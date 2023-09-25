От корэша к MortalKombat: в Татарстане выявят сильнейших в районных фиджитал-играх

Татарстан становится территорией нового вида спорта – по республике шагают фиджитал-соревнования. 30 сентября-1 октября PhygitalSaba примет Сабинский район. Соревнования в районах позволят выявить сильнейших спортсменов, чтобы далее готовить их к состязаниям более высокого уровня. Ведь за новым видом спорта, который объединил в себе цифровые и классические дисциплины, - будущее, уверен вице-президент татарстанской федерации фиджитал-спорта Азиз Замалиев.

Откладываем джойстик и выходим на поле

Фиджитал-спорт – это продукт современности, объединение физических (physical)и цифровых (digital) видов спорта. И тут не получится победить, просто сидя в кресле и управляя джойстиком. Придется его отложить и выходить на реальное поле, в зал или на ринг.

«Сначала команды соревнуются в классическом виде спорта, например, в футболе. Потом с сохранением очков переходят в цифровой аналог. В случае с футболом- это FIFA.Таким же образом можно соревноваться в единоборствах, баскетболе и так далее. Вариантов множество», – рассказывает Азиз Замалиев.

На сегодня в фиджитал-спорт официально включены футбол, хоккей, баскетбол, единоборства, гонки, гонки на дронах и битва роботов. Так, на предстоящих соревнованиях в Сабах спортсмены сразятся на гоночном стимуляторе AsettoCorsa, а после пересядут на карты, поиграют в FIFA и мини-футбол, в NBA и в стритбол или баскетбол. Нашлось место в PhygitalSaba и для национального вида спорта – корэша, его цифровой парой станет MortalKombat.

Сплошные плюсы

Не секрет, что киберспорт ранее ассоциировался с плохой физической формой тех, кто увлекается компьютерными играми. Фиджитал-спорт не оставляет никаких причин так думать – фиджитал-спортсмен должен обладать не просто хорошей, а отличной формой. И это, наверное, главный плюс российского спортивного нововведения.

«Прокачивается скорость реакции и концентрация. Развивается мелкая моторика. Ребенок социализируется и заводит новых друзей. Ребенок находится в «хорошей компании», за него не надо переживать - он занимается спортом и развивается физически.На самом деле, плюсов намного больше», - перечисляет вице-президент татарстанской федерации фиджитал-спорта Азиз Замалиев.

Отмечает он и еще один – не совсем очевидный, бонус увлечения: фиджитал-спорт можно коммерциализировать, что даст возможность создать солидный призовой фонд для спортсменов, который будет только расти по мере развития игр.

«Игры будущего» ждут

Фиджитал-игры пройдут не только в Сабинском, но и в других татарстанских районах. Таким образом Татарстан готовится принять федеральные соревнования - «Игры будущего», которые пройдут в следующем году в Казани. И для кого-то из молодежи республики это может стать хорошим шансом заявить о себе как о фиджитал-спортсмене.

«Мы активно работаем над увеличением числа спортсменов. В данный момент в процессе создания фиджитал-центра на базе высших учебных заведений и школ. Проводим соревнования различного уровня в разных районах Татарстана. Проводим лекции для родителей и детей, где рассказываем о потенциале, возможностях и преимуществах фиджитал-спорта», - говорит вице-президент федерации Азиз Замалиев.

Азиз Замалиев уверен, что республика может занять лидирующую позицию по фиджитал-играм в нашей стране, а возможно, и в мире.

«Перспективы хорошие. Лично я сам в это верю и делаю все возможное для того, чтобы продвинуть данный вид спорта у нас в Татарстане и за ее пределами. Инициатива и поддержка по созданию данного вида спорта и проведению «Игр будущего» идет от руководства страны и нашей республики. С такой мощной поддержкой нам все по плечу!» - отмечает Азиз Замалиев.

Фто предоставлены Федерацией фиджитал-спорта Республики Татарстан