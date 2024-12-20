«От книг до подарков»: в зону СВО отправили гуманитарную помощь от Татарстана

КГМУ и казанская школа №113 отправили книги в зону СВО. Также в состав гуманитарного груза для бойцов вошли печки для фронта от елабужан, маскировочные сети и продукты от компании «Газпром трансгаз Казань», наборы бытовой химии для малообеспеченных семей Лисичанска от Минтруда РТ и новогодние сладкие подарки от министерства земельных и имущественных отношений РТ.

Также активисты татарстанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия» закупили теплые одеяла, маскировочные сети, свечи и антисептики в три воинские части.

Свой вклад в формирование и отправку груза также внесли руководитель фонда Ресоциализации РТ Данияр Максудов, глава компании «Дивар» Гайнан Габдулгазизов, компания ООО «Ал-Строй», Поволжский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, Верхнеуслонский и Бугульминский муниципальные районы, глава Федерации карате «Шотокан» Казани Алексей Кокурин.

«Это 28-я отправка гуманитарной колонны, собранной под эгидой «Единой России». За все время СВО региональное отделение партии перевезло почти 2,8 тысяч тонн помощи в новые регионы. Было отправлено 179 грузовых машин», - сообщает пресс-служба партии.