От лейкоза до болезни Крона: что может увидеть стоматолог во рту пациента

Виталий Аржанцев: «Если у человека нет улыбки, он чувствует себя неуверенно, начинаются проблемы в общении с другими людьми, может это сказаться и на карьере»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Не лечите зубы? Можете занести инфекцию в сердце!

А вы знали, что состояние наших зубов может влиять на многие другие органы и системы? Самое очевидное – это влияние на желудочно-кишечный тракт.

«Зубы – это часть жевательного органа, соответственно, если зубы разрушены либо их недостаточное количество, то пища будет недостаточным образом пережевана, отсюда будут возникать проблемы с ЖКТ», – рассказал «Татар-информу» стоматолог-хирург Республиканской стоматологической поликлиники Виталий Аржанцев.

Врач уверен, что улыбка крайне важна для человека, ведь она имеет социальную составляющую.

«Если у человека нет улыбки, он чувствует себя неуверенно, начинаются проблемы в общении с другими людьми, может это сказаться и на карьере», – заметил стоматолог.

Еще один интересный факт – зубочелюстная система человека связана с сердечно-сосудистой системой.

«Кариес, пародонтит – вся кариесогенная флора опасна. Научно доказано, что риск развития ишемической болезни сердца выше у людей с несанированной полостью рта. Риск инфаркта у таких людей выше в два раза», – отметил Виталий Аржанцев.

По словам врача, если на протяжении долгого времени у человека есть больные зубы, то при стоматологических вмешательствах повышается риск возникновения эндокардита – воспаления внутренней оболочки сердца.

Стоматолог на приеме может заметить сухость во рту – это может говорить о сахарном диабете или о проблемах с почками Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У пациента в стоматологическом кресле можно заподозрить даже лейкоз

Стоматолог на приеме может заметить сухость во рту – это может говорить о сахарном диабете или о проблемах с почками. Врач проверит слюнные железы. Если проблем с ними нет, то направит к эндокринологу или терапевту, чтобы подтвердить или опровергнуть сахарный диабет. По словам врача, чаще отправлять к профильным специалистам приходится молодых пациентов, люди старшего возраста о своем диагнозе, как правило, уже знают.

«Был интересный случай. У мальчика долго не проходили язвы во рту. Лечили язвы, они уходили, потом снова появлялись, и так много-много раз. А в итоге это оказалось проявлением болезни Крона – это воспалительное аутоиммунное заболевание кишечника. Его заподозрили только благодаря этим непрекращающимся язвам, других проявлений не было», – рассказал стоматолог-хирург.

Другими словами, стоматологи могут увидеть даже скрытую патологию организма. Например, при гепатите слизистые оболочки приобретают желтоватый оттенок – это медики тоже сразу заметят на осмотре.

«Редко у молодых людей можно увидеть серьезные некротические язвенные гингивиты. Кажется, человек молодой и здоровый, а тут у него такой серьезный процесс – тоже можно заподозрить что-то нехорошее и направить на анализ крови. Такое может быть при остром лейкозе. Это редкий случай, но такое бывает», – рассказал стоматолог.

А пузыри на слизистой оболочке, наполненные кровью, могут говорить о повышенном давлении пациента. Тогда врач посоветует ему обратиться к кардиологу или к врачу общей практики.

«Стоматологи способны увидеть скрытые патологии всего организма, а не только в ротовой полости», – рассказал доктор.

«Потеря даже одного зуба ведет к изменению всего зубочелюстного аппарата, то есть меняется прикус» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за удаленного зуба может измениться даже осанка

Популярна теория, что если потерять зуб и не поставить на его место имплантат или коронку, то лицо может перекосить. По словам Виталия Аржанцева, эта проблема отчасти существует.

«Потеря даже одного зуба ведет к изменению всего зубочелюстного аппарата, то есть меняется прикус. В длительной перспективе это может привести к нарушению осанки, к заболеванию височно-нижнечелюстного сустава, к изменению даже объема дыхательных путей. Естественно, пациент этого сразу не заметит, только через год-два, даже в течение десяти лет может этого не заметить, но потихоньку эти проблемы нарастают. Когда уже пациент начинает это замечать, проблема достаточно серьезная и требует длительного лечения, причем не только у стоматолога, а у целой группы этих специалистов», – объяснил он.

Поэтому стоматолог советует: если зуб был потерян, желательно восстановить его сразу, так удастся избежать серьезных проблем в будущем.

Если есть нарушение прикуса и нужно ровнять зубы, то ортодонты направят на удаление этих зубов, ведь они мешают расширению зубного ряда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Удалять ли зубы мудрости?

Один из самых животрепещущих вопросов, который возникает у многих, – удалять ли зубы мудрости. Виталий Аржанцев объяснил, что для этого должны быть показания. Если есть нарушение прикуса и нужно ровнять зубы, то ортодонты направят на удаление этих зубов, ведь они мешают расширению зубного ряда.

«Бывают хирургические показания, когда зуб не прорезался до конца, места ему не хватает, он постоянно воспаляется, болит, беспокоит, тогда мы его удаляем. Когда есть повод для удаления, мы его, безусловно, удаляем. Но если зуб стоит в зубном ряду ровно, участвует в акте жевания, эти зубы максимально сохраняются и лечатся», – отметил специалист Республиканской стоматологической поликлиники.

Еще одна интересная практика – пересаживать зубы мудрости на места удаленных.

Для профилактики необходимо навещать стоматолога хотя бы дважды в год. Еще чаще нужно обращаться к специалисту, если повышено камнеобразование Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Может дойти до абсцесса: почему зубы надо лечить сразу

К стоматологу-хирургу люди приходят уже с запущенным кариесом – когда воспаление переходит на окружающие зуб ткани, в народе это называют флюсом. Если в этой истории не обратиться за помощью к врачу, то велик риск развития абсцессов, флегмон и других процессов, которые выйдут за пределы челюстно-лицевой области. В этом случае даже в поликлинике не помогут, придется ложиться в больницу. Ведь в таком случае есть угроза жизни.

Поэтому Виталий Аржанцев советует всем татарстанцам в случае появления малейших болей сразу же обращаться к специалисту, ни в коем случае не откладывать.

Кроме того, для профилактики необходимо навещать стоматолога хотя бы дважды в год. Еще чаще нужно обращаться к специалисту, если есть такая рекомендация стоматолога.