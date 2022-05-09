От князей и мурз до генералов: татары в числе первых в России по числу героев Отечества

В годы Великой Отечественной войны 161 татарин стали Героями Советского Союза. По их числу татарский народ занимает четвертое место среди народов Советского Союза. Что же касается относительного показателя – по числу героев к численности народа – он, вероятно, выше четвертого. А сколько татар удостоены высших офицерских званий?

В энциклопедическом справочнике «Генералы Татарстана. Татарстан генераллары», увидевшем свет в 2015 году, упомянуты 307 генералов и адмиралов

Фото © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Признание императрицы

После распада Золотой Орды и падения Казанского ханства вклад татарского народа в военную службу Российскому Отечеству насчитывает века героической истории. Одним из фактов признания военных заслуг татар перед растущим Российским государством стало присвоение им высоких воинских званий – генералов и адмиралов армии и флота.

Согласно историческим источникам, разрешение на произведение татар в офицеры было дано в первой четверти XVIII века, в 1722 году. А при Екатерине II уже в конце XVIII века вышел Указ императрицы «О позволении князьям и мурзам Татарским пользоваться всеми преимуществами российского дворянства», который позволял в том числе присваивать татарам звание вплоть до премьер-майора.

Портрет Екатерины II. Фёдор Рокотов. 1763 год Фото: wikipedia.org, общественное достояние

Одними из первых татар, произведенных в генералы, считаются основатель Челябинска генерал-майор Кутлу-Мухаммед мурза Тевкелев (1674-1766 гг.), а также командир Симферопольского конно-татарского полка генерал-майор Кай-бей Балатуков (1774-1827 гг.).

В их ряду также первый командир Литовского конного Татарского полка генерал-лейтенант Якуб Мустафа Барановский ((1742 – ?) и начальник Оренбургского инженерного округа генерал-майор (1830 г.) Максим Бикбулатов.

На сломе эпох

Героически воевали татары и в годы Первой мировой войны. Среди военачальников этой поры можно упомянуть генерал-лейтенанта Якуба Юзефовича (в 1910-1913 гг. – начальник отделения Главного управления Генерального штаба Русской Армии, в годы Первой мировой войны – начальник штаба Кавказской туземной конной дивизии); генерал-майора Равиля Сыртланова (сына депутата Государственной Думы Шейхайдара Сыртланова) – геройски погибшего во время знаменитого Брусиловского прорыва в 1916 году; генерал-майора Генерального штаба Русской императорской армии Абдул-Азиза Давлетшина (после 1918 года – генерала Красной Армии); генерал-майора Хазиахмета Ишбулатова (в годы Первой мировой войны – командующего 146-м пехотным запасным батальоном, в 1918 году – командира 1-й Мусульманской стрелковой бригады, начальника Башкирского войскового управления. В первые годы Гражданской войны Ишбулатов воевал на стороне Колчака, а затем, в 1919 году вместе с татаро-башкирскими формированиями перешел на сторону Красной Армии).

Генерал-лейтенант Якуб Юзефович (в 1910-1913 гг. – начальник отделения Главного управления Генерального штаба Русской армии) Фото: wikipedia.org, общественное достояние

В годы советской власти полку татарских генералов прибыло. Немалое их число храбро сражалось на фронтах Великой Отечественной войны. Нередко они не носили татарские фамилии. Вместе с тем из крещеных татар ведут род такие известные военачальники, как начальник Генерального штаба РККА в 1945-1946 годах, генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев и многие другие.

В целом количество генералов из числа татар оценивается по-разному. Видный историк Михаил Черепанов насчитал 25 высших офицеров, 16 из которых были удостоены высокого звания в годы войны, а 9 получили генеральские погоны уже после ее окончания.

Генерал армии Махмут Ахметович Гареев в конце 2016 года приводил список из 59 фамилий генералов и адмиралов Советской армии и флота, как участников Великой Отечественной войны, так и получивших звания в послевоенные годы.

В энциклопедическом справочнике «Генералы Татарстана. Татарстан генераллары», увидевшем свет в 2015 году, упомянуты 307 генералов и адмиралов, получивших звание в советские и постсоветские годы. В их число вошли не только армейские офицеры, но и представители силовых структур, министерств и ведомств СССР и Российской Федерации. Среди них 35 Героев Советского Союза и 5 Героев России.

За ХХ век наша стран прошла разные исторические этапы, пережила эпохальные события, глубочайшую трансформацию державы. Во все периоды, как грозные военные, так и мирные, татарские офицеры всегда выступали надежной опорой для страны, проявили себя как храбрые и отважные воины.

Перечислить всех невозможно, но, тем не менее, вспомним некоторых советских генералов военных и послевоенных лет, а также наших современников. Кратко расскажем о пятнадцати офицерах. По пять из разных периодов истории нашей страны.

Пять генералов Великой Отечественной

Генерал-лейтенант Якуб Джангирович Чанышев Фото: tatfrontu.ru

1. Генерал-лейтенант Якуб Джангирович Чанышев. Родился в 1892 году в Уфимской губернии. Прошел фронты Первой мировой войны. За отвагу награжден Георгиевским крестом 4-й степени. После революции 1917 года – начальник красногвардейского отряда при Казанском пороховом заводе, затем – комиссар по управлению Казанским военным округом. Воевал против Колчака, затем в Средней Азии. С первых дней Великой Отечественной войны – на передовой, командует дивизией, корпусом. В 1942 году ему присвоено звание генерал-майора. Отличился при освобождении городов Данциг и Гдыня, в форсировании рек Висла и Одер во время Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций. За мужество и решительные действия, а также героизм и личный пример награжден орденом Кутузова 1-й степени. В 1944 году ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

В послевоенные годы преподавал в Высшей военной академии имени Клима Ворошилова. Умер в 1987 году.

2. Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Гани Беккинович Сафиуллин. Родился в 1905 году в Арском районе ТАССР. В рядах Рабоче-крестьянской Красной армии с 1927 года. Учился в Высшей пограничной школе ОГПУ в Москве и Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. В июне 1941 года назначен командиром 930-го стрелкового полка. Осенью 1943 года стрелковый корпус под командованием генерал-майора Гани Сафиуллина форсировал Днепр и захватил плацдарм на противоположном берегу. В ходе ожесточенных боев выстоял и удержал занятые позиции. За проявленное мужество и героизм в ноябре 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза. В ноябре 1944 года Гани Сафиуллину присвоено звание гвардии генерал-лейтенанта. В августе 1945 года принял участие в советско-японской войне. Вышел на пенсию в 1957 году. Умер в 1973 году в Казани.

Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Гани Беккинович Сафиуллин Фото: Министерство культуры РФ

3. Генерал-майор Минзакир Абдурахманович Абсалямов. Родился в 1896 году в деревне Верхние Отары Казанской губернии (сейчас Сабинский район РТ).

С 1915 года в рядах царской армии. После революции 1917 года некоторое время воюет на стороне белогвардейцев, а затем вступает в РККА. Принимал участие в боевых действиях на Южном и Западном фронтах. В 1919 году работал председателем Крымской мусульманской военной коллегии. В конце 1930-х годов находился в распоряжении Разведывательного управления Генштаба Красной Армии. В начале 1940 года назначен начальником разведывательного отдела штаба Северо-Западного фронта. Участник советско-финской войны. С началом Великой Отечественной войны Минзакир Абсалямов служит в штабе Юго-Западного фронта, организует спецоперации, в частности координирует организацию партизанского движения. С 1943 года командует стрелковой дивизией, затем стрелковым корпусом на Карельском фронте. После окончания войны преподает в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, консультант Военной академии Генерального штаба. Умер в 1981 году в Москве.

4. Генерал-майор Саид-Гарей Гайфутдинович Гайфутдинов. Родился в 1900 году в Аксубаевском районе ТАССР. После революции 1917 года в рядах Красной Армии воевал с белогвардейцами, окончил Высшую военную школу в Казани. Затем служба в Туркестанском военном округе. Перед началом войны Саид-Гарей Гайфутдинов назначен начальником штаба моторизованной дивизии. В августе 1941 года ему удалось с боями выйти из окружения. В 1944 году принимал участие в Инстербургско-Кенигсбергской наступательной операции. Надежно прикрыл огнем пулеметов и артиллерии левый фланг корпуса.

В июле 1945 года Саид-Гарею Гайфутдинову присвоено звание генерал-майора.

После войны преподавал в Военной академии имени Фрунзе. Умер в феврале 1953 года в Москве.

5. Генерал-майор Фатых Гарипович Булатов. Родился в 1902 году в Азнакаевском районе ТАССР. Окончил Татаро-Башкирскую военную школу в Казани.

Генерал-майор Фатых Гарипович Булатов Фото: tatfrontu.ru

В 1938 году – командир батальона, в 1939 году – командир стрелкового полка. Участвовал в боях с японцами на реке Халхин-Гол в 1939 году.

С началом Великой Отечественной войны оборонял Ленинград от финнов. Затем в должности заместителя командира дивизии держал оборону между Ладожским и Онежским озерами.

После снятия блокады Ленинграда во главе стрелковой дивизии в составе 2-го, а затем 3-го Белорусских фронтов дошел с боями до Восточной Пруссии. В июне 1944 года Фатыху Булатову присвоено звание генерал-майора.

После войны командовал Гомельской и рядом других стрелковых дивизий. Уволился в запас в 1956 году. Умер в 1986 году в Казани.

Генералы послевоенных лет

1. Генерал армии Махмут Ахметович Гареев. Родился в 1923 году в Челябинске.

Генерал армии Махмут Ахметович Гареев Фото: tatarstan.ru

В 1930-х годах семья Гареева жила в Средней Азии. Перед началом войны Махмут Гареев поступил в Ташкентское пехотное училище имени Ленина. Отсюда же после ускоренной подготовки в 1941 году был направлен на фронт.

Служил командиром взвода, роты, батальона. Четырежды ранен. С июня 1944 года служит на 3-м Белорусском фронте. Участвовал в штурме Кенигсберга. После победы над Германией продолжает службу на Дальнем Востоке, участник советско-японской войны. Войну закончил в звании майора.

В послевоенные годы продолжает службу в Советской Армии в основном на территории Белоруссии. В 1970-х годах - начальник штаба Уральского военного округа, начальник Военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР, замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба. В 1978 году Махмуту Гарееву присвоено звание генерал-полковника. В конце 1980-х годов – заместитель начальника Генерального штаба по научной работе и оперативной подготовке. В 1989 году стал генералом армии.

С 1992 года – в отставке. В этот период активно занимался научной и общественной работой. Умер в 2019 году в Москве.

2. Генерал-полковник Расим Сулейманович Акчурин. Родился в 1931 году в Узбекской ССР.

Окончил зенитное артиллерийское училище войск ПВО. Служил командиром взвода в Туркестанском военном округе, командовал батареей, а затем дивизионом зенитных ракетных комплексов. В 1970-х годах окончил Военную академию противовоздушной обороны. Затем – командир зенитного ракетного полка, зенитного корпуса. В 1980-х годах – командующий зенитными ракетными войсками Московского округа ПВО. С 1985 года – командующий зенитными ракетными войсками Войск ПВО страны. В 1992 году вышел в отставку.

На пенсии активно занимался общественной работой в Российском государственном историко-культурном центре при Правительстве РФ. В конце 1990-х – начале 2000-х годов – директор Центра по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию Департамента образования города Москвы. Был руководителем Региональной татарской национально-культурной автономии города Москвы, активно участвовал в жизни татарской общины Москвы.

Генерал-полковник Расим Сулейманович Акчурин Фото: tatarstan.ru

3. Контр-адмирал, Герой Советского Союза Абдулахат Умарович Аббасов. Родился в 1929 году в Нижегородской области. Окончил школу радиометристов ВМС, затем Ленинградское военно-морское подготовительное училище, а также 1-е Балтийское высшее военно-морское училище подводного плавания. Служил на подводных лодках Северного флота: командиром минно-торпедной боевой части подводной лодки, помощником командира и старшим помощником командира дизельных подводных лодок.

В начале 1960-х годов, будучи командиром атомной подводной лодки К-123, внес значимый вклад в освоение новой сложной боевой техники. В 1981 году за освоение и испытание головной атомной подводной лодки нового проекта и проявленные при этом личное мужество и отвагу, капитану 1-го ранга Абдулахату Аббасову присвоено звание Героя Советского Союза. В 1983 году ему присвоено звание контр-адмирала.

Вышел в отставку в 1988 году. Умер в 1996 году в Москве.

Контр-адмирал, Герой Советского Союза Абдулахат Умарович Аббасов Фото: tatfrontu.ru

4. Генерал-лейтенант Мунир Халилович Кулахметов. Родился в 1927 году в Пензенской области. В 1944 году поступает в Ленинградское артиллерийское училище. С 1963 года в управлении ракетно-артиллерийских войск Дальневосточного округа. В 1972-1975 годах служит в группе советских войск в Германии. С 1975 г. - начальник управления вооружения, а в 1980-1989 годах заместитель командующего Ленинградским военным округом. В 1986 году ему присвоено звание генерал-лейтенанта. Окончил также Академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Старший сын Мунира Кулахметова – Марат также выбрал военную карьеру.

5. Генерал-майор-инженер, генерал-майор авиации Махасим Юнусович Рафиков. Родился в 1927 году в Илишевском районе Башкортостана.

Во второй половине 1940-х годов служит в Закавказском военном округе в стрелковом полку, в артиллерийской бригаде. Окончив офицерские курсы и получив первое офицерское звание проходит службу в аппарате заместителя Главнокомандующего ВВС по вооружению. Окончил Ленинградскую военно-воздушную академию Красной Армии, Военно-воздушную инженерную академию. Проходил также службу в Управлении испытаний авиавооружения НИИ Военно-Воздушных Сил СССР – помощником ведущего инженера по баллистическим испытаниям, ведущим инженером по баллистике авиаснарядов.

Окончил адъюнктуру ВВИА имени Жуковского. Защитил диссертацию, преподавал на кафедре оружия массового поражения и защиты от него. В 1970-х годах – начальник кафедры ракетно-артиллерийского вооружения и боевой эффективности. Работал на кафедре вплоть до 1990-х годов. Махасим Рафиков – один из основоположников научной школы систем управления авиационным, ракетным и бомбардировочным вооружением.

Пять российских генералов

Генерал-майор Марат Мунирович Кулахметов Фото: parliamentrso.org

1. Генерал-майор Марат Мунирович Кулахметов. Родился в 1959 году в Пензе. В 1980 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище. Начал службу командиром мотострелкового взвода в Ленинградском военном округе. Прошел все командные должности: от командира взвода до командира дивизии. В 1991 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2001- Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В 2001-2003 годах командовал 19-й мотострелковой дивизией Северо-Кавказского военного округа. В 2004-2008 годах – командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта. В 2001 году Марату Кулахметову присвоено звание генерал-майора.

С 2009 года Марат Кулахметов находится на дипломатической работе: советник министра иностранных дел РФ по военно-политическим вопросам на Южном Кавказе, в Приднестровье, вопросам российского военного присутствия в Центральной Азии. С 2017 года – Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия.

2. Генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев. Родился в 1956 году в Кустанайской области Казахской ССР.

Окончил Петрозаводский государственный университет. С начала 1980-х годов – на службе в КГБ Карельской АССР на различных должностях.

Генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев Фото: kremlin.ru

С 1995 года служит в центральном аппарате Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, а затем Федеральной службы безопасности РФ. С 1998 года – начальник отдела в Главном контрольном управлении Президента Российской Федерации. С 2000 года – заместитель директора ФСБ России.

С 2003 по 2012 год – министр внутренних дел России. В 2005 году ему присвоено звание генерала армии. С 2012 года Рашид Нургалиев – заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.

3. Генерал-лейтенант полиции Асгат Ахметович Сафаров. Родился в 1961 году в Атнинском районе ТАССР. После окончания юридического факультета Казанского государственного университета работал в органах внутренних дел республики. Затем перешел на государственную службу – в Совет Министров ТАССР, а в начале 1990-х годов Асгат Сафаров – помощник Президента РТ. С 1992 года – начальник Управления специальной службы милиции при МВД Республики Татарстан, обеспечивающей охрану высших должностных лиц Республики Татарстан. В 1995-1998 годах – на службе в Федеральной службе охраны Российской Федерации. В 1999 году окончил Академию ФСБ РФ. Асгат Сафаров почти четырнадцать лет (с 1998 по 2012 год) возглавлял Министерство внутренних дел Республики Татарстан. В 2011 году ему присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Генерал-лейтенант полиции Асгат Ахметович Сафаров Фото: tatarstan.ru

С августа 2013 года Асгат Сафаров работает Руководителем Аппарата Президента Республики Татарстан.

4. Генерал-майор Рим Шагалиевич Мустаев. Родился в 1949 году в Апастовском районе ТАССР. Окончил Орджоникидзевское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генерального штаба.

С 1971 года Рим Мустаев служит на различных должностях в Вооруженных силах страны: командир взвода, роты, начальник штаба батальона, полка. В 1986-1989 годах – заместитель командира мотострелковой дивизии. Участвовал в боевых операциях в Афганистане. В 1993 году ему присвоено звание генерал-майора. В середине 1990-х годов Рим Мустаев – заместитель командующего армией в Ленинградском военном округе. В 1998-2006 годах – военный комиссар Республики Татарстан.

5. Генерал-майор авиации Ахат Акрамович Асадуллин. Родился в 1952 году в Башкирской АССР. В начале 1970-х годов окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков. Затем служит летчиком, старшим летчиком, командиром звена, заместителем начальника штаба 412-го истребительного авиационного полка 4-й отдельной армии Противовоздушной обороны.

В 1979-1982 годах Ахат Асадуллин – слушатель командной академии им. маршала Георгия Жукова. С 1982 по 1995 год служил на штабных должностях. С 1995 года – начальник штаба отдельного корпуса ПВО. В 1997 году – начальник штаба армии ВВС и ПВО. С 1999 по 2001 год слушатель академии Генерального штаба. В начале 2000-х годов – начальник Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО, заместителя начальника Главного штаба ВВС по боевому управлению.

Такова краткая история офицерской службы некоторых татарских генералов и адмиралов: высших офицеров Российской империи, Советской России, Советского Союза и Российской Федерации. На какую бы историческую эпоху ни выпала их жизнь, все они верно служили и служат Отечеству. Эти истории – повод вспомнить и о других, не менее достойных однополчанах, сослуживцах и коллегах.