Труженица тыла Фая Камалеева из Зеленодольского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Фая Кадыровна родилась в Уфе в крестьянской семье, где воспитывалось шестеро детей. В годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе села Тавлино Зеленодольского района. После войны работала на заводе им. Серго до выхода на заслуженный отдых», – рассказали в пресс-службе.

Фая Камалеева награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.». Была замужем, воспитала троих детей. В настоящее время проживает с дочерью Назией. Имеет шесть внуков и восемь правнуков. В свободное время любит читать журналы, газеты и смотреть телевизор.