От классики через фламенко к уличным танцам: в Казани завершился Нуриевский фестиваль

Немного гения

Режиссером феерического действия на сцене в этом году стал художественный руководитель казанской труппы Владимир Яковлев.

«Я не ставил гала-концерты на Нуриевском фестивале последние два года и в этот раз представил зрителям плод своей фантазии», – рассказал режиссер.

Открыть концерт выпала честь заслуженному артисту России, пианисту Евгению Михайлову, который исполнил для гостей Революционный этюд Александра Скрябина. Сочинение стало музыкальным сопровождением к ретроспективе жизни великого Рудольфа Нуриева, транслируемой перед зрителями.

Вот Рудольф Нуриев, в чьих жилах течет татаро-башкирская кровь, родился в экспрессе, мчащемся по направлению к Владивостоку, а вот его первые занятия в детском фольклорном ансамбле. Вот образ балерины Анны Удальцовой, одной из первых заметившей талант мальчика, а вот и его альма-матер – Петербургское хореографическое училище. Его первое выступление на сцене, знаменитый «прыжок в свободу» и приезд в Казань, будучи уже хореографом, – вся история его жизни в ожившей анимации, обретающей черты архивных фотографий.

Заканчивался ролик хореографической картиной «Тени» из спектакля «Баядерка» Минкуса – последней работой Нуриева на парижской сцене, и со сцены из этого балета в исполнении Кристины Кретовой и Дениса Ролькина из Большого театра открылся гала-концерт.

От классики – к экспериментам

Первое отделение стало демонстрацией современных хореографических решений. Начавшись с «безобидного» «Лебедя» в хореографии Михаила Фокина в исполнении примы-балерины Татарского театра Кристины Андреевой, действие, состоящее из дивертисментных номеров, заводило зрителя все дальше к интересным находкам хореографов сегодняшнего дня.

От бессюжетной миниатюры Уве Шольца «Соната» на музыку Рахманинова, где солисты Большого – Евгения Образцова и Артемий Беляков – погрузили в свойственную индивидуальности артистов ауру одухотворенности и высокой поэзии, до «Многогранности» Начо Дуато, где солистка Михайловского театра Сабина Яппарова стала буквально виолончелью в руках ее коллеги по цеху – Андрея Касьяненко.

«В детстве меня отдали на скрипку, и, признаться, обучение давалось мне туго. Но когда Начо Дуато пришел в наш театр ставить один из величайших своих балетов, а мне досталась роль виолончели, мне так пригодились мои скромные знания исполнительского искусства на струнных. Это невероятно пластичный и чувственный танец», – уверена Яппарова.

Танец «Сокровище» в хореографии Влада Ромеро буквально захватил внимание публики. Победители программы «Большой балет» 2018 года Аманда Гомес и Вагнер Карвальо разожгли на сцене пламя страсти, в танце которого прослеживались элементы фламенко, бального танца и даже классические позы.

Буквально встряхнул зрителей с мест совершенно неожиданный зажигательный номер – полутораминутный поппинг от Роберта Амирова – участника программ «Танцы на ТНТ» и «Dance революция». Техника быстрого сокращения и расслабления мышц, создающего эффект вздрагивания тела, не нова для танцевального мира, но в декорациях академического театра смотрелась весьма экстравагантно.

«Гала-концерт имеет право на эксперименты. Неожиданные решения – это определенный риск, ведь заранее трудно предугадать реакцию публики. Но движение исключительно по проторенной дорожке может привести к стагнации. Оттого мы рискуем, но не допускаем низкопробных, пошлых экспериментов – мы креативим с осторожностью. И, как мне кажется, сегодняшний эксперимент удался», – считает Яковлев.

От солиста театра – к хореографу

Гала-концерт стал своеобразным бенефисом солиста Татарского театра Алессандро Каггеджи, который показал себя здесь не только танцовщиком, но и хореографом. Он представил на суд публики три премьеры, созданные специально к фестивалю, и уже видевший свет номер «Ференц». Зажигательное «Фламенко», поставленное совместно с танцовщицей Анной Федоровой, буквально обожгло сердца зрителей своей страстью, а зарисовка «Игры чудаков» позабавила несуразностью и карикатурностью образов на музыку Россини. «Ференц» ярко изобразил темпераментность характера и муки творческих исканий венгеро-немецкого композитора Листа, а «Тарантелла» логично вписалась в сквозное действие второго отделения.

«Для меня большая честь, что мне дали возможность проявить себя в качестве хореографа. Для меня это невероятно волнительно. Надеюсь, что это не последние показы моих работ и они и дальше будут жить, возможно, и за пределами театра в том числе», – признался Каггеджи.

Праздник Севильи

Второе отделение представило собой своеобразное празднование на центральной площади в Севилье, где на фоне разгоряченного солнцем испанского города сквозным действием танцовщики демонстрировали свое мастерство в сценах из балетов «Дон Кихот» Минкуса, «Корсар» Дриго, «Пламя Парижа» Асафьева. Словно бы в июльский жаркий день в одном месте города собрались жители, чтобы хорошо провести время – выпить вина и, конечно же, станцевать для казанской публики.

«Я восхищаюсь тем, что театр креативит в самом хорошем смысле этого слова. Тридцать четыре раза проводить фестиваль – казалось бы, что все уже придумано и сделано, и кажется, что ничего нового не изобрести. Но, тем не менее, театр доказал, что у него есть свежий взгляд и потенциал развития. Это только подтверждает, что театр еще кое-что припас в своей сокровищнице», – уверен московский критик Александр Максов.

Максов подчеркнул, что программа была разнообразна и качественно сверстана, что, несмотря на дивертисментность номеров, производило впечатление непрерывного действия.

Владимир Яковлев признался, что театр уже обдумывает проведение юбилейного XXXV Нуриевского фестиваля. Он намекнул, что его открытие, вероятно, порадует казанских зрителей обновленной редакцией одного из балетов, идущих в стенах театра.

Автор фото: Михаил Захаров