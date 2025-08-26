news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 26 августа 2025 15:36

От Китая и США до Словакии: в Казань приехали финалисты детской литпремии «Глаголица»

Читайте нас в
Телеграм

В Казани сегодня началась творческая очная смена для финалистов Международной независимой литературной премии «Глаголица» для юных писателей. Больше сотни детей в возрасте от 10 до 17 лет съехались в столицу Татарстана из разных уголков мира – Китая, США, Греции, Кипра, Словакии, Молдовы, Белоруссии, Казахстана, Монголии и из регионов России, конечно. На мастер-классах, лекциях и встречах с уже признанными писателями они будут перенимать их опыт и состязаться между собой за звание лучших авторов прозы, поэзии, драматургии и переводов.

В число финалистов нынешнего сезона премии были отобраны 130 человек из 2115 претендентов. Приехать лично в Казань и стать участниками шестидневного творческого марафона смогли 104 юных писателя.

На пресс-конференции премии «Глаголица» в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ребята наперебой задавали организаторам и членам жюри вопросы. Например, действительно ли такой уж неприемлемой считается глагольная рифма, как создавать скрытый смысл произведения и наверняка ли члены жюри не допустили, чтобы в финал прошли авторы, использовавшие в своих работах помощь искусственного интеллекта.

«Много пишется, что наши молодые люди ничем не интересуются, не читают, не интересуются отечественной и мировой культурой, только Tik-Tok и т. д. Работы наших участников, всех причем, абсолютно не оставляют камня на камне от этого утверждения, разбивают все стереотипы. С каждым годом несколько последних сезонов конкурса их становится больше: эссе – жанр востребованный и современный», – сказала член жюри «Глаголицы», журналист, писатель, кандидат филологических наук Надежда Ажгихина.

При этом она особо отметила, что если 6-7 лет назад авторы эссе были в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов, то теперь их все больше из маленьких поселков.

Оценивает работы ребят жюри, в списке которого помимо Надежды Ажгихиной современные писатели Виктор Лунин, Сергей Махотин, Дмитрий Псурцев, Наталия Волкова, Галимьян Гильманов, Рифат Салахов, а также, например, Нина Дашевская.

«Новая, но достаточно зарекомендовавшая себя номинация – "Драматургия". В этом году по итогам премии [прошлого сезона] мы пьесу победителя Розова поставили в Москве. На этой неделе будет у вас уникальная возможность посмотреть эту читку своими глазами, автор приедет к вам, можно будет с ним пообщаться. "Глаголица" открывает возможности – возможно, в следующем году и ваша пьеса будет поставлена», – особо выделила в своем обращении к финалистам директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова.

Она порекомендовала ребятам не бояться подходить к писателям с расспросами, чтобы пообщаться в неформальной обстановке и «получить много лайфхаков».

Пребывание в Казани всех финалистов и участников творческой смены премии «Глаголица», отметим, берет на себя фонд «Счастливые люди», инициировавший создание самой детской литературной премии. В этом году в число финалистов «Глаголицы» вошли также двое детей, использующих для перемещения инвалидное кресло-каталку.

По традиции из произведений авторов-финалистов издается альманах. В этом году он будет состоять из нескольких частей – работы конкурсантов будут представлены в возрастных группах.

Победителей жюри выберет по итогам общей оценки как письменной работы, представленной на премию, так и по баллам, которые ребята будут получать, выполняя задания творческой смены. Причем, как рассказали организаторы, иногда живое общение с детьми способно произвести перестановки в первоначальной оценке рейтинга участников. Имена тринадцати лучших юных писателей станут известны 31 августа.

#премия глаголица #благотворительный фонд #литература
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025