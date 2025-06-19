От конфликта на Ближнем Востоке до Украины: о чем Путин беседовал с ведущими мировыми СМИ

Российский Президент встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств. О чем говорил Владимир Путин с журналистами и какие акценты он расставлял в этой беседе – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: kremlin.ru

Позвали даже неудобных

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не обходится без прямого участия первого лица страны. Главным мероприятием форума станет пленарное заседание, на котором всегда выступает российский лидер Владимир Путин. В этом году оно пройдет 20 июня.

Но кроме пленарной сессии у Президента России бывают и другие рабочие мероприятия на полях форума. Накануне на встречу с Владимиром Путиным пригласили представителей 14 ведущих мировых информагентств.

В их числе присутствовали журналисты из недружественных стран. У них была возможность задавать Путину даже самые неудобные вопросы. Беседа продлилась примерно два часа, и в ней было много нового.

Россия и Китай

Традиционные темы на таких встречах – это вопросы взаимодействия России со странами, представленными журналистами. Разумеется, самое большое взаимодействие у России с Китаем. Отвечая на вопрос китайского журналиста, Владимир Путин неожиданно рассказал даже про свою внучку.

«Я говорил, что некоторые мои близкие люди изучают китайский язык – речь о внучке, у которой воспитательница из Пекина, и они свободно говорят на китайском. Дочь еще в начале 2000-х по собственной инициативе стала учить китайский язык – просто из интереса: взяла преподавателя и пошла учиться», – поделился подробностями российский Президент.

Путин отметил, что рост контактов с Китаем – во всех сферах – способствует изучению китайского языка. Сейчас продолжается обмен студентами: у нас 51 тысяча студентов из Китая учится в России, примерно 25 тысяч россиян – в Китае. Что касается экономического взаимодействия с Поднебесной, то Путин говорил о его росте.

«В экономике наш товарооборот вырос до 240 миллиардов долларов. Да, у Китая с Евросоюзом и США обороты больше, но Россия стала весьма заметным партнером для Китая. Около 200 миллиардов долларов инвестпроектов обеих стран запланировано – все вполне реализуемы, у меня нет сомнений», – с оптимизмом заявил российский Президент.

Фото: kremlin.ru

Россия и Германия

Отвечая на вопрос о возобновлении контактов с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем от немецкого журналиста, Владимир Путин особо подчеркнул, что он открыт и не отказывается ни от каких контактов с любыми мировыми лидерами.

«Если господин федеральный канцлер хочет позвонить и переговорить, я уже много раз говорил: мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты. Полтора-два года назад такие разговоры с канцлером Шольцем и другими европейскими лидерами были регулярными. Но потом, когда наши европейские партнеры решили нанести нам стратегическое поражение на поле боя, они сами прекратили эти контакты. Они прекратили – пожалуйста, хотят возобновить – мы открыты, я это многократно повторял», – подчеркнул Владимир Путин.

Интересно, что Путин не видит в европейцах хороших посредников в разрешении конфликта на Украине. Россия рассматривает ФРГ и другие европейские страны как сторону, поддерживающую Украину в конфликте, а в некоторых случаях и как участников боевых действий. Так, например, ФРГ планирует поставлять Украине ракеты Taurus, которые по факту будут эксплуатировать немецкие военные. По мнению Путина, посредник все-таки должен быть нейтральным.

О конфликте Ирана и Израиля

Очень интересный блок беседы получился вокруг конфликта Ирана и Израиля.

«На сегодняшний день, несмотря на все сложности происходящих в Иране внутриполитических процессов (мы об этом знаем, но не будем углубляться), наоборот, наблюдается консолидация общества вокруг политического руководства страны», – ответил Путин на вопрос журналиста о смене режима в Иране.

Также Владимир Путин поделился эксклюзивной информацией о том, что подземные заводы в Иране существуют, ничего с ними не произошло. Хотя западные СМИ часто утверждают обратное. Выход из этого кризиса Владимир Путин видит в переговорах о мире.

«В этой связи, мне кажется, всем нужно вместе искать пути прекращения боевых действий и договариваться, чтобы обеспечить интересы Ирана, в том числе его право на мирный атом: и атомную энергетику, и другие сферы, включая сельское хозяйство и медицину. В то же время гарантировать интересы Израиля с точки зрения абсолютной безопасности еврейского государства. Это очень тонкий вопрос, здесь нужна аккуратность, но, на мой взгляд, такое решение возможно», – советует российский Президент.

Фото: kremlin.ru

Украинский вопрос

Здесь, отвечая на вопрос журналиста о конфликте с Украиной, Владимир Путин проговорил уже много раз повторяемые тезисы:

Россия 8 лет терпела ситуацию вокруг Донбасса и пыталась договориться.

Путин согласен с Трампом, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, спецоперация бы не началась.

Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, лучше – мирным путем.

Затрагивая тему мирных переговоров, Путин заявил, что переговорные группы РФ и Украины находятся в контакте и договариваются о проведении нового раунда переговоров после 22 июня. При этом Путин не отрицает даже возможность переговоров с Зеленским, правда, этому мешает ряд сложностей.

«Возвращаясь к переговорам: мы готовы встречаться, в том числе и с Зеленским, если Украина доверяет ему проведение переговоров. Главное – юридическая легитимность: по украинской Конституции президент избирается на пять лет, и даже военное положение не предусматривает продление сроков президента – только парламента. Сегодня же, в условиях затянувшейся боевой операции, президент и назначенные им органы власти становятся юридически нелегитимными. Поэтому вопрос не в фигуре собеседника, а в том, что важные решения должны быть скреплены законной подписью, иначе следующий президент может их не признать», – поделился сомнениями Президент России.

Про нападение на НАТО

Путин резко высказался о заявлениях относительно угрозы нападения России на страны НАТО, назвав такую риторику ложной и необоснованной. По его словам, военный блок тратит на оружие и оборону более 1,4 триллиона долларов в год – в разы больше, чем Россия и Китай вместе взятые.

Президент обратил внимание, что население альянса значительно превосходит российское, а расходы на оборону несопоставимы. Он добавил, что Россия защищает свои интересы и совершенствует собственные вооруженные силы, однако считает легенду о готовящейся «российской угрозе» внутренним инструментом западных элит для списания собственных экономических проблем и мобилизации общества.

Беседа Путина с журналистами ведущих зарубежных СМИ получилась достаточно откровенной и содержательной. Примечательно, что эти СМИ сейчас наперегонки цитируют нашего Президента, разгоняя информационную волну на весь мир. Такая уж традиция – все встречи Президента с лидерами мирового новостного медиапространства всегда производят настоящие «информационные взрывы».