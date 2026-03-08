news_header_top
Общество 8 марта 2026 12:04

От колхоза до «Хитона»: труженице тыла Факиги Зиятдиновой из Казани исполнилось 95 лет

Труженица тыла Факига Абдулхаковна Зиятдинова из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Факига Абдулхаковна родилась 8 марта 1931 года в деревне Конь Пестречинского района в многодетной семье. Окончила семь классов школы. Во время войны работала в колхозе. Ее отец был на войне, а после трудился председателем колхоза», – рассказали в пресс-службе.

В марте 1950 года Факига Абдулхаковна вышла замуж, родила троих детей. Затем работала в сельпо. В 1970 году Зиятдинова переехала в Казань, работала на заводе «Хитон» до пенсии. На пенсии трудилась в ДК Саид Галеева. В настоящее время живет с дочерью, имеет пять внуков, пять правнуков и трех праправнуков.

