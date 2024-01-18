От Ларионова до Кудашова: кто возглавит «Ак Барс», если Билялетдинов провалит сезон

1. Игорь Ларионов

У Игоря Ларионова заканчивается контракт с «Торпедо», и стороны пока не спешат продлевать соглашение Фото: hctorpedo.ru

В последнее время основным возможным кандидатом на пост главного тренера «Ак Барса» называют Игоря Ларионова. У специалиста заканчивается контракт с «Торпедо», и стороны пока не спешат продлевать соглашение. При этом по старому договору он получает в нижегородском клубе наименьшую зарплату среди действующих тренеров КХЛ. С учетом успешного выступления команды и возросшего интереса со стороны богачей лиги вероятность сохранения Ларионова у нижегородцев сводится к минимуму.

Главным плюсом тренера является его стремление ставить яркую атакующую игру. После «нудных» сезонов со Знарком и Билялетдиновым, у которых главный принцип заключается в «биться-бороться», то приглашение Ларионова может стать глотком свежего воздуха для фанатов «Ак Барса». Для самого же специалиста переход в Казань будет настоящим вызовом. В «Ак Барсе» он получит возможность поработать в большом клубе, чего в его тренерской карьере еще не случалось.

Между тем это же обстоятельство может стать основной проблемой для тренера. Ларионов не имеет опыта работы с большими игроками. Справится ли он с условными Радуловым и Шипачевым, которые могут остаться в «Ак Барсе» на следующий сезон? Теоретически Ларионову может помочь его игровой бэкграунд. Не зря ведь его в бытность игроком называли профессором. В хоккейном мире принято относиться к нему с огромным уважением, хотя у него еще нет успехов на тренерском поприще.

Зато он любит работать с молодыми хоккеистами. Через его молодежную сборную и нынешнее «Торпедо» прошло уже немало игроков, прибавивших после совместной работы с тренером. Это немаловажная деталь для боссов «Ак Барса». В клубе есть определенные сложности с выводом собственных воспитанников на взрослый уровень. В этом плане любопытно высказывание Ларионова после матча с казанцами в сентябре:

«Ак Барс» – опытная команда, которая знает, как в любой ситуации выходить из положения, выигрывать матчи. И неважно, устал ты или нет. А опыт можно купить, как делают они, или заработать, как делаем мы. Мы получаем этот опыт», – сказал Ларионов после сентябрьской победы над «Ак Барсом» (2:1 ОТ).

При этом есть сомнения относительно перспектив атакующего стиля, который исповедует Ларионов в своих командах. Романтичный хоккей приносит мало пользы в матчах плей-офф, где на первые роли выходят совсем другие игровые качества. Да, у «профессора» был успех со сборной России, когда он с молодежным составом выиграл один из этапов Евротура. Но то – локальный момент. В этом плане главным будет нынешний сезон. От того, как покажет себя «Торпедо» при Ларионове в Кубке Гагарина, зависит, от каких клубов получит приглашение самый популярный тренер России.

2. Илья Воробьев

Илья Воробьев до сих пор остается без клубной работы Фото: metallurg.ru

Илья Воробьев многими рассматривался в качестве основного кандидата на пост главного тренера «Ак Барса» еще летом. Но тогда боссы казанцев решили оставить Билялетдинова, продлив контракт на год. А вот бывший рулевой «Металлурга» до сих пор остается без клубной работы. Хотя в середине сезона он съездил в Америку, где был помощником тренера «Ванкувера». Однако это было краткосрочное сотрудничество, о деталях которого до сих пор мало что известно.

Впрочем, на Воробьева остается устойчиво высокий спрос в КХЛ. Его имя вспоминают при любом удобном случае. Так, по информации из прессы, в октябре он мог возглавить «Трактор» или «Авангард», находившиеся тогда в кризисе. А в декабре им пугали Заварухина, продолжающего возглавлять «Автомобилист». Ни один из слухов не подтвердился, но количество вариантов в данном случае подчеркивает востребованность специалиста.

Из плюсов Воробьева можно назвать его кубковый и тренерский опыт. В первый же свой сезон в «Металлурге» он выиграл с командой Кубок Гагарина. В последующем «Магнитка» при нем дважды выходила в финал плей-офф, а также побеждала в конференции по итогам регулярки. Кроме этого, тренер руководил сборной России на двух чемпионатах мира, в одном из которых национальная команда завоевала бронзовые медали.

Вместе с этим Воробьев неплохо ладит с лидерами своих команд. У него должно хватить авторитета и победных регалий, чтобы свободно работать с игроками «Ак Барса» уровня Радулова и Шипачева. Сложнее будет только молодым хоккеистам, которым тренер не очень любит доверять даже в регулярном чемпионате.

Единственной преградой для работы в «Ак Барсе» могут стать финансовые запросы Воробьева. По некоторым данным, в «Металлурге» у тренера была зарплата в 90 млн рублей. Хотя, по слухам, нынешнее жалование Билялетдинова в Казани вполне сопоставимо с этим показателем.

3. Юрий Бабенко

В декабре 2022 года казанцы под управлением Юрия Бабенко добились трех побед в пяти матчах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

44-летний помощник Билялетдинова способен работать и самостоятельно. Юрий Бабенко уже доказывал это в «Витязе» и «Ак Барсе», когда был исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Олега Знарка. Тогда в декабре 2022 года казанцы под управлением «временщика» добились трех побед в пяти матчах. Причем, как стало известно позже, одно из поражений пришлось на момент, когда командой неофициально рулил уже Билялетдинов. Так что не удивительно, что кандидатуру Бабенко рассматривали отдельно еще летом 2023-го.

Из плюсов этого специалиста для «Ак Барса» можно отметить наличие у него опыта работы именно в Казани. В казанском клубе тренер оказался вместе со Знарком, но умудрился сохранить пост ассистента при смене рулевого. За это время он успел стать в столице Татарстана практически своим. При этом Бабенко уже был главным тренером клуба КХЛ. При нем «Витязь» показывал довольно симпатичный хоккей. Помимо этого, он работал в тренерских штабах юниорской и молодежной сборной страны, а также у Владимира Крикунова в московском «Динамо».

Но минусов у этой кандидатуры все-таки больше. Тут и пресловутая работа с опытными игроками, и большие задачи клуба. К тому же у болельщиков «Ак Барса» до сих пор есть флешбэки от времен Валерия Белова. Он долгое время входил в штаб Билялетдинова, а после назначения Зинэтулы Хайдяровича в сборную возглавил «барсов». Его двухлетнее пребывание на посту главного тренера «Ак Барса» закончилось поражением в первом раунде Кубка Гагарина от «Сибири». И никто не даст гарантию, что с Бабенко аналогичная история не повторится вновь.

4. Алексей Кудашов

Алексей Кудашов кажется более современным вариантом Зинэтулы Хайдяровича Фото: dynamo.ru

В некоторых аспектах своей тренерской карьеры Алексей Кудашов напоминает Билялетдинова. То же динамовское прошлое, тот же оборонительный хоккей и те же тяжелые тренировки. Обоих часто упрекают за стиль работы. Они предпочитают надежнее сыграть у своих ворот, нежели активничать в чужой половине. Несмотря на это, Кудашов кажется более современным вариантом Зинэтулы Хайдяровича. Его «Динамо» играет куда интереснее, чем «Ак Барс» Билялетдинова.

Для Кудашова нынешний сезон уже третий в московском клубе. В апреле тренер продлил контракт с «бело-голубыми» на один год. Перед его тренерским штабом была поставлена задача выхода в финал Кубка Гагарина. «Динамо» вполне по силам осуществить задуманное. В таком случае возрастает вероятность того, что клуб захочет сохранить Кудашова у себя. Вряд ли руководители москвичей отпустят специалиста в «Ак Барс».

Еще одна деталь: что делать казанцам с контрактами Шипачева и Войнова? Игроки имеют еще один год соглашения с «барсами», а приходили в 2022-м как раз из «Динамо» Кудашова. Тогдашнее расставание с лидерами бело-голубые объяснили желанием разгрузить платежку. Но в следующем же сезоне москвичи подписали не менее дорогих Гусева и Ожиганова. Возможно, «Ак Барсу» придется поступить так же, если вдруг Кудашову понадобится перенастроить возрастной состав команды.

5. Анвар Гатиятулин

Анвара Гатиятулина рассматривали на пост главного тренера «Ак Барса» еще перед приглашением Знарка Фото: © «Татар-информ»

Самый очевидный плюс Анвара Гатиятулина – фамилия. В Татарстане с особым трепетом относятся к тренерам и спортсменам с татарскими корнями. Кроме Билялетдинова, кажется, нет ни одного специалиста в КХЛ, подходящего под этот параметр. Гатиятулина рассматривали на пост главного тренера «Ак Барса» еще перед приглашением Знарка. Но ни тогда, ни после окончания прошлого сезона Гатиятулин так и не возглавил казанцев.

Сейчас у тренера не лучший период в карьере. Отставка из «Трактора» случилась не просто так. Невзрачная игра челябинской команды серьезно подкосила позиции Гатиятулина. По сути, тренер лишился поста за то же самое, что исполняет Билялетдинов в «Ак Барсе» в текущем сезоне. Игра команды не нравилась болельщикам, результаты хромали, а место в турнирной таблице удручало.

И все же Гатиятулин остается качественным специалистом на уровне КХЛ. Отдых до конца текущего сезона должен пойти на пользу тренеру. В «Ак Барсе» он сможет продолжить дело, начатое Билялетдиновым, без особых изменений. Принципы игры у них схожи, но свежий взгляд на положение дел способен помочь перезагрузить команду. Только вот примут ли такой вариант болельщики?