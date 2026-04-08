От Ливо до Кадейкина: кто может войти в шорт-лист «Ак Барса» из игроков «Трактора»

«Трактор» завершил свои выступления в текущем сезоне поражением от «Ак Барса» в серии 1/8-финала розыгрыша Кубка Гагарина. Челябинцы планируют расстаться с легионерами и лидерами своей команды. Кто из игроков уральской команды может заинтересовать татарстанцев - в материале «ТИ-Спорта».





«Трактор» расстается со всеми легионерами и находится на пороге глобальной перестройки

После неудачного сезона и вылета от «Ак Барса» из 1/8-финала розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» планирует в ближайшее межсезонье пережить глобальную внутреннюю перестройку. Абсолютно точно челябинский клуб покинут все легионеры, - американцы Джордан Гросс и Логан Дэй, канадец Джош Ливо и словак Михаил Чайковски. У всех у них контрактные обязательства с уральцами рассчитаны до мая 2026 года и продлевать с ними соглашения в клубе не собираются.

На места этих игроков будут искать новых хоккеистов и по всей вероятности также из Северной Америки. В том числе вакантно место и во вратарской позиции. Кроме того, в «Тракторе» планируют расстаться с нападающими Владимиром Жарковым и Егором Коршковым. Судя по всему, уровнем игры обоих форвардов остались после сезона не довольны. В плей-офф у Жаркова с Коршковым наихудшие показатели среди игроков атаки. Об этом во время итоговой пресс-конференции после окончания сезона сообщил генеральный директор «Трактора» Алексей Волков.

«С большой долей вероятности расстанемся со всеми легионерами. Будем искать новых на эти позиции. Скорее всего, не продлим Жаркова. Как Коршков сыграл плей‑офф, тоже вызывает много вопросов», - заявил Волков.

От Кадейкина до Кравцова – кто уйдет, а кто предпочтительно останется в челябинском клубе?

В том числе в мае контракты заканчиваются еще у ряда игроков: у нападающего и капитана команды Александра Кадейкина, вратаря Савелия Шерстнева, защитника Арсения Коромыслова и форвардов Андрея Никонова и Михаила Горюнова-Рольгизера. По будущему 32-летнего Кадейкина определенности пока нет. Волков дал понять, что в случае более конкурентной кандидатуры от его услуг могут тоже отказаться.

При этом Кадейкин является одним из самых опытных игроков в нынешнем составе челябинцев. Он может быть лидером на фоне более молодых игроков «Трактора». Тем более что в Челябинске заявили, что молодежи пока не хватает стабильности. Что касается Коромыслова, Никонова и Шерстнева, Горюнова-Рольгизера, – на них, по всей видимости, в будущем все же планируют рассчитывать. Последний вообще является местным воспитанником, а уральская команда всегда славилась своей ориентированностью на местную молодежь.

В настоящий момент «Трактор» является лидером в КХЛ по числу собственных воспитанников. В нынешнем составе семь выходцев челябинского хоккея: Ярослав Федосеев, Степан Горбунов, Виталий Кравцов, Сергей Телегин, Михаил Горюнов-Рольгизер, Алексей Рыкманов, Сергей Мыльников. Эти игроки с большой долей вероятности продолжат выступления в родном клубе.

В свою очередь «Ак Барсу», который в прошлое межсезонье испытывал серьезный трансферный голод, некоторые высвободившиеся игроки «Трактора» могут пригодиться. Напомним, что летом 2025 года казанцы всерьез были заинтересованы в 26-летнем форварде Виталии Кравцове, но последний уехал за океан. В середине сезона Кравцов вернулся в Россию в расположение бывшего клуба. В Челябинске вряд ли горят желанием расстаться с одним из лидеров и бомбардиров команды.

«Трактор» отказывается от Ливо. Заберет ли «Ак Барс» 32-летнего канадца?

В прошлое межсезонье между «Ак Барсом» и «Трактором» развернулась настоящая борьба за 32-летнего форварда Джошуа Ливо. Генменеджер челябинцев Алексей Волков давно хотел видеть этого канадца у себя в команде. В свою очередь «Салават Юлаев» из-за долгов был вынужден расстаться с одним из своих самых ценных и результативных игроков.

В уфимском клубе Ливо продемонстрировал сумасшедшую статистику в сезоне-2024/25. На его счету по итогам «регулярки» было 80 (49+31) очков в 62 играх. В нынешнем сезоне в «Тракторе» статистика 32-летнего канадца значительно ухудшилась. В регулярном сезоне за такое же количество игр, как и в предыдущем, он заработал всего 65 (26+39) очков. Значительно снизилась личная статистика по голам.

Известно, что в «Тракторе» Ливо предложили контракт на один сезон с зарплатой в 90 млн. рублей. Кроме того, ему обещали бонусную часть в 70 млн рублей, в случае если он войдет в тройку бомбардиров лиги. По слухам, условия в «Ак Барсе» были не хуже, а бонусная часть – даже превышала. Однако в конечном итоге сам хоккеист выбрал челябинский клуб. При этом изначально сторона хоккеиста первой вышла на казанский клуб с предложением о работе.

По некоторым источникам, выбор Ливо был основан, как минимум, на двух составляющих. Во-первых, на кубковой перспективе клуба. «Трактор» к тому времени дважды подряд претендовал на победу в Кубке Гагарина. В сезоне-2023/24 челябинцы вылетели в полуфинале от «Локомотива» (в серии 0-4), а в следующем году дошли до финала и снова уступили ярославцам (1-4). Во-вторых, итог разговора между на тот момент главным тренером «Трактора» канадским специалистом Бенуа Гру и Джошуа Ливо, убедил последнего в том, что его роль в челябинском клубе будет неоспорима. Эти два фактора и стали возможно ключевыми в выборе команды для канадского хоккеиста.

Сейчас, спустя год, надежды Волкова, который жаждал заполучить 32-летнего нападающего – не оправдались и он спешит расстаться с одним из самых дорогостоящих хоккеистов КХЛ. Вместе с тем, для казанского «Ак Барса» Ливо может стать лакомым и самое главное подъемным вариантом в будущем сезоне. Татарстанцы являются одними из главных претендентов на канадского форварда. К тому же теперь казанцы могут выдвигать свои финансовые условия с учетом неважного сезона Ливо в «Тракторе».

Кто еще из игроков челябинского клуба может составить достойную конкуренцию нынешним игрокам казанцев?

Не менее привлекательной кандидатурой для «Ак Барса» может стать 30-летний защитник Джордан Гросс. Он в текущем регулярном сезоне провел 64 матча в составе «Трактора» и заработал 35 (8+27) очков. Кроме того, он эффективен при игре в большинстве. В игре в неравных составах Гросс в текущем сезоне в среднем проводил 2,14 минут на площадке.

Второй канадский защитник, Логан Дей, от которого «Трактор» также планирует отказаться. В «Ак Барсе» с легкостью может заменить Алексея Марченко. На счету 31-летнего Дея 16 (3+13) очков в 66 матчах «регулярки» при показателе полезности «+17». В то время как у Марченко 17 (0+17) очков при «+9». Также Дей является игроком меньшинства. В сезоне-2025/26 на льду у канадца 4,44 минуты среднего времени в данном показателе, у Марченко 4,22.

В виду дефицита центральных нападающих 32-летний Александр Кадейкин также может быть внесен в шорт-лист казанского «Ак Барса». Опытный форвард в минувшем сезоне за «Трактор» провел 68 матчей и заработал 33 (13+20) очка. Его статистика выглядит не менее примечательной наряду с тем же 24-летним Ильей Сафоновым, у которого в активе в сумме также 33 (16+17) очков или 35-летним Михаилом Фисенко 15 (6+9) очков.

Владимир Жарков с большой долей вероятности закончит игровую карьеру в КХЛ. «Ак Барсу» 38-летний форвард точно не интересен. В текущем сезоне в его активе всего 2 шайбы и 4 передачи в 59 матчах. С такой статистикой Жарков может попытать удачу в дальневосточных командах либо клубе более низшего ранга.

Егор Коршков тоже абсолютно точно не является привлекательной кандидатурой для казанского «Ак Барса». Летом 2025 года татарстанцы расторгли контракт с форвардом – по обоюдному согласию. После чего 29-летний нападающий оказался в «Тракторе». На его счету 37 (16+21) очков в 68 матчах регулярного чемпионата. Несмотря на то, что контракт между челябинским клубом и нападающим рассчитан еще на один сезон, уральский клуб объявил о расставании с игроком. Вероятно Коршков сможет остаться в КХЛ, но это будет явно клуб не топ-уровня.