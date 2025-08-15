От Красной площади до пляжа: Т2 выяснила, где отдыхают татарстанцы

Shutterstock, автор Yuri Arcurs Фото предоставлено пресс-службой ООО «Т2 Мобайл»

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик абонентов из Татарстана на ключевых туристических направлениях. Помимо двух столиц, жители региона активно посещают Сочи и Нижний Новгород.

По данным аналитиков, 38% от общего числа поездок абонентов Т2 в мае – июле приходится на Москву. Второе место занимает Санкт-Петербург с долей 23%. Сочи и Нижний Новгород занимают третье и четвертое места с долей 17% и 13% соответственно.

Самой «мобильной» категорией являются клиенты в возрасте от 35 до 44 лет – они совершили почти 32% от общего количества поездок. Исследования показали, что люди пенсионного возраста в среднем путешествуют в два раза чаще, чем молодежь.

Путешественники из Казани также посещают города Дальнего Востока и Алтая, но туризм туда нельзя назвать массовым.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Мы внимательно изучаем интересы наших клиентов и постоянно отслеживаем тренды в сфере туризма. Такой комплексный подход необходим для разработки актуальных продуктов и предложений Т2, а также для реализации проектов – как собственных, так и партнерских. Например, в рамках сотрудничества с ГК «Автодор» мы дали абонентам возможность менять гигабайты и минуты на реальные деньги, и оплачивать ими проезд по платным трассам по всей стране. А наша платформа для путешественников позволяет спланировать идеальный маршрут в разных регионах от Камчатки до Калининграда».

