Переломной стала аренда в костромской «Спартак» в Первой лиге, где молодой нападающий выдал эффектный отрезок, забив пять мячей за девять туров. Зимой костромичи неожиданно отказались от форварда, и он вернулся в «Родину». Находясь в тени Ивана Тимошенко, Артур всё же внес решающий вклад в выход клуба в элиту: он стал показывать неплохой дриблинг и забил ключевой гол «Челябинску», хотя и заработал красную карточку за стычку в добавленное время.

Фото: rodina.moscow

Ну а на уровне Премьер-лиги Гарибян мгновенно доказал свою состоятельность. Выйдя на замену с «Ростовом», он спровоцировал автогол Умара Сако, в Кубке забил «Рубину», а выезд в Санкт-Петербург стал его звёздным часом. Появившись на поле во втором тайме, 20-летний гигант переиграл ведущую пару защитников лиги: сначала забил головой из-под Игоря Дивеева после навеса Станислава Бессмертного, а через шесть минут замкнул передачу Солтмурада Бакаева, опередив Нино. Гарибян стал первым в истории игроком, оформившим дубль на «Газпром Арене» после выхода на замену, а «Родина» — первым новичком, одержавшим там волевую победу.

В своих интервью форвард не скрывает высоких амбиций: он стремится закрепиться в элите, выйти на пик в одном из топ-клубов России (среди симпатий нападающего — ЦСКА и «Краснодар»), а затем попробовать силы в Европе.

«Уже поигравшим в РПЛ и двигающимся в направлении Европы. Для меня это стимул. Хочу развиться в России и попасть в первую пятёрку команд, там дойти до своего пика и продолжить развитие в Европе. Возможности для этого есть, а совершенству нет предела», — сказал он сайту лиги PARI.

С такой продуктивностью и антропометрией у молодого нападающего есть все шансы пройти этот путь.