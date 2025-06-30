От Кузнецова, до Ткачева и Рафикова. Десятка трансферов «Ак Барса» оставшихся в фантазиях

С момента вылета «Ак Барса» из Кубка Гагарина прошло около двух месяцев. За это время инсайдеры сгенерировали столько информации о потенциальных трансферах клуба, сколько не бывало за целый сезон. Заявления о приходе Кузнецова, Толчинского, Ткачевых и других так и остались в тг-каналах. «ТИ-Спорт» сделал подборку самых ярких нереализованных слухов.





Фото: пресс-служба ХК СКА

Кузнецов, Воробьев, Толчинский. Обмены со СКА оказались пустышкой

Самым знаковым случаем, когда хоккеист активно сватался в Казань, но так туда и не доехал – это-форвард СКА Евгений Кузнецов. Множество было разговоров, что игрока хотели видеть в «Ак Барсе» еще прошлым летом, но вмешался Роман Ротенберг, мол, Анвар Гатиятулин лично уговаривает хоккеиста переехать, потому что знает, как с ним работать - закончились ничем.

На днях агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что форвард хотел бы вернуться в НХЛ, и якобы сторона хоккеиста уже ведет переговоры с рядом клубов.

Вопрос отмены трансфера не только денежный. Понятно, что у «Ак Барса» нет маневра для разворота на рынке, поскольку состав почти укомплектован, а ведомость хоть и разгрузилась после ухода Коршкова и Кошелева, но все еще не позволяет предлагать огромные контракты. Куда важнее бэкграунд Кузнецова. Его проблемы внехоккейного характера никуда не делись. Они преследовали его и за океаном, никуда не делась проблема и в Санкт-Петербурге.

Впрочем, никакого подтверждения не получила и информация о том, что якобы в Казань поедет качественный центрфорвард Михаил Воробьев. Информация инсайдеров строилась, судя по всему, на старой истории, когда Роман Ротенберг очень сильно желал к себе в команду Илью Сафонова из «Ак Барса», а Марат Валиуллин выставил ответные «заградительные» требования – отдать взамен Глотова и Воробьева. История тогда утихла, однако в нынешнее межсезонье всплыла вновь. Поползли разговоры о желании Ильи Сафонова сменить обстановку, а следовательно, центра нужно будет кем-то заменять. Учитывая старые связи Илью сватали в Питер либо за океан. В итоге Сафонов остался в Казани, Михаил Воробьев – в Санкт-Петербурге. Ни о каком переходе и речи не шло.

Примерно такая же история касалась еще одного хоккеиста питерских «армейцев» Сергея Толчинского. Вот уже второе лето техничного форварда хотят «продать» в какой-то другой клуб, но он по-прежнему выходит на лед с красной звездой на груди. Вот и этим маем в прессе возникли новые слухи о том, что Толчинский вот-вот будет подписан «Ак Барсом». Болельщики стали примериваться, с кем можно использовать игрока. Однако, на сцену вышел агент хоккеиста Шуми Бабаев и быстро развеял эти домыслы.

– Действительно Сергей Толчинский покинет СКА и перейдет в «Ак Барс»?

– Ерунда какая-то. Это очередной вброс.

– То есть нет предпосылок, что Толчинский может покинуть СКА?

– Любой игрок может покинуть какой-то клуб, все возможно. Но то, что Толчинский уйдет из СКА и еще перейдет в «Ак Барс», – такого не может быть, - комментировал Бабаев в «РБ-Спорту».

На прошлой неделе, правда, появилась информация, что нападающий сам просит обменять его в другой клуб. Кто знает, возможно эта история еще получит продолжение.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Джиошвили, Мамин, Ремпал… Забудьте об этих «крайках»

Вот уже второй месяц минул, как появились первые разговоры о желании «Ак Барса» видеть у себя результативного и техничного канадца Шелдона Ремпала. Причем, разговоры эти пошли еще до того, как стало известно о новой финансовой политике экономии «Салавата Юлаева». Инсайдеры просто взяли за основу желание самого хоккеиста не задерживаться в Уфе, и стали сватать его в богатые восточные клубы – «Ак Барс» и «Авангард».

Запросы у канадца немаленькие – его зарплата составляла 88 миллионов рублей в год. Поэтому разговоры о переходе в «Ак Барс», который мучился с балластом в лице Егора Коршкова и Семена Кошелева изначально звучали притянутыми за уши. При этом Ремпал требовал у Уфы повышения, так что потенциальная зарплата канадца по идее должна составлять и под 100 миллионов. Возьми «Ак Барс» хоккеиста, под потолком снова бы осталась мизерная подушка, в которую еще необходимо вклинить добротного защитника, двух центров и еще пару нападающих. Сделка с Ремпалом изначально была мертворожденным плодом воображения инсайдеров, плохо понимающих реалии экономики «Ак Барса».

Таким же сомнительным слухом выглядел и потенциальный переход форварда «Динамо» Максима Джиошвили в «Ак Барс». Информация по Джиошвили изначально выглядела сомнительно. Форвард провел свой лучший сезон в составе «Динамо», классно проявил себя в плей-офф, зарекомендовав как «Джокер» из третьего звена, который подключается и помогает ровно тогда, когда у форвардов топ-6 не пошло.

При этом Максим - классический форвард для третьего звена, который легко может быть поднят в первые звенья для того, чтобы добавить скорости.

С чего бы вдруг Алексею Кудашову отпускать такого хоккеиста куда-либо? А тем более в стан другой топ-команды, с которой ему может придется пересечься в плей-офф. Да и сам хоккеист при прочих равных выберет остаться в Москве и знакомой ему системе. В итоге «Динамо» переподписало Джиошвили еще на два сезона.

Фото: dynamo.ru

Заглохли разговоры и об интересе к еще одному крайнему нападающему из московской команды – Максиму Мамину из ЦСКА, который подвис в статусе неограниченного свободного агента. Вариант был интересный – хоккеист опытный, в расцвете сил (30 лет), и по идее классно бы вписался в звено с такими же опытными Семеновым и Яшкиным. Но и эти разговоры оказались беспочвенными. В последнее время пришла информация, что Маминым активно интересуется «Динамо» и хоккеист конечно же согласится на те 65 миллионов, которые ему предлагают «бело-голубые».

Ткачевы и Буше. Хоккеисты сами в шоке

Самыми приятными фантазиями казанских инсайдеров стало приглашение домой Владимира Ткачева Александровича, который вырос в системе «Ак Барса» и даже брал вместе с ним Кубок Гагарина в 2018 году. Внезапный уход из казанской команды зимой 2019 года все восприняли как нежелание хоккеиста работать с Дмитрием Квартальновым, но те времена давно позади.

Ткачев вдоволь поиграл на вольных хлебах в Челябинске, а последний сезон отыграл неубедительно, так что боссы «Трактора» заявили, что больше игрока не рассматривают как приоритетным. Ну а какой еще сюжет был бы более драматичным и захватывающим, кроме как возвращение блудного сына?

Реальность оказалась другой. «Сибирь» выстраивает новую команду, а Владимира рассматривает, как одного из системообразующих игроков обновленного коллектива. Хоккеист уже подписал контракт с сибиряками.

Сам Ткачев в интервью «ТИ-Спорту» не без иронии рассказывал, как эти слухи появляются.

– Владимир, изначально вас активно сватали в «Ак Барс». Были ли у вас переговоры с казанским клубом?

– Да, правильное слово – «сватали». Хотя на самом деле прямых разговоров с «Ак Барсом» о трансфере у меня не было, звонков от клуба мне не поступало. Это не более чем домысли каких-то людей. Я каждое лето провожу в Казани, и меня, когда незнакомые люди останавливают на улице, постоянно спрашивают, возвращаюсь ли я в «Ак Барс». Видимо, тоже где-то начитались новостей (улыбается). Находясь в Казани, я уже привык к этим слухам, - рассуждал нападающий.

Сосватали в «Ак Барс» и Владимира Ткачева Эдуардовича из «Авангарда» вместе с его партнером по звену Ридом Буше. В этом случае обвинять исключительно инсайдеров не будем, поскольку и сам генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин на соответствующий вопрос на итоговой пресс-конференции не исключил, что при возможности вариант рассмотрит. Однако, возможности так и не появилось – пятилетний контракт и баснословная зарплата Ткачева перекрывает все возможности забрать технаря. Его новый контракт рассчитан до 2030 года, а зарплата в следующие сезоны будет составлять 120 миллионов рублей. Сам же хоккеист на понижение идти, естественно, не желает.

Буше же тихо и без лишних разговоров просто переехал в Екатеринбург, где будет выступать за «Автомобилист». Деньги у «Авто» на зарплату Буше имеются, а вот креатива в последнем сезоне не хватило. Так что стороны нашли друг друга. В столице Урала форвард будет получать 90 миллионов рублей в год, с возможными бонусами за выполнение индивидуальных показателей (по некоторой информации зарплата может дорасти до 125 млн). Как и в случае с Ремпалом, таких возможностей у «Ак Барса» просто нет.

Фото: hawk.ru

Рушан Рафиков. А был ли мальчик?

Еще один трансфер, оказавшийся фантомом, как и в случае с Джиошвили, завершился обычным переподписанием контракта со своей же командой.

Защитника ярославского «Локомотива» Рушана Рафикова отправляли в «Ак Барс», судя по всему, исключительно по признаку «правильности фамилии». Логика же подсказывала, что 30-летний защитник после чемпионского сезона никуда из Ярославля не поедет. А зачем? Он провел в составе «железнодорожников» большую часть своей карьеры, завоевал любовь болельщиков, выбил неплохой контракт, выросший с 40 до 56 миллионов рублей в год. Куда уходить, а главное зачем? Особенно на фоне «Ак Барса» с его периодическими потрясениями и сменами векторов из крайности в крайность.



Ярославль для хоккеиста остается сравнительно тихой и стабильной гаванью. Плюс не факт, что он подойдет под систему, которой не пришлись ко двору такие опытные защитники как Вячеслав Войнов или Динар Хафизуллин. О перспективах борьбы за Кубок тоже пока речи не идет.

Вопрос в другом: а был ли вообще разговор Марата Валиуллина со стороной хоккеиста? Судя по итогу истории, сторона защитника даже не думала о расставании с «Локомотивом».