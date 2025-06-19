От конфликта на Ближнем Востоке до Украины: о чем Путин беседовал с ведущими мировыми СМИ
Владимир Путин открыт для любых контактов и острых вопросов
Российский Президент встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств. О чем говорил Владимир Путин с журналистами и какие акценты он расставлял в этой беседе – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
Позвали даже неудобных
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не обходится без прямого участия первого лица страны. Главным мероприятием форума станет пленарное заседание, на котором всегда выступает российский лидер Владимир Путин. В этом году оно пройдет 20 июня.
Но кроме пленарной сессии у Президента России бывают и другие рабочие мероприятия на полях форума. Накануне на встречу с Владимиром Путиным пригласили представителей 14 ведущих мировых информагентств.
В их числе присутствовали журналисты из недружественных стран. У них была возможность задавать Путину даже самые неудобные вопросы. Беседа продлилась примерно два часа, и в ней было много нового.
Россия и Китай
Традиционные темы на таких встречах – это вопросы взаимодействия России со странами, представленными журналистами. Разумеется, самое большое взаимодействие у России с Китаем. Отвечая на вопрос китайского журналиста, Владимир Путин неожиданно рассказал даже про свою внучку.
«Я говорил, что некоторые мои близкие люди изучают китайский язык – речь о внучке, у которой воспитательница из Пекина, и они свободно говорят на китайском. Дочь еще в начале 2000-х по собственной инициативе стала учить китайский язык – просто из интереса: взяла преподавателя и пошла учиться», – поделился подробностями российский Президент.
Путин отметил, что рост контактов с Китаем – во всех сферах – способствует изучению китайского языка. Сейчас продолжается обмен студентами: у нас 51 тысяча студентов из Китая учится в России, примерно 25 тысяч россиян – в Китае. Что касается экономического взаимодействия с Поднебесной, то Путин говорил о его росте.
«В экономике наш товарооборот вырос до 240 миллиардов долларов. Да, у Китая с Евросоюзом и США обороты больше, но Россия стала весьма заметным партнером для Китая. Около 200 миллиардов долларов инвестпроектов обеих стран запланировано – все вполне реализуемы, у меня нет сомнений», – с оптимизмом заявил российский Президент.
Россия и Германия
Отвечая на вопрос о возобновлении контактов с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем от немецкого журналиста, Владимир Путин особо подчеркнул, что он открыт и не отказывается ни от каких контактов с любыми мировыми лидерами.
«Если господин федеральный канцлер хочет позвонить и переговорить, я уже много раз говорил: мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты. Полтора-два года назад такие разговоры с канцлером Шольцем и другими европейскими лидерами были регулярными. Но потом, когда наши европейские партнеры решили нанести нам стратегическое поражение на поле боя, они сами прекратили эти контакты. Они прекратили – пожалуйста, хотят возобновить – мы открыты, я это многократно повторял», – подчеркнул Владимир Путин.
Интересно, что Путин не видит в европейцах хороших посредников в разрешении конфликта на Украине. Россия рассматривает ФРГ и другие европейские страны как сторону, поддерживающую Украину в конфликте, а в некоторых случаях и как участников боевых действий. Так, например, ФРГ планирует поставлять Украине ракеты Taurus, которые по факту будут эксплуатировать немецкие военные. По мнению Путина, посредник все-таки должен быть нейтральным.
О конфликте Ирана и Израиля
Очень интересный блок беседы получился вокруг конфликта Ирана и Израиля.
«На сегодняшний день, несмотря на все сложности происходящих в Иране внутриполитических процессов (мы об этом знаем, но не будем углубляться), наоборот, наблюдается консолидация общества вокруг политического руководства страны», – ответил Путин на вопрос журналиста о смене режима в Иране.
Также Владимир Путин поделился эксклюзивной информацией о том, что подземные заводы в Иране существуют, ничего с ними не произошло. Хотя западные СМИ часто утверждают обратное. Выход из этого кризиса Владимир Путин видит в переговорах о мире.
«В этой связи, мне кажется, всем нужно вместе искать пути прекращения боевых действий и договариваться, чтобы обеспечить интересы Ирана, в том числе его право на мирный атом: и атомную энергетику, и другие сферы, включая сельское хозяйство и медицину. В то же время гарантировать интересы Израиля с точки зрения абсолютной безопасности еврейского государства. Это очень тонкий вопрос, здесь нужна аккуратность, но, на мой взгляд, такое решение возможно», – советует российский Президент.
Украинский вопрос
Здесь, отвечая на вопрос журналиста о конфликте с Украиной, Владимир Путин проговорил уже много раз повторяемые тезисы:
- Россия 8 лет терпела ситуацию вокруг Донбасса и пыталась договориться.
- Путин согласен с Трампом, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, спецоперация бы не началась.
- Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, лучше – мирным путем.
Затрагивая тему мирных переговоров, Путин заявил, что переговорные группы РФ и Украины находятся в контакте и договариваются о проведении нового раунда переговоров после 22 июня. При этом Путин не отрицает даже возможность переговоров с Зеленским, правда, этому мешает ряд сложностей.
«Возвращаясь к переговорам: мы готовы встречаться, в том числе и с Зеленским, если Украина доверяет ему проведение переговоров. Главное – юридическая легитимность: по украинской Конституции президент избирается на пять лет, и даже военное положение не предусматривает продление сроков президента – только парламента. Сегодня же, в условиях затянувшейся боевой операции, президент и назначенные им органы власти становятся юридически нелегитимными. Поэтому вопрос не в фигуре собеседника, а в том, что важные решения должны быть скреплены законной подписью, иначе следующий президент может их не признать», – поделился сомнениями Президент России.
Про нападение на НАТО
Путин резко высказался о заявлениях относительно угрозы нападения России на страны НАТО, назвав такую риторику ложной и необоснованной. По его словам, военный блок тратит на оружие и оборону более 1,4 триллиона долларов в год – в разы больше, чем Россия и Китай вместе взятые.
Президент обратил внимание, что население альянса значительно превосходит российское, а расходы на оборону несопоставимы. Он добавил, что Россия защищает свои интересы и совершенствует собственные вооруженные силы, однако считает легенду о готовящейся «российской угрозе» внутренним инструментом западных элит для списания собственных экономических проблем и мобилизации общества.
Беседа Путина с журналистами ведущих зарубежных СМИ получилась достаточно откровенной и содержательной. Примечательно, что эти СМИ сейчас наперегонки цитируют нашего Президента, разгоняя информационную волну на весь мир. Такая уж традиция – все встречи Президента с лидерами мирового новостного медиапространства всегда производят настоящие «информационные взрывы».