От Китая и США до Словакии: в Казань приехали финалисты детской литпремии «Глаголица»

В Казани сегодня началась творческая очная смена для финалистов Международной независимой литературной премии «Глаголица» для юных писателей. Больше сотни детей в возрасте от 10 до 17 лет съехались в столицу Татарстана из разных уголков мира – Китая, США, Греции, Кипра, Словакии, Молдовы, Белоруссии, Казахстана, Монголии и из регионов России, конечно. На мастер-классах, лекциях и встречах с уже признанными писателями они будут перенимать их опыт и состязаться между собой за звание лучших авторов прозы, поэзии, драматургии и переводов.

В число финалистов нынешнего сезона премии были отобраны 130 человек из 2115 претендентов. Приехать лично в Казань и стать участниками шестидневного творческого марафона смогли 104 юных писателя.

На пресс-конференции премии «Глаголица» в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ребята наперебой задавали организаторам и членам жюри вопросы. Например, действительно ли такой уж неприемлемой считается глагольная рифма, как создавать скрытый смысл произведения и наверняка ли члены жюри не допустили, чтобы в финал прошли авторы, использовавшие в своих работах помощь искусственного интеллекта.

«Много пишется, что наши молодые люди ничем не интересуются, не читают, не интересуются отечественной и мировой культурой, только Tik-Tok и т. д. Работы наших участников, всех причем, абсолютно не оставляют камня на камне от этого утверждения, разбивают все стереотипы. С каждым годом несколько последних сезонов конкурса их становится больше: эссе – жанр востребованный и современный», – сказала член жюри «Глаголицы», журналист, писатель, кандидат филологических наук Надежда Ажгихина.

При этом она особо отметила, что если 6-7 лет назад авторы эссе были в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов, то теперь их все больше из маленьких поселков.

Оценивает работы ребят жюри, в списке которого помимо Надежды Ажгихиной современные писатели Виктор Лунин, Сергей Махотин, Дмитрий Псурцев, Наталия Волкова, Галимьян Гильманов, Рифат Салахов, а также, например, Нина Дашевская.

«Новая, но достаточно зарекомендовавшая себя номинация – "Драматургия". В этом году по итогам премии [прошлого сезона] мы пьесу победителя Розова поставили в Москве. На этой неделе будет у вас уникальная возможность посмотреть эту читку своими глазами, автор приедет к вам, можно будет с ним пообщаться. "Глаголица" открывает возможности – возможно, в следующем году и ваша пьеса будет поставлена», – особо выделила в своем обращении к финалистам директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова.

Она порекомендовала ребятам не бояться подходить к писателям с расспросами, чтобы пообщаться в неформальной обстановке и «получить много лайфхаков».

Пребывание в Казани всех финалистов и участников творческой смены премии «Глаголица», отметим, берет на себя фонд «Счастливые люди», инициировавший создание самой детской литературной премии. В этом году в число финалистов «Глаголицы» вошли также двое детей, использующих для перемещения инвалидное кресло-каталку.

По традиции из произведений авторов-финалистов издается альманах. В этом году он будет состоять из нескольких частей – работы конкурсантов будут представлены в возрастных группах.

Победителей жюри выберет по итогам общей оценки как письменной работы, представленной на премию, так и по баллам, которые ребята будут получать, выполняя задания творческой смены. Причем, как рассказали организаторы, иногда живое общение с детьми способно произвести перестановки в первоначальной оценке рейтинга участников. Имена тринадцати лучших юных писателей станут известны 31 августа.