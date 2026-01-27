От Козлова до Разина: квартет тренеров, которые обманули «систему» КХЛ

В КХЛ больше не побеждает самый богатый. Тенденция большого хоккея постепенно разворачивается на 180 градусов и идет в противоположном направлении. Кто из тренеров и их команд по-настоящему удивил до старта плей-офф, до которого осталось меньше месяца - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: metallurg.ru

Интересный квартет

Бессменный и безоговорочный лидер КХЛ и «Востока» - «Металлург» Андрея Разина на протяжении всего чемпионата не сходит с первой строчки. Также особо пристального внимания в текущем сезоне заслуживает «Нефтехимик» под руководством Игоря Гришина, прочно занявший почти недосягаемую для себя высоту - пятое место в таблице конференции.

Удивляет и нынешнее турнирное положение «Салавата Юлаева». Шестая строчка на «Востоке» непросто далась подопечным Виктора Козлова в этом неоднозначном для уфимцев сезоне. Стоить отметить еще одного наставника в КХЛ – Андрея Козырева, снова идущего с череповецкой «Северсталью» на втором месте на «Западе».

В нынешнем чемпионате работа этих специалистов вызывает глубочайшее уважение. Они перевернули стандартные понятия о фаворитах. Сейчас в КХЛ решает не бюджет, а умение грамотно строить команду, правильно взаимодействовать с игроками, глубоко понимать тенденции и философию современного хоккея.

- Фото: hcsalavat.ru

Козлов пережил с «Салаватом» финансовый кризис и поднялся с командой со дна «Восточной» конференции на 6-е место

На старте сезона-2025/26 многие понимали всю плачевность положения «Салавата Юлаева». Кто-то относился к клубу с сожалением и сочувствием, а некоторые осуждали руководство за безграмотное управление финансовой политикой. Уфимский клуб пытался угнаться за «топами», жил не по средствами и на протяжении нескольких последних сезонов медленно двигался в сторону финансовой пропасти: задолженности по зарплатам перед хоккеистами, банками, подрядчиками.

Летом 2025 года в клубе были вынуждены пойти на крайние меры. В Уфе больше не могли тянуть зарплаты дорогостоящих игроков и расстались с легионерами: Джошуа Ливо, Александром Хмелевски, Шелдоном Ремпалом, Нэйтаном Тоддом, Скоттом Уилсоном. В октябре гендиректор «Салавата» Ринат Баширов заявил о сокращении кредиторской задолженности, часть из которых погасило еще и руководство Республики Башкортостан.

«Можно констатировать, что на сегодняшний день такая задолженность сократилась на 280 миллионов рублей. До конца текущего финансового года она должна уменьшится на более чем 500 миллионов рублей», - говорил Баширов «Башинформу».

На вырученные деньги уфимцам удалось несколько подправить положение и приобрести в результате обмена не таких звездных, но неплохих иностранцев в лице: Прохора Корбита из «Спартака», Дина Стюарта из «Витязя», Джека Родуолда из «Адмирала». Позднее уфимцам удалось вернуть каким-то чудом еще и Ремпала. Отчасти этому способствовал «Ак Барс», который щедро заплатит более 200 млн рублей за выкуп прав на Хмелевского.

При этом главному тренеру уфимской команды Виктору Козлову, который возглавляет команду уже четвертый сезон, поставили ту же задачу, что и в предыдущие сезоны – выход в плей-офф. Плюс ко всему на старте чемпионата к проблемам уфимцев добавились травмы нескольких ключевых игроков, так что одно время «Салават» в прямом смысле играл молодежным составом «Толпара». Надо отдать должное Козлову, который в этот момент не оставил клуб в тяжелой ситуации, несмотря на интерес к его кандидатуре от других клубов КХЛ. 49-летний специалист похоже не боится трудностей, на одной из пресс-конференций Козлов заявил, что для него это определенный вызов, работать с командой в столь непростые времена.

Бюджет уфимского клуба в текущем сезоне, по данным «Спорт-экспресса», снизился по сравнению с прошлым годом с 723 млн. рублей до 500 млн. рублей. Отметим, что минимальный бюджет клуба КХЛ должен составлять не менее 475 млн. рублей. То есть сейчас по уровню зарплат в лиге «Салават Юлаев» стоит на уровне самых малобюджетных клубов КХЛ, таких же, как «Нефтехимик» или «Северсталь». Так что у Козлова была практически неразрешимая задача - выжать из имеющегося состава максимум, с которой он с достоинством справился. Шестая строчка уфимцев на «Востоке» - это результат, который при текущей ситуации заслуживает громких аплодисментов.

Фото: metallurg.ru

«Магнитка» Разина стремительно мчится вперед и уже оформила досрочную путевку в плей-офф

Результаты «Металлурга» не столько удивляет, сколько вызывают уважение к тренеру Андрею Разину. В сезоне-2023/24 в свой дебютный сезон в команде он уже приводил уральцев к чемпионству. В прошлом году магнитогорская команды вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда от «Авангарда», чтобы в новом сезоне вернуться еще сильнее.

За 48 матчей в текущем чемпионате «Металлург» ни разу не терял пальму первенства и надежно возглавляет чемпионат даже с учетом нескольких игр в запасе. У подопечных Андрея Разина наименьшее количество поражений в сезонке – всего семь, что говорит о стабильности коллектива. Накануне магнитогорская команда еще и досрочно оформила себе выход в плей-офф.

Конечно, стоит отметить, что уровень бюджета в текущем сезоне у «Металлурга» значительно поднялся и составляет 850 млн. рублей (по данным «Спорт-Экспресса»). В первую очередь за счет приобретения дорогостоящих игроков Владимира Ткачева и Сергея Толчинского. Команда должна была оправдать эти вложения.

При этом удивляет статистика нападающего 21-летнего Романа Канцерова, который идет на первом месте в списке бомбардиров команды после Владимира Ткачева. К слову, зарплата молодого Канцерова одна из самых низких в «Металлурге» и составляет 10 млн рублей. На его счету 28 шайб и 23 передачи в 46 матчах. Еще один лидер по очкам в нападении со скромной зарплатой в 25 млн. рублей - 25-летний Дмитрий Силантьев, который провел 44 встречи в составе магнитогорцев и заработал 43 (20+23) очка. Именно нынешний сезон стал для форварда прорывным в родной команде. Для сравнения у того же Толчинского в активе всего 29 (11+18) очков в 43 матчах.

Андрей Разин – один из талантливейших специалистов КХЛ на сегодняшний день. Он знает хоккей с низов, начиная деятельность в детской школе. 52-летний специалист отлично ориентируется в современных хоккейных тенденциях. Он поработал и селекционером, и менеджером, и умеет работать с молодежью. В то же время Разин находит баланс в работе и со звездами, но только с теми с теми, у кого глаза горят от хоккея.

Правда Разину так и не удалось сработаться с 33-летним форвардом и экс-игроком НХЛ Евгением Кузнецовым. Последний сам виноват в своем положении – проблемы с физикой, которые сам Кузнецов игнорировал, привели к расставанию с «Магниткой» в середине сезона. Разину нужны мотивированные и голодные до побед игроки, готовые биться в плей-офф – только так и никак иначе.

Фото: hcnh.ru

Нижнекамское чудо

Чудом, а иначе и не назовешь, можно считать пятое место нижнекамцев в нынешнем чемпионате. В нынешнем сезоне «волки» обеспечили себе приличный отрыв не только от зоны стыка плей-офф, но и от ближайшего преследователя «Салавата Юлаева».

Команда Игоря Гришина на коротком отрезке выдала семиматчевую беспроигрышную серию и метит уже в топ-4 Востока КХЛ. При этом бюджет зарплат «Нефтехимика» - один из самых скромных в КХЛ - чуть выше – 400 млн рублей. Более, чем в два раза меньше чем у «топов» «Востока» - «Ак Барса» и «Металлурга», и даже меньше чем у спасающегося от бедствий «Салавата Юлаева».

Грамотные приобретения нижнекамцев с подачи Гришина в начале и в середине сезона придали нижнекамцам необходимое усиление. Первостепенной задачей 59-летнего специалиста было вывести команду в плей-офф. Более чем за месяц до окончания регулярного чемпионата можно с уверенностью сказать, что Гришину это удалось. Нижнекамский коллектив явно не нагнать командам с восьмых строчек.

Лучший сезон под началом Игоря Гришина выдают Евгений Митякин, Андрей Белозеров и новоприбывшие Дамир Жафяров, Максим Федотов, а также молодежь в лице Германа Толчилкина и набирающего обороты собственного воспитанника Никиты Артамонова. Гришину удалось создать в Нижнекамске баланс и гармоничную атмосферу в раздевалке, а также не растерять той преемственности, которая присутствовала в команде до его прихода.

В предыдущем сезоне «волкам» даже не удалось зацепиться за зону плей-офф. В нынешнем – Гришин добавил остроты в игру нижнекамской команды, которой ей в последние сезон особенно не хватало. При этом радует картина игры и результативность «Нефтехимика». Команда из Нижнекамска под руководством 59-летнего наставника проводит свой лучший по сравнению с последними годами сезон в КХЛ и вполне возможно, что способна удивить всех в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина.

Фото: severstalclub.ru

Стабильность – залог успеха команды Козырева

Особого внимания заслуживает еще одна малобюджетная команда лиги – «Северсталь». Череповчане в настоящий момент лишь на одно очко отстают от лидирующего на Западе КХЛ «Локомотива» Игоря Никитина.

«Северсталью» уже третий сезон руководит Андрей Козырев. В прошлом сезоне также в январе 2025 года череповчане шли на второй строчке по итогам 50 матчей с 65 очками. В нынешнем сезоне в активе сталеваров – 66 очков в 49 встречах. Команда из Череповца немного улучшила свой прошлогодний результат, что также свидетельствует и о стабильности коллектива Козырева.

При этом самый маленький бюджет в лиге по информации сайта Metaratings.ru, в сезоне 2025/26 – у «Северстали» и составляет сумму даже ниже рекомендованной КХЛ - 340 млн. рублей, что в очередной раз доказывает, что в современном хоккее точно рулят не заоблачные гонорары.

На сегодняшний день самая высокая зарплатная ведомость в череповецком клубе (по данным «Спорт-экспресса») у двоих защитников-легионеров Томаса Грегуара и Яниса Калдиса – по 40 млн рублей. Зарплата главного бомбардира «Северстали» Руслана Абросимова составляет 23 млн рублей. На его счету 21 шайба и 20 передач в 47 матчах.

В прошлом сезоне из розыгрыша плей-офф «Северсталь» выбил московский «Спартак». В нынешней сетке на «Западе» пожалуй нет ни одной команды, которая бы оказалась команде Андрея Козырева не по зубам. Залог успеха Козырева – это стабильность и на данный момент его можно назвать одним из самых надежных специалистов в КХЛ. Он удерживает результат на протяжении двух сезонов подряд.